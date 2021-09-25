Сводка эпидситуации в РК: за сутки 2537 человек заболели коронавирусом

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 24 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 23 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 872 596 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2537 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 181;

в городе Алматы – 547;

в городе Шымкент – 122;

в Акмолинской области – 128;

в Актюбинской области – 137;

в Алматинской области – 270;

в Атырауской области – 68;

в ВКО – 118;

в Жамбылской области – 58;

в ЗКО – 84;

в Карагандинской области – 340;

в Костанайской области – 104;

в Кызылординской области – 62;

в Мангистауской области – 23;

в Павлодарской области – 190;

в СКО – 71;

в Туркестанской области – 34.

В Казахстане за сутки 3673 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 805 346 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 24 сентября лечение от КВИ продолжают получать 65 098 человек (56 297 КВИ+ и 8801 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 11 576 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 53 522 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 905 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 241 пациент;

- на аппарате ИВЛ – 106 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 23 сентября 2021 года зарегистрировано 10 953 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 22 сентября от КВИ+ скончались 40 человек.

21 сентября 2021 года зафиксировано 247 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 9 летальных исходов и 162 человека выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 74 674, летальных случаев – 4769, выздоровевших – 61 163.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.

На 23 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 447 463 человек, 2-м компонентом провакцинировано 6 328 291 человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства