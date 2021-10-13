Сводка эпидситуации в РК: за сутки в Казахстане выявлено 1499 заболевших коронавирусом

Она добавила, что в организации рассчитывают начать инспекцию как можно скорее.

ТАЛДЫКОРГАН. 12 ОКТЯБРЯ - Гражданский штаб по борьбе с пандемией коронавируса "Ел ушін егілемін" посетил Талдыкорган, чтобы в ходе встреч с медиками, экспертами, волонтерами, представителями СМИ предоставить жителям региона объективную информацию о ситуации с COVID-19 и необходимости вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Алматинской области за последние 2 недели снижается уровень заболеваемости COVID-19, недельный прирост снизился с 0,4% до 0,3%. Показатель удерживается на уровне 120-130 случаев в день. Об этом стало известно в ходе брифинга в Jetisy Media.

Активисты штаба отметили, что по стране фиксируется снижение темпов вакцинации. Так, если в середине июля вакцину получали до 130 тысяч человек в сутки, то сейчас иммунизируются всего 30 тысяч казахстанцев. Темпы вакцинации в Алматинской области несколько отстают от общереспубликанских. За последний месяц охват вакцинацией первым компонентом в области увеличился на 6 процентных пунктов (с 64% до 70%) в то время, как общереспубликанский показатель увеличился на 8,5 процентных пункта и достиг 79%. Область по данному показателю занимает 9 место среди всех регионов.

Один из представителей Гражданского штаба Серик Беркамалов в ходе брифинга в Jetisy Media отметил, что "ситуация в стране намного хуже, чем в прошлом году".

15 августа 2020 года было зарегистрировано 1,2 тысячи случаев заболеваний COVID-19. В этом году показатель вырос в шесть раз - до 8,3 тысячи случаев в сутки. В прошлом году 15 августа официально были зарегистрированы 20 тысяч человек, находящиеся на амбулаторном и стационарном лечении, сейчас увеличение в шесть раз - до 117,8 тысяч человек. На стационарном лечении в прошлом году находилось 3,4 тысячи человек, в этом году рост произошел в девять раз - до 31,5 тысячи человек. Мы видим, что Казахстан критически запаздывает с темпами вакцинации, это влияет на высокие показатели пандемии и увеличение смертности. В настоящий момент в нашей стране вакцинировано всего 7,5 млн взрослого населения из 10 млн человек, подлежащих вакцинации", - сказал он.

Спикеры также ответили на самый часто задаваемый вопрос о вакцинации детей.

По их словам, без разрешения родителей детей вакцинировать не будут. Следовательно, не будут допускаться факты дискриминации. То есть невакцинированные дети также будут посещать школы.

Представили Гражданского штаба также отметили, что если человек отказывается от вакцины, то для посещения работы и других мест скопления людей необходимо еженедельно сдавать ПЦР-тест.