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Сводка эпидситуации в РК: за сутки 413 человек заболели коронавирусной инфекцией

04.01.2022, 09:05 20161
НУР-СУЛТАН. 4 ЯНВАРЯ - Всего в стране подтверждено 989 556 случаев КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 413 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
в городе Нур-Султан - 75 
 
в городе Алматы - 65, 
 
в городе Шымкент - 61, 
 
в Акмолинской области - 37, 
 
в Актюбинской области - 2,
 
в Алматинской области - 10, 
 
в Атырауской области - 20, 
 
в ВКО - 11, 
 
в Жамбылской области - 3, 
 
в ЗКО - 6, 
 
в Карагандинской области - 38, 
 
в Костанайской области - 8, 
 
в Кызылординской области - 4, 
 
в Мангистауской области - 6, 
 
в Павлодарской области - 27, 
 
в СКО - 27, 
 
в Туркестанской области - 13. 
 
В Казахстане за сутки 311 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 961 806 человек от COVID-19. 
 
На 3 января в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 998 094 человека, вторым компонентом - 8 527 236 человек. 
 
На 3 января вакциной Pfizer провакцинировано: 
 
Первым компонентом - 354 427 человек, вторым компонентом - 147 381 человек. 
 
Из них первой дозой: 
 
Подростки - 287 639, 
 
Беременные женщины - 20 191, 
 
Кормящие женщины - 49 535. 
 
Второй дозой: 
 
Подростки - 120 839, 
 
Беременные женщины - 20 191, 
 
Кормящие женщины - 20 587. 
 
По информации Минздрава, с начала пандемии от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом (КВИ+), умерли 13 033 человека, из них 8 - за последние сутки. За сутки выявлено 3 случая заболеваемости пневмонией с признаками коронавируса, не подтвержденных ПЦР (КВИ-), 4 человека скончались. Всего с 1 августа 2020 года в республике зарегистрировано 84 233 случая заболеваемости пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР, умерли от нее 5 223 человека. 

На 4 января лечение от КВИ продолжают получать 16 631 человек (–14 717+ и 1 914  КВИ-), из них в стационарах находится – 2 153 пациент, на амбулаторном уровне – 14 478 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 199 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 65 пациентов, на аппарате ИВЛ – 46 пациентов.

В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 января в желтой зоне остается только Нур-Султан. 
 
В зеленой зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области.
 

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новости по теме

Байгабулов рассказал смогут ли алматинцы с синим статусом посещать рынки

04.01.2022, 19:15 11591
АЛМАТЫ. 4 ЯНВАРЯ - Смогут ли алматинцы с синим статусом Ashyq посещать рынки рассказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Алматинцы с нейтральным или зелёным статусом свободно могут посетить рынки 5 и 6 января - это будние дни. Но, с 7 по 9 января рынки доступны для алматинцев с зелёным статусом (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев)", - сообщил Садвакас Байгабулов.

 
Ранее сообщалось, что постановления о продлении режима карантина и ограничительных мер подписал главный государственный санитарный врач города Шымкента.
 

Режим карантина продлили в Шымкенте

04.01.2022, 17:00 14001
Режим карантина продлили в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. 4 ЯНВАРЯ - Постановления о продлении режима карантина и ограничительных мер подписал главный государственный санитарный врач города Шымкента, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Продлить режим карантина и ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкенте до стабилизации эпидемиологической ситуации", - сказано в тексте постановления.

 
Жителям и гостям города:
 
- Запретить проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей (дни рождения, юбилеи, проводы, "кудалык", той, "беташар", праздничных корпоративов и другое), за исключением проведения мероприятий на объектах, участвующих в проекте Ashyq, связанных с массовым скоплением людей (с ограничением количества людей), при условии наличия "зеленого статуса" (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение 3 месяцев) у сотрудников и посетителей;
 
- Ограничивается передвижение по городу для лиц старше 65 лет; 
 
 - При посещении общественных мест (в том числе при поездках в городском общественном транспорте) и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков. 
 
С полным текстом документа можно ознакомится на сайте департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента.
 

Более 1 млн случаев COVID-19 выявили за сутки в США

04.01.2022, 16:10 15211
ВАШИНГТОН.4 ЯНВАРЯ - Более одного миллиона случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки в США, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает РИА "Новости", свыше одного миллиона случаев заражения коронавирусом зафиксировано в США за сутки. Это абсолютный рекорд, отметили в университете Джонса Хопкинса.
 

