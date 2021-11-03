Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлен 1181 новый случай заболевания COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 1 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 941 793 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1181 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 145;

в городе Алматы - 145;

в городе Шымкенте - 19;

в Акмолинской области - 118;

в Актюбинской области - 10;

в Алматинской области - 89;

в Атырауской области - 19;

в ВКО - 64;

в Жамбылской области - 13;

в ЗКО - 9;

в Карагандинской области - 131;

в Костанайской области - 79;

в Кызылординской области - 15;

в Мангистауской области - 4;

в Павлодарской области - 168;

в СКО - 137;

в Туркестанской области - 16.

В Казахстане за сутки 1853 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 889 558 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 2 ноября лечение от КВИ продолжают получать 45 777 человек (40 102 КВИ+ и 5 675 КВИ-). Из них: в стационарах находятся 8268 пациентов, на амбулаторном лечении - 37 509 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 540 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 171 пациент;

- на аппарате ИВЛ - 110 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 1 ноября 2021 года зарегистрировано 12 133 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 31 октября от КВИ+ скончались 19 человек.

31 октября 2021 года зафиксировано семь случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, шесть летальных исходов и 25 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 79 659, летальных случаев - 5042, выздоровевших - 68 942.

На 2 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 320 106 человек, вторым - 7 527 397 человек.

В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.