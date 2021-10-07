Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 1828 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 5 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 896 162 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1828 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 290;

в городе Алматы – 419;

в городе Шымкенте – 73;

в Акмолинской области – 56;

в Актюбинской области – 70;

в Алматинской области – 145;

в Атырауской области – 46;

в ВКО – 87;

в Жамбылской области – 43;

в ЗКО – 51;

в Карагандинской области – 169;

в Костанайской области – 101;

в Кызылординской области – 32;

в Мангистауской области – 6;

в Павлодарской области – 120;

в СКО – 98;

в Туркестанской области – 22.

В Казахстане за сутки 3307 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 835 805 человек, соощает МВК по нераспространению COVID-19.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 5 октября 2021 года зарегистрировано 11 389 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 4 октября от КВИ+ скончались 39 человек.

4 октября 2021 года зафиксировано 235 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исходов, 385 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 76 517, летальных случаев - 4875, выздоровевших - 63 902.

На 5 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинированы 7 766 146 человек, вторым компонентом - 6 756 266 человек.





На 6 октября лечение от КВИ продолжают получать 56 708 человек (48 968 КВИ+ и 7 740 КВИ-), из них:

- в стационарах находится 9551 пациент;

- на амбулаторном уровне – 47 157 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- 748 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в состоянии крайней степени тяжести – 202 пациента, на аппарате ИВЛ – 125 пациентов.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская Мангистауская, Кызылординская области.



