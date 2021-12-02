Сводка эпидситуации в РК: за сутки 751 новый случай COVID-19

ЖЕНЕВА. 2 ДЕКАБРЯ - По меньшей мере 23 государства сообщили на настоящий момент о присутствии Омикрон-штамма коронавируса, обнаруженного первоначально в ЮАР. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как минимум 23 страны сообщили о присутствии Омикрон-штамма, и это число, несомненно, будет расти", - сказал он.

По словам гендиректора, эти государства расположены в пяти из шести регионов ВОЗ. Организация относится к такому развитию событий "крайне серьезно", так же должны поступать все страны, продолжил он. По его словам, в настоящее время проводится изучение Омикрона, однако "предстоит еще многое узнать о его передаче, тяжести заболевания, эффективности тестов, терапевтических средств и вакцин", пишет ТАСС





За последние дни несколько консультативных групп ВОЗ провели заседания, чтобы "оценить имеющиеся данные и определить приоритет исследований, необходимых для ответа на эти вопросы", отметил глава ВОЗ.

Гебрейесус поблагодарил ЮАР и Ботсвану за выявление Омикрон-штамма, а также за быстрое его секвенирование и передачу информации о результатах. Он выразил вместе с тем "глубокую обеспокоенность" тем, что эти страны "сейчас наказаны другими за то, что поступили правильно".

Также он считает, что полный запрет на международные поездки не предотвратит распространение Омикрон-штамма коронавируса. В связи с этим ВОЗ призывает страны оптимизировать меры в сфере здравоохранения в условиях пандемии и обеспечить немедленную вакцинацию людей, входящих в группы риска.

Полный запрет на поездки не предотвратит международное распространение Омикрона, он (запрет - прим. агентства) представляет собой тяжелое бремя для жизни и средств существования", - сказал гендиректор.

ВОЗ продолжает призывать все страны оптимизировать меры в области здравоохранения и социальной сфере и обеспечить, чтобы люди из группы риска и уязвимые во всех государствах были полностью вакцинированы, немедленно", - подчеркнул Гебрейесус.

Запрет на путешествия может предотвратить быстрое распространение вируса на начальном этапе и подготовиться к вспышке, - уточнил в свою очередь заместитель гендиректора ВОЗ Жауад Махджур. - Однако полный запрет не остановит распространение вируса в целом. Для этого нужны комплексные меры на основе анализа реальных рисков".

Со своей стороны, эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове поблагодарила ученых из ЮАР за выявление нового варианта вируса и оперативную передачу информации в организацию, что позволило быстро отреагировать на ситуацию. Параллельно она призвала "не наказывать страны, потому что они поделились информацией".

Меры против Омикрон-штамма

ВОЗ продолжает призывать все страны оптимизировать меры в области здравоохранения и социальной сфере и обеспечить, чтобы люди из группы риска и уязвимые во всех государствах были немедленно полностью вакцинированы", - подчеркнул Гебрейесус.

Среди необходимых шагов он назвал мероприятия по снижению распространения нового штамма, в частности проведение скрининга пассажиров перед поездкой и по прибытии, а также помещение в случае необходимости на карантин.

По словам главы ВОЗ, хотя внимание сейчас приковано к омикрон-штамму, необходимо "не забывать, что мы уже имеем дело с высокозаразным и опасным дельта-вариантом, на который сейчас приходятся почти все случаи заражения в мире". В этой связи гендиректор рекомендовал использовать "имеющиеся инструменты для предотвращения передачи и спасения жизней", которые применяются сейчас против штамма "дельта". "Если мы будем это делать, то предотвратим также распространение и защитим жизни от Омикрона", - констатировал Гебрейесус. Он напомнил, что сейчас в мире охват вакцинацией от коронавируса и тестированием является соответственно "низким" и "очень низким".

В этой связи гендиректор призвал государства "продолжать в полной мере финансировать" международное партнерство ACT-Accelerator, чтобы "обеспечить равный доступ к вакцинам, тестированию и терапевтическим средствам в мире".

ВОЗ 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой Омикрон. Согласно предварительным данным организации, штамм обладает повышенной способностью к распространению.





По данным " КоммерсантЪ ", в США выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Заболевание зафиксировано в американском штате Калифорния. Главный инфекционист США Энтони Фаучи уточнил, что им оказался полностью вакцинированный человек, прибывший из ЮАР 22 ноября.





Путешественник вернулся из южной Африки 22 ноября, положительный тест он сдал 29 ноября. Он был на самоизоляции, все близкие контакты сдали негативный тест. Он полностью вакцинирован, испытывает легкие симптомы", - рассказал господин Фаучи на брифинге в Белом доме.







