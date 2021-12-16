Сводка эпидситуации в РК: за сутки 488 новых случаев COVID-19

НУР-СУЛТАН. 15 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 14 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 980 860 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 488 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 62,

в городе Алматы - 38,

в городе Шымкенте - 5,

в Акмолинской области - 58,

в Актюбинской области - 5,

в Алматинской области - 17,

в Атырауской области - 6,

в ВКО - 20,

в Жамбылской области - 1,

в ЗКО - 10,

в Карагандинской области - 74,

в Костанайской области - 38,

в Кызылординской области - 5,

в Мангистауской области - 9,

в Павлодарской области - 65,

в СКО - 73,

в Туркестанской области - 2.

В Казахстане за сутки 921 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 950 318 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 15 декабря лечение от КВИ продолжают получать 20 376 человек (17 655 КВИ+ и 2 721 КВИ-), из них: в стационарах 3786 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 590.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 308 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 80, на аппарате ИВЛ - 65.

С 13 марта 2020 года по 14 декабря 2021 года зарегистрировано 12 887 летальных случаев от коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. 13 декабря от КВИ+ скончались 11 человек.

13 декабря 2021 года зафиксировано 68 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода, 103 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 505, летальных случаев - 5191, выздоровевших - 75 593.

В "желтой" зоне: Акмолинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

На 14 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 875 273 человека, вторым - 8 323 469.

Первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 155 305, беременные женщины - 11 579, кормящие женщины - 28 199. Второй дозой: подростки - 18 524, беременные женщины - 1828, кормящие женщины - 4 339.