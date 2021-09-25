Сводка эпидситуации в РК: за сутки 2537 человек заболели коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 24 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 23 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 872 596 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2537 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 181;
в городе Алматы – 547;
в городе Шымкент – 122;
в Акмолинской области – 128;
в Актюбинской области – 137;
в Алматинской области – 270;
в Атырауской области – 68;
в ВКО – 118;
в Жамбылской области – 58;
в ЗКО – 84;
в Карагандинской области – 340;
в Костанайской области – 104;
в Кызылординской области – 62;
в Мангистауской области – 23;
в Павлодарской области – 190;
в СКО – 71;
в Туркестанской области – 34.
В Казахстане за сутки 3673 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 805 346 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 24 сентября лечение от КВИ продолжают получать 65 098 человек (56 297 КВИ+ и 8801 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 11 576 пациентов;
- на амбулаторном уровне – 53 522 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 905 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 241 пациент;
- на аппарате ИВЛ – 106 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 23 сентября 2021 года зарегистрировано 10 953 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 22 сентября от КВИ+ скончались 40 человек.
21 сентября 2021 года зафиксировано 247 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 9 летальных исходов и 162 человека выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 74 674, летальных случаев – 4769, выздоровевших – 61 163.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская области.
В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.
На 23 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 447 463 человек, 2-м компонентом провакцинировано 6 328 291 человек.
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