Сводка эпидситуации в РК: за сутки 971 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией

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НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 25 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 968 340 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрирован 971 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 122,

в городе Алматы - 105,

в городе Шымкенте - 16,

в Акмолинской области - 70,

в Актюбинской области - 12,

в Алматинской области - 52,

в Атырауской области - 13,

в ВКО - 54,

в Жамбылской области - 9,

в ЗКО - 16,

в Карагандинской области - 128,

в Костанайской области - 106,

в Кызылординской области - 13,

в Мангистауской области - 9,

в Павлодарской области - 97,

в СКО - 138,

в Туркестанской области - 11.

В Казахстане за сутки 1284 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 931 796 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 26 ноября лечение от КВИ продолжают получать 27 696 человек (24 635 КВИ+ и 3 787 КВИ-), из них: в стационарах - 5857 пациентов, на амбулаторном уровне - 21 839 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 422 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 121 пациент, на аппарате ИВЛ - 81 пациент.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 25 ноября 2021 года зарегистрировано 12 635 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 24 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 13 человек.

24 ноября 2021 года зафиксированы 92 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 175 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 82 360, летальных случаев - 5130, выздоровевших - 73 443.

В "красной" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.

В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

На 26 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 690 377 человек, вторым - 8 024 665 человек.