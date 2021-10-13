Сводка эпидситуации в РК: за сутки в Казахстане выявлено 1499 заболевших коронавирусом

Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 11 октября в Казахстане подтверждено 907 140 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1499 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, из них:
в городе Нур-Султане - 271;
в городе Алматы - 238;
в городе Шымкенте - 37;
в Акмолинской области - 110;
в Актюбинской области - 28;
в Алматинской области - 112;
в Атырауской области - 13;
в Восточно-Казахстанской области - 95;
в Жамбылской области - 11;
в Западно-Казахстанской области - 18;
в Карагандинской области - 157;
в Костанайской области - 97;
в Кызылординской области - 13;
в Мангистауской области - 3;
в Павлодарской области - 155;
в Северо-Казахстанской области - 122;
в Туркестанской области - 19.
Всего в стране выявлено 907 140 заболевших.
В Казахстане за сутки 1435 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровел 848 891 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 12 октября лечение от КВИ продолжают получать 53 729 человек (46 665 КВИ+ и 7 064 КВИ-), из них 9550 пациентов находятся в стационарах, 44 179 пациентов - на амбулаторном лечении.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии - 684 пациента;
- в состоянии крайней степени тяжести - 197 пациентов;
- на аппарате ИВЛ - 128 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 11 октября 2021 года зарегистрировано 11 584 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 10 октября от КВИ+ скончались 25 человек.
10 октября 2021 года зафиксировано 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 11 летальных исходов, 61 человек выздоровел. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 77 258, летальных случаев - 4925, выздоровевших - 65 269.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Шымкент, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.
На 11 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинированы 7 884 798 человек, вторым компонентом вакцинированы 6 942 756 человек.
Эксперт рассказала, когда ВОЗ одобрит вакцину "Спутник V"
12.10.2021, 20:52 32320
Фото: из открытых источников
МОСКВА. 12 ОКТЯБРЯ - ВОЗ может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" до конца текущего года при условии подписания необходимых юридических документов, заявила в интервью РИА Новости
старший научный сотрудник организации Сумия Сваминатан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ранее ВОЗ приостановила процесс оценки "Спутника V", аргументировав это нехваткой ряда юридических процедур.
Российские власти заверили нас, что эти документы будут подписаны очень скоро, и как только это будет завершено, в принципе, мы ждем этого, оценка досье возобновится, диалог возобновится, а затем будет запланирована инспекция", - сказала Сваминатан.
Она добавила, что в организации рассчитывают начать инспекцию как можно скорее.
Так что если документы будут подписаны в ближайшие пару дней, после чего оценка возобновится, то очень возможно, что инспекция также произойдет до конца года, и процесс может быть завершен", - сказала эксперт.
Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала
применять дополнительные дозы вакцин от COVID-19 людям с "умеренно и сильно ослабленным иммунитетом". Об этом сообщила в понедельник женевская штаб-квартира ВОЗ, опубликовавшая выводы Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации.
По прогнозу ВОЗ, после пандемии заболевания COVID-19 в мире ожидается
пандемия психических расстройств.
В 2022 году Россия планирует
выпуск детской вакцины от коронавируса.
В Алматинской области снижается уровень заболеваемости COVID-19
12.10.2021, 16:31 74062
ТАЛДЫКОРГАН. 12 ОКТЯБРЯ - Гражданский штаб по борьбе с пандемией коронавируса "Ел ушін егілемін" посетил Талдыкорган, чтобы в ходе встреч с медиками, экспертами, волонтерами, представителями СМИ предоставить жителям региона объективную информацию о ситуации с COVID-19 и необходимости вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Алматинской области за последние 2 недели снижается уровень заболеваемости COVID-19, недельный прирост снизился с 0,4% до 0,3%. Показатель удерживается на уровне 120-130 случаев в день. Об этом стало известно в ходе брифинга в Jetisy Media.
Активисты штаба отметили, что по стране фиксируется снижение темпов вакцинации. Так, если в середине июля вакцину получали до 130 тысяч человек в сутки, то сейчас иммунизируются всего 30 тысяч казахстанцев. Темпы вакцинации в Алматинской области несколько отстают от общереспубликанских. За последний месяц охват вакцинацией первым компонентом в области увеличился на 6 процентных пунктов (с 64% до 70%) в то время, как общереспубликанский показатель увеличился на 8,5 процентных пункта и достиг 79%. Область по данному показателю занимает 9 место среди всех регионов.
Один из представителей Гражданского штаба Серик Беркамалов в ходе брифинга в Jetisy Media отметил, что "ситуация в стране намного хуже, чем в прошлом году".
15 августа 2020 года было зарегистрировано 1,2 тысячи случаев заболеваний COVID-19. В этом году показатель вырос в шесть раз - до 8,3 тысячи случаев в сутки. В прошлом году 15 августа официально были зарегистрированы 20 тысяч человек, находящиеся на амбулаторном и стационарном лечении, сейчас увеличение в шесть раз - до 117,8 тысяч человек. На стационарном лечении в прошлом году находилось 3,4 тысячи человек, в этом году рост произошел в девять раз - до 31,5 тысячи человек. Мы видим, что Казахстан критически запаздывает с темпами вакцинации, это влияет на высокие показатели пандемии и увеличение смертности. В настоящий момент в нашей стране вакцинировано всего 7,5 млн взрослого населения из 10 млн человек, подлежащих вакцинации", - сказал он.
Спикеры также ответили на самый часто задаваемый вопрос о вакцинации детей.
По их словам, без разрешения родителей детей вакцинировать не будут. Следовательно, не будут допускаться факты дискриминации. То есть невакцинированные дети также будут посещать школы.
Представили Гражданского штаба также отметили, что если человек отказывается от вакцины, то для посещения работы и других мест скопления людей необходимо еженедельно сдавать ПЦР-тест.
После пандемии COVID-19 ожидается пандемия психических расстройств
12.10.2021, 16:18 79678
АЛМАТЫ. 11 ОКТЯБРЯ - По прогнозу ВОЗ, после пандемии заболевания COVID-19 в мире ожидается пандемия психических расстройств. Об этом сегодня на брифинге в РСК сообщил национальный консультант по психическому здоровью в Казахстане и странам Центральной Азии Странового офиса ВОЗ в РК Николай Негай, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Когда только началась пандемия, на первый план вышли психосоциальные причины. Локдауны, потеря работы, изменение образа жизни, дистанционная работа и так далее - все это оказало серьезное влияние. Тогда мы уже начали говорить о частых нарушениях сна, тревоге, панических атаках, о посттравматическом стрессовом синдроме, о котором постоянно говорится. Во всем мире достаточно серьезная ситуация", - сказал Николай Негай.
Он отметил, что уже есть научные данные о воздействии и самого вируса на человека, которой в некоторых случаях влияет на психические расстройства. Доказано, что COVID-19 обладает серьезным нейротропным действием, влияя на нервные клетки. Кроме того, влияние неадекватного иммунного ответа приводит к цитокиновому шторму, а он приводит к нарушению гематоэнцефалического барьера и оказывает негативное влияние на структуры, отвечающие за психическое здоровье.
Также во время заболевания за счет респираторного синдрома падает концентрация кислорода в крови. Если это продолжается длительное время, то центральная нервная система, нервные клетки сильно реагируют на кислородное голодание, что также может иметь последствия.
На сегодня есть четкие данные об основных проявлениях постковидного синдрома. Очень часто встречаются когнитивные нарушения, посттравматические переживания, которые были, особенно у лиц с тяжелой формой заболевания", - отметил Николай Негай.