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Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 1173 новых случая заболевания COVID-19

15.02.2022, 08:46 18431
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 1173 новых случая заболевания COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за сутки выявлено 1173 новых случая заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 292 393 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1173 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 64,
 
в Алматы - 480,
 
в Шымкенте - 13,
 
в Акмолинской области - 75,
 
в Актюбинской области - 7,
 
в Алматинской области - 91,
 
в Атырауской области - 4,
 
в ВКО - 33,
 
в Жамбылской области - 19,
 
в ЗКО - 25,
 
в Карагандинской области - 75,
 
в Костанайской области - 45,
 
в Кызылординской области - 1,
 
в Мангистауской области - 4,
 
в Павлодарской области - 141,
 
в СКО - 95,
 
в Туркестанской области - 1.
 
В Казахстане за сутки 5904 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 230 842, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 15 февраля лечение от КВИ продолжают получать 49 207 человек (48 064 КВИ+ и 1 143 КВИ-), из них: в стационарах - 6820, на амбулаторном уровне - 42 387.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 335, в состоянии крайней степени тяжести - 138, на аппарате ИВЛ - 96.

С 13 марта 2020 года по 14 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 487 летальных случаев от КВИ+. 13 февраля 2022 года от КВИ+ скончались 13 человек.
 
14 февраля 2022 года зафиксировано четыре случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 28 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 579, летальных случаев - 5309, выздоровевших - 81 127.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Алматинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
 
На 14 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 307 509 человек, вторым - 8 884 789.
 

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Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 1508 новых случаев заболевания коронавирусом

16.02.2022, 08:55 5706
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 1508 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за минувшие сутки зарегистрировано 1508 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии 1 293 901 случай КВИ+, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1508 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 112,
 
в Алматы - 580,
 
в Шымкенте - 15,
 
в Акмолинской области - 54,
 
в Актюбинской области - 17,
 
в Алматинской области - 84,
 
в Атырауской области - 24,
 
в ВКО - 75,
 
в Жамбылской области - 15,
 
в ЗКО - 71,
 
в Карагандинской области - 124,
 
в Костанайской области - 87,
 
в Кызылординской области - 5,
 
в Мангистауской области - 5,
 
в Павлодарской области - 129,
 
в СКО - 109,
 
в Туркестанской области - 2.
 
15 февраля 2022 года зафиксировано 78 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), четыре летальных исхода, 60 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 657, летальных случаев - 5313, выздоровевших - 81 187.
 
В "красной" зоне: Алматы, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
 
С 13 марта 2020 года по 15 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 494 летальных случая от КВИ+. 14 февраля от заболевания скончались  семь человек.
 
В Казахстане за сутки 5394 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 236 236 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 16 февраля лечение от КВИ продолжают получать 45 328 человек (44 171 КВИ+ и 1 157 КВИ-), из них: в стационарах - 6191, на амбулаторном уровне - 39 137.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 308, в состоянии крайней степени тяжести - 133, на аппарате ИВЛ - 101.
 
На 15 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 315 067 человек, вторым - 8 894 995.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 1311 новых случаев заболевания коронавирусом

14.02.2022, 08:47 30241
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 1311 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за сутки выявлено 1311 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста. Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 291 220 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1311 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 112,
 
в Алматы - 382,
 
в Шымкенте - 7,
 
в Акмолинской области - 108,
 
в Актюбинской области - 22,
 
в Алматинской области - 70,
 
в Атырауской области - 17,
 
в ВКО - 36,
 
в Жамбылской области - 13,
 
в ЗКО - 36,
 
в Карагандинской области - 74,
 
в Костанайской области - 115,
 
в Кызылординской области - 12,
 
в Мангистауской области - 5,
 
в Павлодарской области - 157,
 
в СКО - 143,
 
в Туркестанской области - 2.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Алматинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
 
В Казахстане за сутки 4892 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 224 938, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 14 февраля лечение от КВИ продолжают получать 53 977 человек (52 808 КВИ+ и 1 169 КВИ-), из них: в стационарах - 7174, на амбулаторном уровне - 46 803.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 350 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 144 пациента, на аппарате ИВЛ - 97 пациентов.
 
