Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 1624 новых случая COVID-19

Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 5 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 4 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 894 334 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1624 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 287;
в городе Алматы – 328;
в городе Шымкенте – 54;
в Акмолинской области – 54;
в Актюбинской области – 26;
в Алматинской области – 169;
в Атырауской области – 19;
в ВКО – 101;
в Жамбылской области – 44;
в ЗКО – 21;
в Карагандинской области – 174;
в Костанайской области – 104;
в Кызылординской области – 12;
в Мангистауской области – 7;
в Павлодарской области – 115;
в СКО – 93;
в Туркестанской области – 16.
В Казахстане за сутки 2257 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 832 498 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 5 октября лечение от КВИ продолжают получать 58 383 человека (50 486 КВИ+ и 7 897 КВИ-), из них:
- в стационарах находится 10 066 пациентов,
- на амбулаторном уровне – 48 317 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 732 пациента,
- в состоянии крайней степени тяжести – 223 пациента,
- на аппарате ИВЛ – 135 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 4 октября 2021 года зарегистрировано 11 350 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 3 октября от КВИ+ скончались 27 человек.
3 октября 2021 года зафиксировано 17 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 12 летальных исходов, 97 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 76 282, летальных случаев - 4868, выздоровевших - 63 517.
На 4 октября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинированы 7 740 864 человек, 2-м компонентом вакцинированы 6 715 104 человек.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.
Минздрав подписал контракт по поставке вакцины Pfizer
06.10.2021, 17:02 8020
НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - Министерство здравоохранения подписало контракт по поставке вакцины Pfizer, передает KAZAKHSTAN TODAY.
4 млн доз препарата поступят в республику в 4 квартале 2021 года. Об этом сообщил сегодня на брифинге в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой.
Мы подписали финальный контракт. У компании есть определенная процедура, там несколько документов. Порядка 4 млн доз планируется поставить. Поставка ожидается. Я думаю, что в четвертом квартале получим. Сейчас у нас идут поставки холодильного оборудования. Они будут соответствовать нужному режиму - минус 80. Все условия будут созданы. Сами пункты вакцинации организованы, принцип аналогичный. Единственное, разница в режиме хранения. Здесь дополнительное оборудование будет установлено во всех регионах. Я думаю, что к моменту поставки вакцины, у нас холодовая цепь будет готова", - сказал глава Минздрава.
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 1828 новых случаев заболевания коронавирусом
06.10.2021, 08:42 31591
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 5 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 896 162 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1828 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 290;
в городе Алматы – 419;
в городе Шымкенте – 73;
в Акмолинской области – 56;
в Актюбинской области – 70;
в Алматинской области – 145;
в Атырауской области – 46;
в ВКО – 87;
в Жамбылской области – 43;
в ЗКО – 51;
в Карагандинской области – 169;
в Костанайской области – 101;
в Кызылординской области – 32;
в Мангистауской области – 6;
в Павлодарской области – 120;
в СКО – 98;
в Туркестанской области – 22.
В Казахстане за сутки 3307 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 835 805 человек, соощает МВК по нераспространению COVID-19.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 5 октября 2021 года зарегистрировано 11 389 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 4 октября от КВИ+ скончались 39 человек.
4 октября 2021 года зафиксировано 235 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исходов, 385 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 76 517, летальных случаев - 4875, выздоровевших - 63 902.
На 5 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинированы 7 766 146 человек, вторым компонентом - 6 756 266 человек.
На 6 октября лечение от КВИ продолжают получать 56 708 человек (48 968 КВИ+ и 7 740 КВИ-), из них:
- в стационарах находится 9551 пациент;
- на амбулаторном уровне – 47 157 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- 748 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в состоянии крайней степени тяжести – 202 пациента, на аппарате ИВЛ – 125 пациентов.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская Мангистауская, Кызылординская области.
Гинцбург рассказал об особенностях вакцинации подростков "Спутником V"
06.10.2021, 08:34 34561
МОСКВА. 6 ОКТЯБРЯ - Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл детали вакцинации подростков "Спутником V", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Пациентам в возрасте 12-17 лет препарат также будут вводить дважды, пишет РИА "Новости"
.
Все то же самое абсолютно, только концентрация уменьшена в пять раз", - сказал он.
На прошлой неделе правительство выделило свыше ста миллионов рублей для третьей фазы исследования "Спутника V" на подростках.
Ранее в Минздраве сообщили, что вакцинация несовершеннолетних будет добровольной. Прививку можно будет сделать при согласии родителей или законных представителей.
В сентябре Центр имени Гамалеи подал документы для регистрации препарата.