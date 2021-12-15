Сводка эпидситуации в РК: за сутки 397 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

НУР-СУЛТАН. 14 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 13 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 980 372 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSATN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 397 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 53,

в городе Алматы - 19,

в городе Шымкенте - 5,

в Акмолинской области - 65,

в Актюбинской области - 6,

в Алматинской области - 12,

в Атырауской области - 5,

в ВКО - 12,

в Жамбылской области - 1,

в ЗКО - 5,

в Карагандинской области - 81,

в Костанайской области - 14,

в Кызылординской области - 1,

в Мангистауской области - 2,

в Павлодарской области - 57,

в СКО - 57,

в Туркестанской области - 2.

В Казахстане за сутки 640 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 949 397 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 14 декабря лечение от КВИ продолжают получать 20 858 человек (18 099 КВИ+ и 2 759 КВИ-), из них: в стационарах 3974 пациента, на амбулаторном уровне - 16 884.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 321 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 82, на аппарате ИВЛ - 62.

По данным Минздрава, с 13 марта 2020 года по 13 декабря 2021 года зарегистрировано 12 876 летальных случаев от КВИ с положительным результатом ПЦР-теста. 12 декабря от КВИ+ скончались 12 человек.

12 декабря 2021 года зафиксированы два случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода, 14 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 437, летальных случаев - 5188, выздоровевших - 75 490.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

На 13 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 865 173 человека, вторым - 8 307 373.

Первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 150 669, беременные женщины - 11 161, кормящие женщины - 27 076. Второй дозой: подростки - 14 342, беременные женщины - 1461, кормящие женщины - 3583.