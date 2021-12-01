Сводка эпидситуации в РК: за сутки 654 новых случая COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 29 ноября 2021 года в Казахстане подтвержден 971 541 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 654 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 108,

в городе Алматы - 34,

в городе Шымкенте - 3,

в Акмолинской области - 63,

в Актюбинской области - 8,

в Алматинской области - 27,

в Атырауской области - 4,

в ВКО - 30,

в Жамбылской области - 8,

в ЗКО - 9,

в Карагандинской области - 103,

в Костанайской области - 68,

в Кызылординской области - 6,

в Мангистауской области - 3,

в Павлодарской области - 90,

в СКО - 85,

в Туркестанской области - 5.





В Казахстане за сутки 1137 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 935 950 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 30 ноября лечение от КВИ продолжают получать 26 472 человек (22 895 КВИ+ и 3577 КВИ-), из них: в стационарах находятся 5623 пациента, на амбулаторном уровне - 20 849 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 376 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 119 пациентов, на аппарате ИВЛ - 53 пациента.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 29 ноября 2021 года зарегистрировано 12 696 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 28 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 18 человек.





28 ноября 2021 года зафиксировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 9 летальных исходов и 19 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 82 550, летальных случаев - 5149, выздоровевших - 73 824.

В "красной" зоне: Северо-Казахстанская область.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская области.

В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

На 29 ноября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 721 768 человек, 2-м компонентом провакцинировано 8 066 053 человек.

На 29 ноября 2021 года I-м компонентом вакцины "Pfizer" провакцинировано 79 722 человек. Из них: подростки - 62 707, беременные женщины - 5395, кормящие женщины - 11 620.