С 13 марта 2020 года по 13 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 474 летальных случая от КВИ+, 12 февраля скончались 10 человек.
 
12 февраля в РК зарегистрировано 24 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). С 1 августа 2020 года по 12 февраля 2022 года в стране выявлено 87 575 случаев КВИ-, скончались 5307 человек.
 
На 13 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 299 294 человека, втрым - 8 874 390.
 

Омикрон-штамм может привести к нейроковиду и системным воспалениям

13.02.2022, 11:02 50691
Омикрон-штамм может привести к нейроковиду и системным воспалениям
МОСКВА. 13 ФЕВРАЛЯ - Нейроковид и лонгковид у взрослых, а также системные воспаления у детей могут стать последствиями перенесенного омикрон-штамма коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом ТАСС сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев.
 

Несмотря на более легкое течение "омикрона", важно понимать: если коронавирус не приводит к пневмонии и ИВЛ, у него могут быть и другие последствия. Перенесенный COVID-19 вне зависимости от штамма может привести к тяжелым поражениям нервной системы - нейроковид и лонгковид также могут наступить и при заражении "омикроном". У детей на его фоне могут развиваться системные воспаления", - сказал он.

 
Эксперт также отметил, что сейчас наступило лучшее время пройти ревакцинацию для тех, кто этого еще не сделал. 
 

Пятая волна, волна "омикрона", уже отступает. И сейчас как раз самое время пройти ревакцинацию тем, кто еще этого не сделал. Потому что, как показала практика, это обеспечивает защиту от "омикрона" и коронавируса в целом по крайней мере на первые два-три месяца после введения бустерной дозы", - заявил он.

 
Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, омикрон-штамм был выявлен в 84 регионах РФ.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявили 1957 новых больных

13.02.2022, 09:12 52591
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявили 1957 новых больных
НУР-СУЛТАН. 13 ФЕВРАЛЯ - За минувшие сутки в Казахстане выявили 1957 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, подтвержденных ПЦР-тестированием, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Из них: Нур-Султан - 199
 
Алматы - 488
 
Шымкент - 19
 
Акмолинская область - 128
 
Актюбинская область - 29
 
Алматинская область - 150
 
Атырауская область - 24
 
Восточно-Казахстанская область - 96
 
Жамбылская область - 54
 
Западно-Казахстанская область - 48
 
Карагандинская область - 194
 
Костанайская область - 146
 
Кызылординская область - 16
 
Мангистауская область - 9
 
Павлодарская область - 166
 
Северо-Казахстанская область - 185
 
Туркестанская область - 6
 
Всего в республике с начала пандемии выявили 1 289 909 случаев заболевания.
 
Кроме того, за сутки выздоровели 1744 пациента, с начала пандемии - 1 220 046 человек. Умерли за сутки 14 человек, всего с начала пандемии - 13 464.
 
70 человек заболели коронавирусной пневмонией (всего - 87 551 случай), один пациент скончался (всего - 5307).
 
На 13 февраля лечение от коронавируса продолжают получать 57 581 человек (56 399 КВИ+ и 1182 КВИ-), из них в стационарах находятся 7260 пациентов, на амбулаторном уровне получают лечение 50 321 пациент.
 
В тяжелом состоянии - 348 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 144 пациента, на аппарате ИВЛ - 98 пациентов.
 

Эксперты предупреждают об опасности появления новых вариантов COVID-19

12.02.2022, 11:26 68456
НУР-СУЛТАН. 12 ФЕВРАЛЯ - По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, нельзя исключать вероятность выявления новых мутаций коронавируса, однако за два года пандемии люди смогли подготовиться к подобным сценариям, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила об опасности появления новых вариантов коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, пишет RT.
 

