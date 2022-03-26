Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 22 новых случая COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - В Казахстане за сутки выявлено 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 983 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 1,

в городе Алматы - 8,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 1,

в Атырауской области - 1,

в ВКО - 2,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 1,

в Костанайской области - 2,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 1,

в Павлодарской области - 1,

в СКО - 4,

в Туркестанской области - 0.

В Казахстане за сутки 645 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 286 960 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

Все регионы находятся в "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

На 24 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 444 995 человек, вторым - 9 131 657.

23 марта 2022 года зафиксировано два случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), один летальный исход, 10 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 563, летальных случаев - 5351, выздоровевших - 82 201.

23 марта один человек скончался от КВИ+. С начала пандемии зарегистрировано 13 657 летальных случаев от КВИ+.

На 25 марта лечение от КВИ продолжают получать 5 377 человек (4 366 КВИ+ и 1011 КВИ-), из них в стационарах находятся 565 пациентов, на амбулаторном уровне - 4812.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 21, на аппарате ИВЛ - 10.

Ранее сообщалось, что в РК отменили обязательное ношение масок в помещениях.

Также теперь все желающие казахстанцы могут привиться вакциной Pfizer.