Рекордно высокий показатель: 1 082 549 случаев 3 января 2022 года", - говорится в сообщении на сайте университета.

 
Как подчеркивает агентство Франс Пресс, зафиксированный в США суточный рекорд также является и мировым.
 
Отмечается, что скончались за это время 1 688 заболевших.
 
Всего в США, по данным специалистов, умерли из-за заражения коронавирусом свыше 827,7 тысячи человек, подтверждено почти 56,2 миллиона случаев COVID-19.

 

Новый штамм коронавируса обнаружен во Франции

04.01.2022, 10:44 18856
ПАРИЖ. 4 ЯНВАРЯ - На юге Франции, в городе Марсель обнаружен новый IHU-штамм коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно исследованию ученых института инфекционных заболеваний, опубликованному на портале MedRxiv, у 12 жителей города на юго-востоке Франции тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали "нетипичную комбинацию", сообщает РИА Новости
 
Впервые новый вариант коронавируса, который обозначили как B.1.640.2, выявили в ноябре 2021 года у человека, который вернулся из Камеруна. Анализ вирусного генома обнаружил 46 мутаций, сообщают ученые.
 

Таким образом, паттерн мутаций генома указывает на новый вариант, который мы назвали "IHU" (отсылая к названию нашего университета)", - пишут исследователи.

 
Сейчас во Франции распространяется "омикрон", глава минздрава Оливье Веран говорил, что вскоре этот вариант станет преобладающим. Накануне министр заявил, что январь из-за COVID-19 и других заболеваний станет "трудным" для больниц в стране.
 
Между тем, сообщает сайт, в Бразилии в минувший понедельник выявили четыре случая "флуроны" - одновременного заражения гриппом и коронавирусом, которое было впервые обнаружено в Израиле 1 января. 
 

По меньшей мере в трех штатах Бразилии - Рио-де-Жанейро, Сеаре и Сан-Паулу - сообщили о случаях положительных тестов как на COVID, так и на грипп. По словам экспертов, наблюдается тенденция к увеличению числа случаев двойного инфицирования", - говорится в материале портала G1.



 

Сводка эпидситуации в РК: Алматы лидирует в антирейтинге

03.01.2022, 10:24 35481
Сводка эпидситуации в РК: Алматы лидирует в антирейтинге
НУР-СУЛТАН. 3 ЯНВАРЯ - Всего в стране подтверждено 989 143 случаев КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 373 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
  • в городе Нур-Султан - 70, 
  • в городе Алматы - 74, 
  • в городе Шымкент - 17, 
  • в Акмолинской области - 42,
  • в Актюбинской области - 5, 
  • в Алматинской области - 6,
  • в Атырауской области - 12, 
  • в ВКО - 6, 
  • в Жамбылской области - 5, 
  • в ЗКО - 2, 
  • в Карагандинской области - 47, 
  • в Костанайской области - 7, 
  • в Кызылординской области - 4, 
  • в Мангистауской области - 3, 
  • в Павлодарской области - 33, 
  • в СКО - 33, 
  • в Туркестанской области - 7.
 
В Казахстане за сутки 282 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 961 495 человек от COVID-19.
 
На 2 января в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 998 094 человека, вторым компонентом - 8 527 236 человек.
 
На 2 января вакциной Pfizer провакцинировано:
 
Первым компонентом - 354 427 человек, вторым компонентом - 147 381 человек. Из них первой дозой:
 
  • Подростки - 285 178, 
  • Беременные женщины - 20 091, 
  • Кормящие женщины - 49 136. 
 
Второй дозой: 
 
  • Подростки - 119 270, 
  • Беременные женщины - 7 868, 
  • Кормящие женщины - 20 237.
 
На 3 января лечение от КВИ продолжают получать 16 544 человека (14 623 КВИ + и 1 921 КВИ-), из них: 
 
  • в стационарах находится 2 152 пациента,
  • на амбулаторном уровне - 14 392 пациента. 
 
Из заболевших КВИ + и КВИ- находятся:
 
  • в тяжелом состоянии - 194 пациента,
  • в состоянии крайней степени тяжести - 68 пациентов,
  • на аппарате ИВЛ - 47 пациентов.
 