Мы видели, как вирус развивается и как мутирует… Поэтому мы знаем, что будут новые варианты COVID-19, новые варианты, вызывающие беспокойство. Мы ещё не достигли конца пандемии", - рассказала она.

 
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн призвал не исключать вероятность появления новых вариантов COVID-19, однако напомнил, что люди определённо встретят их уже подготовленными.
 

Потому что двухлетний опыт эпидемии показывает, что можно было сделать вакцины, можно вакцинировать очень большую часть населения Земли, выработать противоэпидемические мероприятия, которые проявляют ту или иную степень эффективности в зависимости от того, как их выполняют, и всё это мы должны иметь в виду, когда мы думаем о новых вариантах", - сказал он.

 
По его мнению, чтобы "спокойно встретить новые варианты" и прекратить эпидемию, надо вакцинировать 70-80% населения планеты.
 
Вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, что появление новых штаммов, в том числе потенциально опасных, "вполне вероятно", но вероятность не означает определённость.
 

Вирус мутирует при репликации случайным образом, и чем больше людей несут вирус, тем выше шанс появления новых штаммов. Эволюция и отбор случайны, например могут появиться штаммы вируса с более лёгкими симптомами и пониженной чувствительностью к антителам против старых штаммов, как это и произошло с "омикроном", - заявил он.

 
Аграновский подчеркнул, что никаких новых мер безопасности в связи с новыми штаммами принимать не следует.
 

Более правильно действовать по ситуации, исходя из свойств штамма. Например, сейчас во многих странах отменяют ограничительные меры, потому что против весьма контагиозного "омикрона" они малоэффективны. Вакцинация и ревакцинация всё ещё актуальны", - заключил он.

 
Терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, вирусолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов отметил, что мутации COVID-19 возникают постоянно, так как цель вируса - "максимально размножиться и занять новую территорию".
 

Сейчас для вируса ситуация неблагоприятная, потому что коллективный иммунитет в планетарном масштабе достигает своего максимума, который будет тормозить процесс. С другой стороны, этот иммунитет является фактором отбора новых мутаций, которые позволяют от него уклоняться. "Омикрон" тому демонстрация", - отметил эксперт.

 
Он допустил, что коронавирус в будущем может стать сезонной инфекцией, а также найти новых хозяев в природе, "где нет коллективного иммунитета, и там размножаться".
 

Третий вариант - новый вирус, который не будет чувствителен к иммунитету. Если будет новый вирус, то будет ещё один круг пандемии", - заметил он.


 

Сводка эпидситуации в РК: 20 казахстанцев скончались от коронавируса и пневмонии за сутки

12.02.2022, 09:00 70476
Сводка эпидситуации в РК: 20 казахстанцев скончались от коронавируса и пневмонии за сутки
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 12 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за сутки выявлено 2283 новых случая заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии - 1 287 952 случаея, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 2 283 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
Всего в стране подтверждено 1 287 952 случая, из них:
 
в Нур-Султане - 195,
 
в Алматы - 519,
 
в Шымкенте - 25,
 
в Акмолинской области -180,
 
в Актюбинской области - 46,
 
в Алматинской области - 214,
 
в Атырауской области - 23,
 
в ВКО - 112,
 
в Жамбылской области - 51,
 
в ЗКО - 70,
 
в Карагандинской области - 242,
 
в Костанайской области - 177,
 
в Кызылординской области - 11,
 
в Мангистауской области - 13,
 
в Павлодарской области - 195,
 
в СКО - 199,
 
в Туркестанской области - 11.
 
В Казахстане за сутки 7231 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровевших 1 212 902, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 11 февраля в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 289 074 человека, вторым - 8 865 941 человек.
 
На 12 февраля лечение от КВИ продолжают получать 62 801 человек (61 600 КВИ+ и 1 201 КВИ-), из них: в стационарах находится 7 653, на амбулаторном уровне - 55 148.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 364, в состоянии крайней степени тяжести - 144, на аппарате ИВЛ - 102.
 
