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Сводка эпидситуации в РК: за сутки 546 новых случаев COVID-19

17.12.2021, 09:56 46636
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
НУР-СУЛТАН. 17 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 16 декабря 2021 года в Казахстане подтвержден 981 981 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 546 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 97,
 
в городе Алматы - 32,
 
в городе Шымкенте - 1,
 
в Акмолинской области - 58,
 
в Алматинской области - 8,
 
в Атырауской области - 4,
 
в ВКО - 20,
 
в Жамбылской области - 5,
 
в ЗКО - 12,
 
в Карагандинской области - 112,
 
в Костанайской области - 54,
 
в Кызылординской области - 5,
 
в Мангистауской области - 1,
 
в Павлодарской области - 64,
 
в СКО - 69,
 
в Туркестанской области - 4.
 
В Казахстане за сутки 577 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 951 686 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 17 декабря лечение от КВИ продолжают получать 20 002 человека (17 392 КВИ+ и 2 610 КВИ-), из них: в стационарах 3468 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 534.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 281 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 81, на аппарате ИВЛ - 63.

С 13 марта 2020 года по 16 декабря 2021 года зарегистрировано 12 903 летальных случаев от коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. 13 декабря от КВИ+ скончались 10 человек.
 
15 декабря 2021 года зафиксировано 59 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода, 112 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 616, летальных случаев - 5195, выздоровевших - 75 811.

В "желтой" зоне: Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 16 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 888 767 человека, вторым - 8 345 536.
 
Первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 161 397, беременные женщины - 12 120, кормящие женщины - 29 704. Второй дозой: подростки - 23 953, беременные женщины - 2331, кормящие женщины - 5523.
 

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Сводка эпидситуации в РК: менее 500 новых случаев КВИ за сутки

18.12.2021, 09:37 7621
Сводка эпидситуации в РК: менее 500 новых случаев КВИ за сутки
НУР-СУЛТАН. 18 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 17 декабря в Казахстане подтвержден 982 475 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 494 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
  • в городе Нур-Султан - 88, 
  • в городе Алматы - 29, 
  • в городе Шымкент - 8, 
  • в Акмолинской области - 63, 
  • в Актюбинской области - 0, 
  • в Алматинской области - 8, 
  • в Атырауской области - 3, 
  • в ВКО - 19, 
  • в Жамбылской области - 4,
  • в ЗКО - 6, 
  • в Карагандинской области - 93, 
  • в Костанайской области - 35, 
  • в Кызылординской области - 4, 
  • в Мангистауской области - 2, 
  • в Павлодарской области - 59, 
  • в СКО - 72, 
  • в Туркестанской области - 1.
 
В Казахстане за сутки 628 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 952 314 человека от COVID-19.
 
На 17 декабря в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции человек провакцинировано 8 892 680, вторым компонентом провакцинировано 8 351 485 человек. 
 
На 17 декабря вакциной "Pfizer" провакцинировано первым компонентом - 205 911 человек, вторым компонентом - 34 293 человека. Из них первой дозой: 
 
Подростки - 163 438, 
 
Беременные женщины - 12 344, 
 
Кормящие женщины - 30 114 
 
Второй дозой 
 
Подростки - 25 926, 
 
Беременные женщины - 2 474, 
 
Кормящие женщины - 5 891.
 
На 18 декабря лечение от КВИ продолжает получать 19 821 человек (17 244 КВИ + и 2 577 КВИ-), из них: 
 
  • в стационарах находится 3 390 пациентов,
  • на амбулаторном уровне - 16 431 пациент. 
 
Из заболевших КВИ + и КВИ- находятся:
 
  • в тяжелом состоянии - 296 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести - 72 пациента,
  • на аппарате ИВЛ - 57 пациентов.
 
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 декабря "красная" зона пуста. 
 
В "желтой" зоне находятся Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская область.
 

ВОЗ сообщает о крайне быстром распространении Омикрон-штамма

16.12.2021, 14:57 97681
ВОЗ сообщает о крайне быстром распространении Омикрон-штамма
Фото: РБК
ЖЕНЕВА. 16 ДЕКАБРЯ - Новый Омикрон-штамм коронавируса распространяется чрезвычайно быстро, число новых случаев удваивается каждые два-три дня, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом в эфире телеканала Sky News рассказал специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро, сообщает РБК
 

У нас в ВОЗ есть достаточно информации, очень ясно демонстрирующей, что этот (вариант коронавируса) распространяется крайне быстро, удваивая количество случаев каждые два-три дня <...> Это значит, что ситуация будет в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две недели", - рассказал он.

