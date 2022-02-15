Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 1311 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за сутки выявлено 1311 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста. Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 291 220 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1311 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане - 112,

в Алматы - 382,

в Шымкенте - 7,

в Акмолинской области - 108,

в Актюбинской области - 22,

в Алматинской области - 70,

в Атырауской области - 17,

в ВКО - 36,

в Жамбылской области - 13,

в ЗКО - 36,

в Карагандинской области - 74,

в Костанайской области - 115,

в Кызылординской области - 12,

в Мангистауской области - 5,

в Павлодарской области - 157,

в СКО - 143,

в Туркестанской области - 2.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

В Казахстане за сутки 4892 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 224 938, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 14 февраля лечение от КВИ продолжают получать 53 977 человек (52 808 КВИ+ и 1 169 КВИ-), из них: в стационарах - 7174, на амбулаторном уровне - 46 803.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 350 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 144 пациента, на аппарате ИВЛ - 97 пациентов.

С 13 марта 2020 года по 13 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 474 летальных случая от КВИ+, 12 февраля скончались 10 человек.

12 февраля в РК зарегистрировано 24 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). С 1 августа 2020 года по 12 февраля 2022 года в стране выявлено 87 575 случаев КВИ-, скончались 5307 человек.

На 13 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 299 294 человека, втрым - 8 874 390.