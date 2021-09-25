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Сводка эпидситуации в РК: за сутки 2537 человек заболели коронавирусом

24.09.2021, 08:30 9181
Сводка эпидситуации в РК: за сутки 2537 человек заболели коронавирусом
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 24 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 23 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 872 596 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 2537 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане – 181;
 
в городе Алматы – 547;
 
в городе Шымкент – 122;
 
в Акмолинской области – 128;
 
в Актюбинской области – 137;
 
в Алматинской области – 270;
 
в Атырауской области – 68;
 
в ВКО – 118;
 
в Жамбылской области – 58;
 
в ЗКО – 84;
 
в Карагандинской области – 340;
 
в Костанайской области – 104;
 
в Кызылординской области – 62;
 
в Мангистауской области – 23;
 
в Павлодарской области – 190;
 
в СКО – 71;
 
в Туркестанской области – 34.
 
В Казахстане за сутки 3673 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 805 346 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 24 сентября лечение от КВИ продолжают получать 65 098 человек (56 297 КВИ+ и 8801 КВИ-), из них:
 
- в стационарах находятся 11 576 пациентов;
 
- на амбулаторном уровне – 53 522 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии – 905 пациентов;
 
- в состоянии крайней степени тяжести – 241 пациент;
 
- на аппарате ИВЛ – 106 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 23 сентября 2021 года зарегистрировано 10 953 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 22 сентября от КВИ+ скончались 40 человек. 
 
21 сентября 2021 года зафиксировано 247 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 9 летальных исходов и 162 человека выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 74 674, летальных случаев – 4769, выздоровевших – 61 163. 
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская области.
 
В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.
 
На 23 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 447 463 человек, 2-м компонентом провакцинировано 6 328 291 человек.
 

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