Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 1173 новых случая заболевания COVID-19

Фото: pixabay.com

НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за сутки выявлено 1173 новых случая заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 292 393 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1173 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане - 64,

в Алматы - 480,

в Шымкенте - 13,

в Акмолинской области - 75,

в Актюбинской области - 7,

в Алматинской области - 91,

в Атырауской области - 4,

в ВКО - 33,

в Жамбылской области - 19,

в ЗКО - 25,

в Карагандинской области - 75,

в Костанайской области - 45,

в Кызылординской области - 1,

в Мангистауской области - 4,

в Павлодарской области - 141,

в СКО - 95,

в Туркестанской области - 1.

В Казахстане за сутки 5904 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 230 842, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 15 февраля лечение от КВИ продолжают получать 49 207 человек (48 064 КВИ+ и 1 143 КВИ-), из них: в стационарах - 6820, на амбулаторном уровне - 42 387.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 335, в состоянии крайней степени тяжести - 138, на аппарате ИВЛ - 96.





С 13 марта 2020 года по 14 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 487 летальных случаев от КВИ+. 13 февраля 2022 года от КВИ+ скончались 13 человек.

14 февраля 2022 года зафиксировано четыре случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 28 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 579, летальных случаев - 5309, выздоровевших - 81 127.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

На 14 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 307 509 человек, вторым - 8 884 789.