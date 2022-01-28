Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 13 652 новых случая заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 13 652 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего подтверждено 1 192 211 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 13 652 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане - 2852,

в Алматы - 2491,

в Шымкенте - 168,

в Акмолинской области -907,

в Актюбинской области - 513,

в Алматинской области - 454,

в Атырауской области - 414,

в ВКО - 549,

в Жамбылской области - 242,

в ЗКО - 451,

в Карагандинской области - 2209,

в Костанайской области - 490,

в Кызылординской области - 134,

в Мангистауской области - 128,

в Павлодарской области - 1153,

в СКО - 407,

в Туркестанской области - 90.

В Казахстане за сутки 11 305 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего выздоровевших 1 021 215, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 26 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 156 377 человек, вторым - 8 726 612.

На 27 января лечение от КВИ продолжают получать 159 223 человека (157 819 КВИ+ и 1404 КВИ-), из них: в стационарах 10 137 пациентов, на амбулаторном уровне - 149 086.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 385, в состоянии крайней степени тяжести - 129, на аппарате ИВЛ - 81.

По данным Минздрава, с 13 марта 2020 года по 26 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 177 летальных случаев от КВИ+. 25 января 2022 года от заболевания скончались 13 человек.

25 января 2022 года зафиксировано 106 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 124 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 85 846, летальных случаев - 5253, выздоровевших - 79 189.