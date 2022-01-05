Сводка эпидситуации в РК: за сутки 413 человек заболели коронавирусной инфекцией

НУР-СУЛТАН. 4 ЯНВАРЯ - Всего в стране подтверждено 989 556 случаев КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 413 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султан - 75

в городе Алматы - 65,

в городе Шымкент - 61,

в Акмолинской области - 37,

в Актюбинской области - 2,

в Алматинской области - 10,

в Атырауской области - 20,

в ВКО - 11,

в Жамбылской области - 3,

в ЗКО - 6,

в Карагандинской области - 38,

в Костанайской области - 8,

в Кызылординской области - 4,

в Мангистауской области - 6,

в Павлодарской области - 27,

в СКО - 27,

в Туркестанской области - 13.

В Казахстане за сутки 311 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 961 806 человек от COVID-19.

На 3 января в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 998 094 человека, вторым компонентом - 8 527 236 человек.

На 3 января вакциной Pfizer провакцинировано:

Первым компонентом - 354 427 человек, вторым компонентом - 147 381 человек.

Из них первой дозой:

Подростки - 287 639,

Беременные женщины - 20 191,

Кормящие женщины - 49 535.

Второй дозой:

Подростки - 120 839,

Беременные женщины - 20 191,

Кормящие женщины - 20 587.

По информации Минздрава, с начала пандемии от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом (КВИ+), умерли 13 033 человека, из них 8 - за последние сутки. За сутки выявлено 3 случая заболеваемости пневмонией с признаками коронавируса, не подтвержденных ПЦР (КВИ-), 4 человека скончались. Всего с 1 августа 2020 года в республике зарегистрировано 84 233 случая заболеваемости пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР, умерли от нее 5 223 человека.





На 4 января лечение от КВИ продолжают получать 16 631 человек (–14 717+ и 1 914 КВИ-), из них в стационарах находится – 2 153 пациент, на амбулаторном уровне – 14 478 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 199 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 65 пациентов, на аппарате ИВЛ – 46 пациентов.





В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 января в желтой зоне остается только Нур-Султан.

В зеленой зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области.