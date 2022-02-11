Сводка эпидситуации в РК: за сутки 3329 человек заболели коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за сутки выявлено 3329 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 283 171 случай, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3329 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане - 305,

в Алматы - 938,

в Шымкенте - 37,

в Акмолинской области - 250,

в Актюбинской области - 60,

в Алматинской области - 221,

в Атырауской области - 32,

в ВКО - 157,

в Жамбылской области - 65,

в ЗКО - 126,

в Карагандинской области - 310,

в Костанайской области - 250,

в Кызылординской области - 32,

в Мангистауской области - 15,

в Павлодарской области - 285,

в СКО - 236,

в Туркестанской области - 10.

В Казахстане за сутки 9334 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 197 805, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 10 февраля лечение от КВИ продолжают получать 73 160 человек (71 949 КВИ+ и 1 211 КВИ-), из них: в стационарах - 8509, на амбулаторном уровне - 64 561. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 387, в состоянии крайней степени тяжести - 157, на аппарате ИВЛ - 101.

На 9 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 270 790 человек, вторым - 8 844 300.

С 13 марта 2020 года по 9 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 417 летальных случаев от КВИ+, 8 февраля скончались 20 человек.

9 февраля 2022 года зафиксировано 83 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода, 86 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 295, летальных случаев - 5299, выздоровевших - 80 785.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.