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Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлен 1181 новый случай заболевания COVID-19

02.11.2021, 08:27 96796
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлен 1181 новый случай заболевания COVID-19
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 1 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 941 793 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрирован 1181 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 145;
 
в городе Алматы - 145;
 
в городе Шымкенте - 19;
 
в Акмолинской области - 118;
 
в Актюбинской области - 10;
 
в Алматинской области - 89;
 
в Атырауской области - 19;
 
в ВКО - 64;
 
в Жамбылской области - 13;
 
в ЗКО - 9;
 
в Карагандинской области - 131;
 
в Костанайской области - 79;
 
в Кызылординской области - 15;
 
в Мангистауской области - 4;
 
в Павлодарской области - 168;
 
в СКО - 137;
 
в Туркестанской области - 16.
 
В Казахстане за сутки 1853 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 889 558 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 2 ноября лечение от КВИ продолжают получать 45 777 человек (40 102 КВИ+ и 5 675 КВИ-). Из них: в стационарах находятся 8268 пациентов, на амбулаторном лечении - 37 509 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
- в тяжелом состоянии - 540 пациентов;
 
- в состоянии крайней степени тяжести - 171 пациент;
 
- на аппарате ИВЛ - 110 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 1 ноября 2021 года зарегистрировано 12 133 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 31 октября от КВИ+ скончались 19 человек. 
 
31 октября 2021 года зафиксировано семь случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, шесть летальных исходов и 25 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 79 659, летальных случаев - 5042, выздоровевших - 68 942.
 
На 2 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 320 106 человек, вторым - 7 527 397 человек.
 
В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.
 

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Эксперт: Постковидный синдром наблюдается у детей даже после бессимптомной формы заболевания

03.11.2021, 10:29 24922
Эксперт: Постковидный синдром наблюдается у детей даже после бессимптомной формы заболевания
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова заявила, что постковидный синдром наблюдается даже у тех детей, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой или бессимптомной форме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Даже переболев в легкой или бессимптомной форме, дети имеют очень длинный хвост последствий. Даже через один-три месяца после выздоровления у них имелись изменения в состоянии здоровья - как соматического, так и когнитивного, то есть познавательного", - сказала Намазова-Баранова.

 
Ранее Намазова-Баранова заявляла, что согласно наблюдениям, проведенным летом 2021 года, у большинства детей такие изменения сохраняются даже спустя год, пишет ТАСС.
 

Даже после выздоровления, через один-три месяца у детей, помимо всего прочего, сохранялись когнитивные нарушения. У 30%, то есть у каждого третьего. Потеря обоняния - это свидетельство нейротропного, то есть воздействующего на центральную нервную систему, действия вируса. Так вот, это нейротропное действие отсрочено, поэтому совершенно неудивительными были вот эти показатели", - сказала она.

 
Эксперт отметила, что согласно наблюдениям, проведенным летом 2021 года, у большинства людей такие изменения сохраняются даже спустя год. По ее мнению, всем переболевшим детям нужна углубленная диспансеризация не меньше, чем взрослым.
 

Аким СКО обратился к жителям региона из-за ухудшения ситуации по COVID-19

03.11.2021, 09:42 33400
Аким СКО обратился к жителям региона из-за ухудшения ситуации по COVID-19
ПЕТРОПАВЛОВСК. 3 НОЯБРЯ - Аким СКО Кумар Аксакалов обратился к жителям области из-за ухудшения ситуации по COVID-19. Глава региона призвал жителей области обезопасить себя и своих близких и присоединиться к кампании по всеобщей вакцинации против коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сейчас в регионе складывается непростая ситуация. Ежедневно в СКО выявляют сотни новых случаев заражения. Кумар Аксакалов подчеркнул, что практически все пациенты - невакцинированные граждане. На данный момент по области еще не привито 120 тысяч взрослого населения.
 