 
В случае, если подтвердится меньшая летальность нового варианта инфекции, количество заболевших "потрясет" систему здравоохранения Великобритании. (Ситуация) станет экстремально серьезной в течение двух недель, а возможно, раньше", - предупредил Набарро.
 
Он отметил, что число новых случаев растет как в Великобритании, так и в остальной Европе, и во всем мире.

Ранее, 14 декабря, в ВОЗ сообщили об ожидании роста числа госпитализаций и смертей из-за распространения нового штамма.

Российский вирусолог Петр Чумаков считает, что штамм Омикрон был создан искусственно с целью закончить пандемию. 
 
Также сообщалось, что Омикрон-штамм размножается в бронхах в 70 раз быстрее Дельты. Специалисты также допускают возможность одновременного заражения штаммами Дельта и Омикрон. При этом, по мнению ученых, одновременное заражение может привести к появлению нового вида вируса. 
 
Также сообщалось, что российские ученые из Центра имени Гамалеи создали модификацию "Спутника V" под штамм Омикрон
 

 

Российский вирусолог заявил об искусственном происхождении штамма Омикрон

16.12.2021, 11:41 108436
Российский вирусолог заявил об искусственном происхождении штамма Омикрон
Фото: REUTERS
МОСКВА. 16 ДЕКАБРЯ - Российский вирусолог, член-корреспондент российской Академии наук Петр Чумаков считает, что штамм Омикрон был создан искусственно, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
О своей версии ученый рассказал в интервью "Радио России". По версии Чумакова, штамм целенаправленно был создан "суперослабленным". Однако с ним не согласны другие вирусологи, указывающие на то, что все мутации объясняются и без теории искусственного происхождения, сообщает РБК
 

Я считаю, что это так. Что это англичане. Решили прекратить сейчас пандемию, потому что сейчас настала пора решительных каких-то изменений в мире. Это не просто мутация. Это они собрали все мутации, которые были известны, которые встречались в этом вирусе уже спонтанно, то есть когда он эволюционировал. Они собрали все эти мутации в одном штамме, более того, они ввели еще там вставочку из трех аминокислот, которые характерны для сезона коронавируса. Как она могла возникнуть вот так независимо в этом штамме - это никто не может объяснить!" - пояснил свою позицию вирусолог.

 
По его мнению, это могло бы объяснить то, что штамм оказался "суперослабленным". Чумаков предположил, что это могло быть сделано с "аналитическими" или иными целями. 
 

Сейчас просто такой момент настал, когда по каким-то политическим соображениям решили быстренько завернуть пандемию", - говорит ученый.

 
С версией Петра Чумакова не согласились эксперты, опрошенные РБК. 
 
В частности, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов заявил, что не видит доказательств искусственного создании Омикрона. 
 

Это нормальный ход развития событий, когда вирус накапливает мутации, потихоньку ослабляется. Не вижу я там никакой человеческой руки. Любой вирус так или иначе существует в форме множества вариантов. С течением времени начинают селектироваться те или другие варианты. Естественно, через два-три десятилетия вирус должен адаптироваться в человеческой популяции. Вот, мы видим, вариант качнулся в сторону адаптации к человеческому организму", - объяснил он. 

 
Щелканов отметил, что большинство мутаций в геноме вирусов связано именно с "выключением патогенности". 
 

У всех коронавирусов в силу ряда особенностей репликации очень легко формируются вставки и делеции в несколько аминокислотных остатков. В этом тоже нет ничего удивительного и ничего нового", - заключил он.

 
Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский также не считает, что может идти речь об искусственном происхождении Омикрона. По его словам, появление все новых вариантов SARS-CoV-2 - это скорее подтверждение версии о его естественном происхождении, поскольку такое развитие событий подтверждает изменчивость вируса.