С 13 марта 2020 года по 11 февраля в РК зарегистрировано 13 450 летальных случаев от КВИ+, 9 февраля от КВИ+ скончались 17 человек. 
 
11 февраля зафиксировано 103 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода, 110 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 481, летальных случаев - 5306, выздоровевших - 80 974.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
   
В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская области.
   
В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

 

Казахстан признал паспорта вакцинации 30 стран

11.02.2022, 19:07 81606
Казахстан признал паспорта вакцинации 30 стран
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 11 ФЕВРАЛЯ - Казахстан признал паспорта вакцинации 30 стран, говорится в постановлении исполняющей обязанности главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В частности, признаются действительными на территории Казахстана паспорта/сертификаты/справки вакцинации против КВИ граждан, выданные в Аргентинской Республике, Белизе, Государстве Боливия, Великобритании, Венгрии, Грузии, Республике Индонезия, Исламской Республике Иран, Иордании, Канаде, Кыргызской Республике, Республике Мальдивы, Монголии, Республике Армении, Республике Беларусь, Республике Молдовы, Республике Перу, Республике Сан-Марино, Республике Сербия, Республике Тунис, Республике Индии, Республике Филиппины, Таиланде, Турецкой Республике, Республике Черногории, Чешской Республике, Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, Республике Эквадор, Эстонской Республике и Японии.
 
Постановление вступает в силу со дня подписания.
 
Напомним, Россия и Казахстан согласовали порядок признания прививок.
 

Резкий спад заболеваемости коронавирусом в Казахстане вызывает сомнения у экспертов

11.02.2022, 10:31 86401
Резкий спад заболеваемости коронавирусом в Казахстане вызывает сомнения у экспертов
НУР-СУЛТАН. 11 ФЕВРАЛЯ - Казахстанские эксперты в сфере медицины рассказали, с чем связан спад заболеваемости в Казахстане и влияет ли на статистику качество тестирования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ректор Казахстанского медицинского университета "Высшая школа общественного здравоохранения" PhD Ардак Ауезова считает, что спад заражений обусловлен несколькими причинами:
 

Доля вакцинированных людей в популяции значительно выросла, эта категория в большинстве своем переносит болезнь бессимптомно. Сам штамм Омикрон, пришедший в страну, вызывает более легкое течение заболевания, в том числе на фоне вакцинации, протекая в большинстве случаев как ОРВИ и не требует госпитализации. По этой причине большинство не сдают ПЦР-тесты. И конечно, здесь играет роль доступность медицинской помощи: зачастую сложно дождаться приезда врача или лаборантов из организаций ПМСП, даже дозвониться бывает сложно", - рассказала Ардак Ауезова изданию Forbes.kz.

 
По ее словам, ни одна страна в мире не смогла избежать подъема заболеваемости, вызванного Омикроном, а потому резкий спад числа заболевших в Казахстане вызывает у эксперта сомнения. Скорее всего, это происходит только на бумаге.
 

Сильно сомневаюсь, что мы чем-то разительно отличаемся от них. Тем более, что темпы вакцинации у нас пониже, чем во многих других странах. Вакцинация детей не начата, вакцинация подростков хоть и идет, но не семимильными шагами. Если говорить о резком росте заражений в России, думаю, это связано с тем, что там поняли неэффективность и бесполезность изоляции для контактных и отменили ее. У нас же это, возможно, пока еще сдерживающий фактор. Как и цена на тестирование", - пояснила эксперт.

 
Кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор Caspian International of Medicine, Caspian University Рафаиль Кипшакбаев объясняет, что любая эпидемия не может все время просто расти, у нее есть и пик и есть спад. Но, как показывает эпидситуация Казахстана, заражение Омикроном еще пока не достигло своей высшей степени.
 