В зоне риска пожилые люди. Они же являются основной частью пациентов в инфекционных больницах. На сегодня только 21% пенсионеров имеют паспорта вакцинации", - сказал Кумар Аксакалов. 

 
Аким области отметил, что детям нужно позаботиться о своих родителях и донести до них правильную информацию о вакцинации.
 

Я верю, что среди 120 тысяч непривитых много сознательных и ответственных людей. Я вакцинировался, моя семья тоже. Это безопасно и эффективно. Мои слова подтвердят и 250 тысяч североказахстанцев, которые также привились", - сказал Кумар Аксакалов.

 
 

Испытания вакцины Pfizer от коронавируса проводились с нарушениями - СМИ

03.11.2021, 09:27 35074
Испытания вакцины Pfizer от коронавируса проводились с нарушениями - СМИ
АЛМАТЫ. 3 НОЯБРЯ - Клинические испытания вакцины Pfizer от коронавируса проводились с нарушениями научных норм и правил проведения подобных испытаний. В том числе допускалась фальсификация данных, раскрывались личности добровольцев и скрывались негативные побочные эффекты. Об этом говорится в расследовании, опубликованном британским научным журналом BMJ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Одна из региональных руководителей компании Ventavia Research Group, участвовавшей в проведении клинических испытаний вакцины Pfizer, сообщила BMJ о том, что компания фальсифицировала данные, раскрывала личности пациентов, недостаточно качественно обучала персонал, проводивший вакцинацию, а также не торопилась сообщать о побочных эффектах, которые возникали в ходе третьей фазы испытаний", - говорится в публикации, пишет ТАСС.

 
В BMJ отметили, что провели расследование после того, как с редакцией издания связалась Брук Джексон - бывший региональный руководитель компании Ventavia Research Group, помогавшей Pfizer проводить клинические испытания вакцины. Она рассказала, что была уволена в сентябре 2020 года после того, как неоднократно сообщала в головное отделение компании о массовых нарушениях при проведении клинических испытаний.
 
Уволенная сотрудница подготовила и передала журналу набор документов, фотографий, видео- и аудиозаписей, которые убедили редакцию BMJ в том, что ее заявления не являются преднамеренной дезинформацией. Специалисты британского издания перепроверили полученную информацию и получили другие свидетельства того, что испытания вакцины не соответствовали тем стандартам и нормам, о соблюдении которых часто заявляли руководители компании Pfizer.
 
В частности, вакцина далеко не всегда хранилась в надлежащих условиях, почти весь медперсонал компании обладал доступом к информации об участниках испытаний, что противоречит "слепому" характеру тестирования вакцины. Аналогичным образом Джексон и ее помощники очень часто находили ошибки в собранных данных, а также не успевали оперативно реагировать на жалобы пациентов о серьезных побочных эффектах.
 
Эти проблемы, по словам Джексон, заставляли руководство компании опасаться проверок со стороны американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и других регулирующих органов. Это привело к тому, что данные испытаний периодически фальсифицировались, а часть информации просто скрывалась. По словам неназванных сотрудников Ventavia Research Group, эта ситуация сохранилась и после увольнения Джексон, а Pfizer продолжает пользоваться услугами этой корпорации для проведения новых тестов вакцин.
 
Вакцины, разработанные компаниями Pfizer и Moderna, представляют собой особые жировые наночастицы, содержащие в себе фрагмент РНК коронавируса. Они могут проникать в клетки человека и заставлять их вырабатывать большое количество фрагментов белковой оболочки SARS-CoV-2, что приводит к появлению иммунной реакции на возбудителя COVID-19.
 
Вакцина Pfizer начала проходить клинические испытания еще в апреле 2020 года. Первые две фазы были завершены в начале осени 2020 года, третья фаза началась в ноябре 2020 года и продолжается до сих пор. После начала массового применения вакцины стали появляться сообщения о ранее неизвестных опасных побочных эффектах, большинство из которых оказались крайне редкими.
 

 

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