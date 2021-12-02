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Сводка эпидситуации в РК: за сутки 751 новый случай COVID-19

01.12.2021, 09:57 80974
Сводка эпидситуации в РК: за сутки 751 новый случай COVID-19
Фото: indyturk.com
  НУР-СУЛТАН. 1 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 30 ноября 2021 года в Казахстане подтвержден 972 292 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрирован 751 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
 в городе Нур-Султане - 125,
 
 в городе Алматы - 53,
 
 в городе Шымкенте - 13,
 
 в Акмолинской области - 69,
 
 в Актюбинской области - 4,
 
 в Алматинской области - 14,
 
 в Атырауской области - 10,
 
 в ВКО - 39,
 
 в Жамбылской области - 7,
 
 в ЗКО - 27,
 
 в Карагандинской области - 128, 
 
 в Костанайской области - 81,
 
 в Кызылординской области - 5,
 
 в Мангистауской области - 2,
 
 в Павлодарской области - 89,
 
 в СКО - 78,
 
 в Туркестанской области - 7.
 
В Казахстане за сутки 1433 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 937 383 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 1 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 694 человека (22 206 КВИ+ и 3488 КВИ-), из них:
 
 в стационарах находятся 5395 пациента, на амбулаторном уровне - 20 299 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
 в тяжелом состоянии - 366 пациентов,
 
 в состоянии крайней степени тяжести - 111 пациентов,
 
 на аппарате ИВЛ - 69 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 30 ноября 2021 года зарегистрировано 12 703 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 29 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 11 человек.

29 ноября зафиксировано 130 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 215 человек выздоровело.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 82 680, летальных случаев - 5153, выздоровевших - 74 039.
  
В "красной" зоне: Северо-Казахстанская область. 
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская области. 
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области. 
 
На 30 ноября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 743 107 человек, 2-м компонентом провакцинировано 8 105 460 человек.
 
На 30 ноября 2021 года 1-м компонентом вакцины "Pfizer" провакцинировано 96 327 человек. Из них: подростки - 76 211, беременные женщины - 6216, кормящие женщины - 13 900. 
 

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Как минимум 23 страны сообщили о выявлении Омикрон-штамма

02.12.2021, 08:58 5428
ЖЕНЕВА. 2 ДЕКАБРЯ - По меньшей мере 23 государства сообщили на настоящий момент о присутствии Омикрон-штамма коронавируса, обнаруженного первоначально в ЮАР. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Как минимум 23 страны сообщили о присутствии Омикрон-штамма, и это число, несомненно, будет расти", - сказал он.

 
По словам гендиректора, эти государства расположены в пяти из шести регионов ВОЗ. Организация относится к такому развитию событий "крайне серьезно", так же должны поступать все страны, продолжил он. По его словам, в настоящее время проводится изучение Омикрона, однако "предстоит еще многое узнать о его передаче, тяжести заболевания, эффективности тестов, терапевтических средств и вакцин", пишет ТАСС

За последние дни несколько консультативных групп ВОЗ провели заседания, чтобы "оценить имеющиеся данные и определить приоритет исследований, необходимых для ответа на эти вопросы", отметил глава ВОЗ.
 
Гебрейесус поблагодарил ЮАР и Ботсвану за выявление Омикрон-штамма, а также за быстрое его секвенирование и передачу информации о результатах. Он выразил вместе с тем "глубокую обеспокоенность" тем, что эти страны "сейчас наказаны другими за то, что поступили правильно".
 
Также он считает, что полный запрет на международные поездки не предотвратит распространение Омикрон-штамма коронавируса. В связи с этим ВОЗ призывает страны оптимизировать меры в сфере здравоохранения в условиях пандемии и обеспечить немедленную вакцинацию людей, входящих в группы риска.
 

Полный запрет на поездки не предотвратит международное распространение Омикрона, он (запрет - прим. агентства) представляет собой тяжелое бремя для жизни и средств существования", - сказал гендиректор.

 

ВОЗ продолжает призывать все страны оптимизировать меры в области здравоохранения и социальной сфере и обеспечить, чтобы люди из группы риска и уязвимые во всех государствах были полностью вакцинированы, немедленно", - подчеркнул Гебрейесус.

 

Запрет на путешествия может предотвратить быстрое распространение вируса на начальном этапе и подготовиться к вспышке, - уточнил в свою очередь заместитель гендиректора ВОЗ Жауад Махджур. - Однако полный запрет не остановит распространение вируса в целом. Для этого нужны комплексные меры на основе анализа реальных рисков".

 
Со своей стороны, эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове поблагодарила ученых из ЮАР за выявление нового варианта вируса и оперативную передачу информации в организацию, что позволило быстро отреагировать на ситуацию. Параллельно она призвала "не наказывать страны, потому что они поделились информацией".
 
