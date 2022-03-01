Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 263 новых случая заболевания COVID-19

Фото: pexels.com

НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 263 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии подтверждено 1 302 322 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 263 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 16;

в городе Алматы - 95;

в городе Шымкенте - 2;

в Акмолинской области -10;

в Актюбинской области - 0;

в Алматинской области - 11;

в Атырауской области - 0;

в ВКО - 16;

в Жамбылской области - 3;

в ЗКО - 7;

в Карагандинской области - 20;

в Костанайской области - 29;

в Кызылординской области - 0;

в Мангистауской области - 0;

в Павлодарской области - 23;

в СКО - 29;

в Туркестанской области - 2.

В Казахстане за сутки 833 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 267 502 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 28 февраля лечение от КВИ продолжают получать 22 314 человек (21 224 КВИ+ и 1 090 КВИ-), из них: в стационарах находится 2547 пациентов, на амбулаторном уровне - 19 767.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 185 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 62, на аппарате ИВЛ - 55.

С 13 марта 2020 года по 27 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 596 летальных случаев от КВИ+. 26 февраля от КВИ+ скончались четыре человека.

С 27 февраля 2022 года зафиксировано пять случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), четыре летальных исхода, 25 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 119, летальных случаев - 5341, выздоровевших - 81 688.

В "желтой" зоне: Алматы, Северо-Казахстанская область.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская области.

На 27 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 382 851, вторым - 8 987 392 человека.