Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 1624 новых случая COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 5 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 4 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 894 334 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1624 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 287;

в городе Алматы – 328;

в городе Шымкенте – 54;

в Акмолинской области – 54;

в Актюбинской области – 26;

в Алматинской области – 169;

в Атырауской области – 19;

в ВКО – 101;

в Жамбылской области – 44;

в ЗКО – 21;

в Карагандинской области – 174;

в Костанайской области – 104;

в Кызылординской области – 12;

в Мангистауской области – 7;

в Павлодарской области – 115;

в СКО – 93;

в Туркестанской области – 16.

В Казахстане за сутки 2257 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 832 498 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 5 октября лечение от КВИ продолжают получать 58 383 человека (50 486 КВИ+ и 7 897 КВИ-), из них:

- в стационарах находится 10 066 пациентов,

- на амбулаторном уровне – 48 317 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 732 пациента,

- в состоянии крайней степени тяжести – 223 пациента,

- на аппарате ИВЛ – 135 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 4 октября 2021 года зарегистрировано 11 350 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 3 октября от КВИ+ скончались 27 человек.

3 октября 2021 года зафиксировано 17 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 12 летальных исходов, 97 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 76 282, летальных случаев - 4868, выздоровевших - 63 517.

На 4 октября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинированы 7 740 864 человек, 2-м компонентом вакцинированы 6 715 104 человек.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.