Если сравнивать ситуацию в мире и Казахстане, как правило, до нас вспышки эпидемии доходят немного позже. Сначала идут страны Европы, потом ближайшие к нам соседи, с кем налажено авиа- и ж/д сообщение, в том числе Россия. Затем все приходит к нам. То есть до нас пик еще не дошел. А тот рост, что наблюдался в январе, можно объяснить множеством причин. Самая очевидная, и она лежит на поверхности, это ослабление эпидемиологического режима во время новогодних праздников: многочисленные корпоративы, гости и массовые скопления людей, включая и январские трагические события", -  отметила профессор.

 
По мнению доктора медицины, руководителя портала Medsupportkz Ботагоз Каукеновой, ситуация, которая в настоящее время наблюдается в Казахстане, связана не только с повышением количества вакцинированных и уже переболевших граждан, но и с тем, что казахстанцы просто стали реже сдавать ПЦР-тесты.
 

Как вы знаете, в официальной статистике отражаются только те заболевшие, кто официально сдал ПЦР-тест, чтобы быть внесенным в систему Ashyq. А теперь давайте представим ситуацию: у вас появились какие-то симптомы заболевания, и непонятно, Омикрон ли это, простуда или грипп - то есть достаточно легкие симптомы, чтобы просто переболеть дома. Пойдете ли вы сдавать ПЦР, если даже на работе его не требуют? Во многих случаях люди не хотят просто так сдавать тест за свои деньги. Даже если человек суперосознательный, скорее всего, он просто изолируется дома на время болезни и сделает экспресс-тест только для себя, чтобы узнать, коронавирус у него или нет", - рассуждает Ботагоз Каукенова.

 
Эксперты также сходятся во мнении, что для более точной статистики казахстанцам должны быть доступны все способы тестирования на наличие КВИ. И здесь речь идет не только о стоимости, но и о повсеместном применении качественных экспресс-тестов.
 

Весь развитый мир в аэропортах, на вокзалах, в школах и университетах тестирует граждан с помощью экспресс-методов. У нас же санитарные врачи по прилете собирают анкеты, не перепроверяя данные. Можно ли потом в случае необходимости проследить путь возможной инфекции? Поэтому снижение количества больных, учитывая, что практически все знакомые болеют ОРВИ с теми или иными проявлениями, вызывает сомнения. Сколько тестов ежедневно делается по всей республике, эту цифру никто не озвучивает. А она должна быть. И не только цифра протестированных частными лабораториями, но и государственными. И уже из этой цифры должно определяться число положительных тестов в процентном соотношении", - счиатет Ардак Ауезова. 

 
Рафаиль Кипшакбаев разделяет мнение коллеги и считает, что экспресс-тесты должны найти свое широкое применение, а их результаты также нужно вносить в официальную статистику.
 

Если посмотреть на обзоры библиотеки Кокрейн, которые показывают эффективность экспресс-тестирования на основании исследований на десятках тысяч людей, никаких сомнений в эффективности этого метода нет. Правильно проведенное исследование выдает положительный результат в 99% случаев при наличии симптомов и в 98% случаев при бессимптомном течении болезни. То, что в данной ситуации это лучший выход, чем ПЦР, это тоже не должно вызывать сомнений, так как он значительно быстрее. И хотя казахстанские чиновники давно говорят о внедрении экспресс-тестов, почему-то ПЦР остается конечным однозначным результатом. Здесь наблюдается противоречие. Если мы говорим, что экспресс-тесты эффективны, давайте приравняем их к ПЦР", - рассказал он.

 
В том, что при сдаче ПЦР-тестов возможны ложные результаты, сходятся все трое опрошенных Forbes.kz экспертов. Они говорят, что точность исследований во многом зависит от правильности забора биоматериала, хранения, транспортировки как самих тестов, так и анализов. Влияет также качество реагентов, пробирок и многое другое.
 
Однако в компании Invivo редакцию заверили, что и тесты, и условия их проведения остались в лабораториях сети без изменений, поэтому качество исследований не ухудшилось. Но по экспресс-тестам есть нюансы.
 
