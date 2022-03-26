Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 22 новых случая COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - В Казахстане за сутки выявлено 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 983 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 1,
в городе Алматы - 8,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 0,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 1,
в Атырауской области - 1,
в ВКО - 2,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 0,
в Карагандинской области - 1,
в Костанайской области - 2,
в Кызылординской области - 0,
в Мангистауской области - 1,
в Павлодарской области - 1,
в СКО - 4,
в Туркестанской области - 0.
В Казахстане за сутки 645 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 286 960 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
Все регионы находятся в "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
На 24 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 444 995 человек, вторым - 9 131 657.
23 марта 2022 года зафиксировано два случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), один летальный исход, 10 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 563, летальных случаев - 5351, выздоровевших - 82 201.
23 марта один человек скончался от КВИ+. С начала пандемии зарегистрировано 13 657 летальных случаев от КВИ+.
На 25 марта лечение от КВИ продолжают получать 5 377 человек (4 366 КВИ+ и 1011 КВИ-), из них в стационарах находятся 565 пациентов, на амбулаторном уровне - 4812.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 21, на аппарате ИВЛ - 10.
Ранее сообщалось, что в РК отменили обязательное ношение масок в помещениях.
Также теперь все желающие казахстанцы могут привиться вакциной Pfizer.