При этом, по мнению ученых, одновременное заражение может привести к появлению нового вида вируса

Также сообщалось, что российские ученые из Центра имени Гамалеи создали модификацию "Спутника V" под штамм Омикрон




 

Сводка эпидситуации в Казахстане: Костанайская область перешла в "зеленую" зону

16.12.2021, 10:55 111046
Сводка эпидситуации в Казахстане: Костанайская область перешла в "зеленую" зону
НУР-СУЛТАН. 16 ДЕКАБРЯ - В Казахстане по состоянию на 23.59 15 декабря 2021 года выявлено 981 435 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 575 заболевших, из них:
 
В Нур-Султане - 75;
 
В Алматы - 39;
 
В Шымкенте - 4;
 
В Акмолинской области - 61; 
 
В Актюбинской области - 4;
 
В Алматинской области - 19;
 
В Атырауской области -11;
 
В ВКО - 23;
 
В Жамбылской области - 3;
 
В ЗКО - 10; 
 
В Карагандинской области - 105; 
 
В Костанайской области - 57;
 
в Кызылординской области - 7;
 
В Мангистауской области - 5;
 
В Павлодарской области - 67;
 
В СКО - 80;
 
В Туркестанской области - 5.
 
В Казахстане за сутки 791 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 951 109 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 16 декабря лечение от КВИ продолжают получать 20 096 человек (17 430 КВИ+ и 2666 КВИ-), из них: в стационарах 3536 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 560 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 294 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 89 пациентов, на аппарате ИВЛ - 67. 
 
С 13 марта 2020 года по 15 декабря 2021 года зарегистрировано 12 896 летальных случаев от коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. 14 декабря от КВИ+ скончались 9 человек. 
 
14 декабря 2021 года зафиксированы 52 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 106 человек выздоровело. 
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 83 557, летальных случаев - 5192, выздоровевших - 75 699.
 
В "желтой" зоне: Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
15 декабря 2021 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 884 288 человек, 2-м компонентом провакцинировано 8 339 523 человек.
 
15 декабря 2021 года первой дозой вакцины Pfizer провакцинированы: подростки - 159 514, беременные женщины - 12 048, кормящие женщины - 29 322. Второй дозой - подростки - 22 668, беременные женщины - 2191, кормящие женщины - 5156.
 

Центр Гамалеи запатентовал средство для защиты грудных детей от Covid-19

16.12.2021, 09:35 117076
Центр Гамалеи запатентовал средство для защиты грудных детей от Covid-19
Фото: kp.ru
МОСКВА. 16 ДЕКАБРЯ - Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ получили патент на решение, относящееся к использованию вакцины против вируса SARS-CoV-2 у детей старше месяца, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Эксперты Федерального института промышленной собственности (ФИПС), рассматривавшие заявку, проведя информационный поиск и экспертизу, пришли к заключению о патентоспособности вакцины и соответствии ее мировой новизне", - сообщает Роспатент.

 
Запатентованное решение представляет собой использование иммунобиологического средства, обеспечивающего развитие реакций гуморального и клеточного иммунного ответа против вируса SARS-CoV-2 у детей старше 1 месяца.
 

Нередко с диагнозом COVID-19 в стационары попадают молодые пациенты, в связи с этим важно защитить эту группу населения. На сегодняшний день разработано мало эффективных средств защиты от коронавирусной инфекции для детей. Их разработка является сложной, так как иммунная система детей имеет ряд отличий от иммунной системы взрослых. Согласно описанию патента, изобретение решает задачу предоставления средств, обеспечивающих эффективную индукцию иммунного ответа против COVID-19 у детей старше месяца", - отметил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

 
Патент, полученный учеными, является девятнадцатым решением, касающимся вакцинных препаратов против SARS-CoV-2. Предыдущие 18 изобретений относились к четырем типам вакцин:
 
1. Ученые НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи разработали варианты иммунобиологических средств, относящихся к векторным вакцинам на основе аденовируса;
 
2. Специалисты ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора создали пептидные вакцины из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков - пептидов;
 
3. Под руководством основателя "АТГ Сервис Ген" Ильи Духовлинова разработана векторная вакцина с использованием фрагментов антигенов коронавируса – белков M, S, N, Е SARS-CoV-2.
 
4. Под руководством ученого из ФГБНУ ИЭМ Александра Суворова создана живая вакцина против COVID-19 на основе штамма Enterococcus faecium L3.
 