Производственный директор лаборатории Invivo Елена Марченко объясняет, что повышенный спрос на экспресс-тесты связан с оперативностью получения результатов, более низкой стоимостью и возможностью проводить тест самостоятельно. Однако именно последний пункт и вызывает некоторые вопросы. Поэтому после домашних проверок и наличия отрицательного результата при всех сопутствующих симптомах болезни многие перепроверяются уже с помощью ПЦР-тестов, где результат оказывается противоположным.
 

Несовпадение результатов может быть вызвано, во-первых, более низкой чувствительностью экспресс-теста на антиген, во-вторых - дефектом сбора биоматериала, в данном случае на экспресс-тест. При выборе экспресс-теста на антиген необходимо обращать внимание на порог детекции: чем он ниже, тем больше положительных случаев может уловить. Самостоятельное тестирование в домашних условиях экспресс-тестами на определение антигена проводить возможно, но при условии точного соблюдения правил и методик его выполнения. Наиболее полезны экспресс-тесты в случаях, когда требуется быстрое принятие решений по уходу за пациентом и его изоляции", - говорит Елена Марченко

 
О преимуществах и недостатках экспресс-тестирования рассказала медицинский директор лаборатории "Инвитро-Казахстан" Айнура Кудирбекова.
 

Все тест-системы могут терять свою точность из-за несоответствующих условий хранения и транспортировки. Производители известных нам экспресс-тестов не рекомендуют применять их для самотестирования - они предназначены для использования квалифицированными медицинскими работниками. Важно, чтобы для детекции попало достаточное количество "правильного" биоматериала, иначе вероятен ложноотрицательный результат. Также важно отметить: если с момента заражения прошло достаточно времени и иммунная система разрушила большую часть белков коронавируса, экспресс-тест может быть отрицательным. В этих случаях важно провести ПЦР-тест, который является стандартом диагностики КВИ", - объяснила она.

 
На вопрос, наблюдается ли в последнее время рост числа пациентов, желающих провериться на наличие коронавирусной инфекции, Елена Марченко ответила, что сейчас население стало относиться к коронавирусу "без истерии". Сейчас люди в основном обследуются при возникновении фактической необходимости: необходимость предоставления результата исследования при госпитализации или пересечении границы.
 

Выслушав специалистов, можно сделать вывод: казахстанцы вряд ли стали сильно меньше заболевать. Скорее, из-за более легкого течения Омикрона заразившиеся просто меньше сдают ПЦР-тесты. Хотя бы для того, чтобы Ashyq не "покраснел", - пишет издание.

 
В январе 2022 в Казахстане начался резкий рост заболевших коронавирусной инфекцией. С показателем 457 заболевших 1 января 2022 года страна уже 20 января перевалила за отметку 16 тысяч. 12 января министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила, что даже при самом оптимистичном сценарии ожидалось не менее 17,5 тыс. заразившихся в сутки. Реалистичный прогноз и вовсе подразумевал порядка 25,5 тыс., негативный - до 40 тыс. новых случаев в день.
 

Однако не оправдался даже самый радужный сценарий: на самом пике у нас было зафиксировано 16 284 заболевших за сутки (21 января 2022), дальше число новых заболевших резко пошло на спад: до 5 тысяч 31 января. По состоянию на 8 февраля число новых случаев заражения и вовсе спустилось до отметки 2004 человек. Безусловно, это отличные показатели", - говорится в публикации.

 
При этом отмечается, что в других странах показатели заболеваемости не просто стремительно растут, но и "практически ежедневно устанавливают новые антирекорды". Особый прирост отмечается в России. С начала 2022 года ежесуточное число заболевших там увеличилось почти в 10 раз.
 
Похожая картина с резким ростом заболевших наблюдается и в других странах. Так, за 7 февраля 2022 в Германии зарегистрировано 138 867 новых случаев заражения, тогда как два дня назад их было 114 424, а неделю назад - 78 318. Антирекорды наблюдаются во Франции, Польше, Чехии, Англии, США, Украине, Узбекистане и т. д.

 

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