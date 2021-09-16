Сводка эпидситуации в РК: за сутки 2930 новых случаев заболевания COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 14 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 848 318 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 326;

в городе Алматы – 612;

в городе Шымкенте – 128;

в Акмолинской области – 185;

в Актюбинской области – 150;

в Алматинской области – 240;

в Атырауской области – 93;

в ВКО – 140;

в Жамбылской области – 46;

в ЗКО – 88;

в Карагандинской области – 340;

в Костанайской области – 147;

в Кызылординской области – 69;

в Мангистауской области – 70;

в Павлодарской области – 184;

в СКО – 78;

в Туркестанской области – 34.

В Казахстане за сутки 4123 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 770 558 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 15 сентября лечение от КВИ продолжают получать 75 685 человек (67 269 КВИ+ и 8 416 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 14 335 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 61 350 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1136 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 350 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 198 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 14 сентября 2021 года зарегистрирован 10 491 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 13 сентября от КВИ скончались 64 человека.

13 сентября 2021 года зафиксированы 302 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 13 летальных исходов и 205 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 73 122, летальных случаев – 4700, выздоровевших – 60 006.

На 14 сентября 2021 году в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 160 129 человек, 2-м компонентом провакцинировано 5 982 331 человек.





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В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская области





В "желтой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Западно-Казахстанская,Северо-Казахстанская области





В "зеленой" зоне: Туркестанская область.





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