По данным на 14 декабря 2021 года, российские изобретатели с начала пандемии подали 1000 заявок на разработки, направленные на борьбу с коронавирусом. На сегодняшний день выдано 440 патентов. Заявки на изобретения для борьбы с COVID-19 рассматриваются в приоритетном порядке в среднем в течение 26 дней.
 
Вакцины, разработанные российскими учеными, позволяют максимально полно вакцинировать население России и тем самым предотвратить распространение COVID-19 среди всех возрастных групп.
 
Ранее сообщалось, что ученые Центра имени Гамалеи создали модификацию "Спутника V" под штамм Омикрон
 

Омикрон размножается в бронхах в 70 раз быстрее Дельты

15.12.2021, 17:13 153181
Омикрон размножается в бронхах в 70 раз быстрее Дельты
Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
ПЕКИН. 15 ДЕКАБРЯ - Омикрон-штамм COVID-19 размножается в бронхах в 70 раз быстрее, чем дельта-штамм, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает РИА "Новости", штамм коронавируса Омикрон в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем Дельта и изначальный вирус SARS-CoV-2, говорится в исследовании ученых медицинского факультета LKS Гонконгского университета (HKUMed).
 
Согласно заявлению HKUMed, это может объяснить, почему Омикрон может передаваться от человека к человеку быстрее, чем предыдущие варианты.
 
Проведенное исследование показало, что при Омикроне инфекция в легких значительно ниже, чем при исходном вирусе SARS-CoV-2, и это, по мнению специалистов, может быть индикатором более низкой степени тяжести заболевания.
 
 

Карагандинский фармкомплекс готов производить "Спутник Лайт" для ревакцинации

15.12.2021, 16:07 157426
Карагандинский фармкомплекс готов производить "Спутник Лайт" для ревакцинации
Фото: novostivl.ru
КАРАГАНДА. 15 ДЕКАБРЯ - Карагандинский фармацевтический комплекс готов производить российский препарат "Спутник Лайт" для ревакцинации. В настоящее время предприятие ждет одобрения Минздрава, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее сообщалось, что КФК готов выпускать российскую вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" в Казахстане в случае достижения договоренности с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). 
 

Мы готовы к выпуску препарата "Спутник Лайт" на производственных мощностях нашей компании. Современное оборудование, квалифицированный персонал и технологические возможности нашего комбината позволяют производить противовирусные препараты любой сложности", - рассказали ТАСС в пресс-службе фармкомплекса, отвечая на вопрос о том, рассматривается ли в настоящее время возможность производства вакцины "Спутник Лайт" на базе КФК. 

 
Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, комментируя предстоящую ревакцинацию, также говорил о том, что производство "Спутник Лайт" может быть налажено в Казахстане. 
 

Moderna: Одновременное заражения двумя штаммами COVID-19 может привести к новому виду вируса

15.12.2021, 15:03 160171
Moderna: Одновременное заражения двумя штаммами COVID-19 может привести к новому виду вируса
Фото: pexels.com
ЛОНДОН. 15 ДЕКАБРЯ -В Moderna допускают возможность одновременного заражение штаммами Омикрон и Дельта, которое может повлечь появления нового вида вируса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает РИА " Новости", в ходе выступления в комитете по вопросам науки и технологиям Палаты общин Великобритании Бертон сообщил, что сразу двумя вариантами коронавируса могут заражаться, в частности, пациенты со сниженным иммунитетом. Это, по его словам, дает возможность двум штаммам "обмениваться генами".
 

В ближайшие месяцы эти два вируса будут сосуществовать, и Омикрон... начнет инфицировать людей на фоне очень сложной ситуации с Дельтой, это может привести к ситуациям, когда люди... будут инфицированы двумя вариантами, что дает возможность этим вирусам дальше эволюционировать и мутировать, эта ситуация вызывает опасения", - сообщил Бертон.

 
При этом специалист считает, что Омикрон не является менее опасным штаммом.
 

На самом деле, я не думаю, что Омикрон является более легкой, менее тяжелой версией существующего сейчас вируса", - сказал он.

 
По его словам, первичные данные свидетельствуют о высоком уровне госпитализации и сопоставимом с Дельтой числе пациентов с этим штаммом в отделениях интенсивной терапии.
 
 

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