Меры против Омикрон-штамма
 

ВОЗ продолжает призывать все страны оптимизировать меры в области здравоохранения и социальной сфере и обеспечить, чтобы люди из группы риска и уязвимые во всех государствах были немедленно полностью вакцинированы", - подчеркнул Гебрейесус.

 
Среди необходимых шагов он назвал мероприятия по снижению распространения нового штамма, в частности проведение скрининга пассажиров перед поездкой и по прибытии, а также помещение в случае необходимости на карантин.
 
По словам главы ВОЗ, хотя внимание сейчас приковано к омикрон-штамму, необходимо "не забывать, что мы уже имеем дело с высокозаразным и опасным дельта-вариантом, на который сейчас приходятся почти все случаи заражения в мире". В этой связи гендиректор рекомендовал использовать "имеющиеся инструменты для предотвращения передачи и спасения жизней", которые применяются сейчас против штамма "дельта". "Если мы будем это делать, то предотвратим также распространение и защитим жизни от Омикрона", - констатировал Гебрейесус. Он напомнил, что сейчас в мире охват вакцинацией от коронавируса и тестированием является соответственно "низким" и "очень низким".
 
В этой связи гендиректор призвал государства "продолжать в полной мере финансировать" международное партнерство ACT-Accelerator, чтобы "обеспечить равный доступ к вакцинам, тестированию и терапевтическим средствам в мире".
 
ВОЗ 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой Омикрон. Согласно предварительным данным организации, штамм обладает повышенной способностью к распространению.

По данным "КоммерсантЪ", в США выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Заболевание зафиксировано в американском штате Калифорния. Главный инфекционист США Энтони Фаучи уточнил, что им оказался полностью вакцинированный человек, прибывший из ЮАР 22 ноября.

Путешественник вернулся из южной Африки 22 ноября, положительный тест он сдал 29 ноября. Он был на самоизоляции, все близкие контакты сдали негативный тест. Он полностью вакцинирован, испытывает легкие симптомы", - рассказал господин Фаучи на брифинге в Белом доме.



 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 753 новых случая коронавируса

02.12.2021, 08:35 9019
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 753 новых случая коронавируса
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 2 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 1 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 973 045 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 753 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 130,
 
в городе Алматы - 60,
 
в городе Шымкенте - 6,
 
в Акмолинской области - 63,
 
в Актюбинской области - 7,
 
в Алматинской области - 23,
 
в Атырауской области - 8,
 
в ВКО - 40,
 
в Жамбылской области - 8,
 
в ЗКО - 19,
 
в Карагандинской области - 105,
 
в Костанайской области - 89,
 
в Кызылординской области - 11,
 
в Мангистауской области - 5,
 
в Павлодарской области - 91,
 
в СКО - 82,
 
в Туркестанской области - 6.
 
В Казахстане за сутки 952 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 938 335 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 2 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 429 человек (21 994 КВИ+ и 3 435 КВИ-), из них: в стационарах находится 5348 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 081 пациент.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 376 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 104 пациента, на аппарате ИВЛ - 64 пациента.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 1 декабря 2021 года зарегистрировано 12 716 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 30 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 13 человек. 

30 ноября 2021 года зафиксированы 54 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 105 человек выздоровело. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 82 734, летальных случаев - 5155, выздоровевших - 74 144.
 
В "красной" зоне: Северо-Казахстанская область.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская области.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 1 декабря 2021 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 748 448 человек, 2-м компонентом провакцинировано 8 114 076 человек.
 
I-м компонентом вакцины "Pfizer" провакцинировано 99 186 человек. Из них: подростки - 78 567, беременные женщины - 6348, кормящие женщины - 14 271. 
 

В России срок действия ПЦР-теста ограничат 48 часами

01.12.2021, 13:33 62479
В России срок действия ПЦР-теста ограничат 48 часами
Фото: vrogacheve.ru
МОСКВА. 1 ДЕКАБРЯ - Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 заявила, что из-за особенностей омикрон-штамма срок действия ПЦР-теста сократят с 72 до 48 часов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Она подчеркнула, что решение приняли из-за повышенной заразности этого варианта SARS-CoV-2 и его "потенциальной способности вызывать более быстрый ответ организма", сообщает РИА "Новости".
 
Как отметила Попова, все применяемые в стране ПЦР-тесты работают и в случае заражения этим штаммом. Однако ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал систему для выявления именно "омикрона".
 
Главный санитарный врач также подчеркнула, что в России этот вариант инфекции не выявлен.
 
Как сообщалось ранее, Россия из-за нового штамма COVID-19 ограничила въезд из 9 стран Африки и Гонконга.
 
Также напомним, что согласно предварительным данным Всемирной организации здравоохранения, новый штамм более опасен, чем версия Дельта, и распространяется быстрее.
 
Также сообщалось, что с 1 декабря 2021 года для въезда в Кыргызстан необходимо сдавать ПЦР-тест. Новые правила въезда связаны с Омикрон-штаммом КВИ.
 

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