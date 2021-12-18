Сводка эпидситуации в РК: за сутки 546 новых случаев COVID-19

НУР-СУЛТАН. 17 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 16 декабря 2021 года в Казахстане подтвержден 981 981 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 546 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 97,
в городе Алматы - 32,
в городе Шымкенте - 1,
в Акмолинской области - 58,
в Алматинской области - 8,
в Атырауской области - 4,
в ВКО - 20,
в Жамбылской области - 5,
в ЗКО - 12,
в Карагандинской области - 112,
в Костанайской области - 54,
в Кызылординской области - 5,
в Мангистауской области - 1,
в Павлодарской области - 64,
в СКО - 69,
в Туркестанской области - 4.
В Казахстане за сутки 577 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 951 686 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 17 декабря лечение от КВИ продолжают получать 20 002 человека (17 392 КВИ+ и 2 610 КВИ-), из них: в стационарах 3468 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 534.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 281 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 81, на аппарате ИВЛ - 63.
С 13 марта 2020 года по 16 декабря 2021 года зарегистрировано 12 903 летальных случаев от коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. 13 декабря от КВИ+ скончались 10 человек.
15 декабря 2021 года зафиксировано 59 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода, 112 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 616, летальных случаев - 5195, выздоровевших - 75 811.
В "желтой" зоне: Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
На 16 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 888 767 человека, вторым - 8 345 536.
Первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 161 397, беременные женщины - 12 120, кормящие женщины - 29 704. Второй дозой: подростки - 23 953, беременные женщины - 2331, кормящие женщины - 5523.