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 января красная зона пуста. В желтой зоне остается только Нур-Султан. В зеленой зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская область. 
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлен 481 случай COVID-19 и коронавирусной пневмонии

02.01.2022, 10:19 52416
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлен 481 случай COVID-19 и коронавирусной пневмонии
НУР-СУЛТАН. 2 ЯНВАРЯ - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 457 случаев заражения коронавирусной инфекцией, подтвержденных ПЦР-тестом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За минувшие сутки в Нур-Султане зарегистрировано 84 случая коронавируса, в Алматы - 87, в Шымкенте - 35, в Акмолинской области - 40, в Актюбинской области - 5, в Алматинской области - 19, в Атырауской области - 10, в Восточно-Казахстанской области - 14, в Жамбылской области - 6, в Западно-Казахстанской области - 3, в Карагандинской области - 49, в Костанайской области - 24, в Кызылординской области - 3, в Мангистауской - 2, в Павлодарской области - 31, в Северо-Казахстанской области - 37, в Туркестанской - 8.
 
Всего с начала пандемии в Казахстане было подтверждено 988 770 случаев COVID-19. С начала пандемии в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 961 213 человек, из них 440 - за последние сутки.
 
По информации Минздрава, с начала пандемии от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом (КВИ+), умерли 13 020 человек, из них пятеро - за последние сутки.
 
За сутки выявлено 24 случая заболеваемости пневмонией с признаками коронавируса, не подтвержденных ПЦР (КВИ-), умерших нет. Всего с 1 августа 2020 года в республике зарегистрировано 84 229 случаев заболеваемости пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР, умерли от нее 5 216 человек.
 
По состоянию на 2 января лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 16 468 заболевших, из них 14 537 - с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), 1 931 - с отрицательным (КВИ-). Находятся в стационарах 2 101 пациент, на амбулаторном лечении - 14 367.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- (с положительным и отрицательным ПЦР-тестом соответственно) в тяжелом состоянии находятся 196 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 69, на аппарате ИВЛ - 45.
 

В Японии ученые работают над вакциной от коронавируса с пожизненным иммунитетом

01.01.2022, 19:19 62071
ТОКИО. 1 ЯНВАРЯ - Группа японских ученых из Токийского института медицинских наук разрабатывает вакцину от коронавируса, способную защищать организм человека на протяжении всей жизни, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Группа ученых во главе с профессором Митинори Кохарой взяли за основу вакцину против оспы, разработанную в 18 веке британским врачом Эдвардом Дженнером. Идея состоит в том, чтобы создать рекомбинантный вирус осповакцины, содержащий спайковый белок вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. По мнению разработчиков, такой подход может привести к выработке пожизненного клеточного иммунитета от коронавируса, сообщает The Japan Times.
 
Эксперименты на мышах с использованием рекомбинантного вируса осповакцины, кодирующего ген птичьего гриппа, показали высокие уровни антител, которые сохранялись более 20 месяцев. При этом все вакцинированные мыши, которых спустя 20 месяцев заразили птичьим гриппом, смогли выжить. 
 
Японский производитель лекарств Nobelpharma, по предварительным данным, собирается провести первую и вторую фазы клинических испытаний вакцины Кохары в первой половине 2023 года. Если эффективность и безопасность вакцины будут подтверждены, сразу же после этого начнется заключительная фаза клинических испытаний, а вывести препарат на рынок при наличии должного финансирования проекта получится не ранее 2024 года.
 
Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал вакцинировать от COVID-19 70% населения Земли к 1 июля 2022 года.
 

Израиль одним из первых получил таблетки от КВИ

01.01.2022, 14:22 66621
ТЕЛЬ-АВИВ. 1 ЯНВАРЯ - Израиль, одной из первых стран в мире, получил первую партию лекарства от COVID-19 - паксловид (Paxlovid) компании Pfizer, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Это первый лекарственный препарат от заболевания в таблетках для борьбы с наиболее тяжелыми симптомами коронавируса, сообщает euronews.com.
 
Его можно принимать дома, в отличие от других разрешенных препаратов, требующих внутривенного введения или инъекций.
 
Сообщается, что первая партия состоит из 20 тысяч доз - примерно такое же количество пациентов с КВИ находят в израильских больницах.
 
23 декабря Министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало препарат "МИР 19", предназначенный для лечения коронавируса SARS-CoV-2, который универсален против всех известных вариантов, включая штамм Омикрон.
 

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