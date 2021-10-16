Сводка эпидситуации в РК: за сутки 1967 новых случаев заболевания COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 15 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 14 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 912 799 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1967 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 248;

в городе Алматы - 333;

в городе Шымкенте - 71;

в Акмолинской области - 123;

в Актюбинской области - 99;

в Алматинской области - 189;

в Атырауской области - 46;

в ВКО - 116;

в Жамбылской области - 30;

в ЗКО - 57;

в Карагандинской области - 155;

в Костанайской области - 96;

в Кызылординской области - 29;

в Мангистауской области - 7;

в Павлодарской области - 168;

в СКО - 157;

в Туркестанской области - 43.

В Казахстане 2232 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 854 976 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 15 октября лечение от КВИ продолжают получать 52 928 человек (46 151 КВИ+ и 6 777 КВИ-). Из них в стационарах находятся 9114 пациентов, на амбулаторном лечении - 43 814 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 642 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести - 185 пациентов;

- на аппарате ИВЛ - 125 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 14 октября 2021 года зарегистрировано 11 672 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 13 октября от КВИ+ скончались 28 человек.

13 октября 2021 года зафиксировано 129 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, семь летальных исходов, 190 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 77 662, летальных случаев - 4946, выздоровевших - 65 939.

На 14 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинированы 7 976 127 человек, вторым компонентом вакцинированы 7 059 597 человек.





В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.