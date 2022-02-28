Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявили 351 новый случай заражения коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 27 ФЕВРАЛЯ - За минувшие сутки в Казахстане выявили 351 случай коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Нур-Султане зарегистрировано за сутки 15 случаев COVID-19 ПЦР+, в Алматы - 110, Шымкенте - 1, Акмолинской области - 15, Актюбинской области - 2, Алматинской области - 15, Атырауской области - 3, Восточно-Казахстанской области - 22, Жамбылской области - 2, Западно-Казахстанской области - 14, Карагандинской области - 35, Костанайской области - 45, Кызылординской области - 6, Мангистауской области - 2, Павлодарской области - 26, Северо-Казахстанской области - 35, Туркестанской области - 3.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 302 059 случаев COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 1 266 669 человек, из них 1 421 - за последние сутки.

С начала пандемии умерли 13 592 человека, из них 13 - за минувшие сутки.

Выявлено 38 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса, умер один человек. С 1 августа 2020 года зарегистрировано 88 114 случаев заболеваемости коронавирусной пневмонией, умерли 5 337 человек.

На 27 февраля лечение продолжают получать 22 912 заболевших, из них 21 798 - с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), 1 114 - с отрицательным (КВИ-). Находятся в стационарах 2 592 пациента, на амбулаторном лечении - 20 320 человек.

В тяжелом состоянии - 184 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 69, на аппарате ИВЛ - 63.