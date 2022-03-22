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Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 28 новых случаев заболевания коронавирусом

21.03.2022, 10:08 8231
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 28 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 21 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 895 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 4,
 
в городе Алматы - 17,
 
в городе Шымкенте - 0,
 
в Акмолинской области - 2,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 0,
 
в ВКО - 1,
 
в Жамбылской области - 0,
 
в ЗКО - 0,
 
в Карагандинской области - 1,
 
в Костанайской области - 2,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 1,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане за сутки 386 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 285 545 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
В "зеленой зоне" находятся все регионы: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 21 марта лечение от КВИ продолжают получать 6753 человека (5696 КВИ+ и 1057 КВИ-), из них: в стационарах находится 611 пациентов, на амбулаторном уровне - 6142 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 55 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 21 пациент, на аппарате ИВЛ - 10 пациентов.

19 марта 2022 года зафиксирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальных исходов не зарегистрировано, 17 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 561, летальных случаев - 5350, выздоровевших - 82 154.
 
На 20 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 441 289 человек, 2-м компонентом - 9 122 012 человек.
 

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Сводка эпидситуации в РК: выявлен небольшой рост заболеваемости

22.03.2022, 09:32 2876
Сводка эпидситуации в РК: выявлен небольшой рост заболеваемости
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 22 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 931 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
  • в городе Нур-Султан - 1,
  • в городе Алматы - 15,
  • в городе Шымкент - 1,
  • в Акмолинской области - 0,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 1,
  • в Атырауской области - 0,
  • в ВКО - 2,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 0,
  • в Карагандинской области - 5,
  • в Костанайской области - 1,
  • в Кызылординской области - 0,
  • в Мангистауской области - 7,
  • в Павлодарской области - 1,
  • в СКО - 2,
  • в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане 264 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 1 285 809 человек.
 
21 марта в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 442 132 человека, вторым компонентом - 9 124 768 человек.
 
На 22 марта лечение от КВИ продолжают получать 6 510 человек (5 467 КВИ+ и 1 043 КВИ-), из них: 
 
  • в стационарах находится 610 пациентов,
  • на амбулаторном уровне - 5 900 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
  • в тяжелом состоянии - 51 пациент,
  • в состоянии крайней степени тяжести - 21 пациент,
  • на аппарате ИВЛ - 8 пациентов.
 
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации на 22 марта, все регионы Казахстана находятся в "зеленой" зоне. 
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 49 новых случаев коронавируса

20.03.2022, 09:44 13616
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 49 новых случаев коронавируса
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 20 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 867 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрированы 49 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
  • в городе Нур-Султане - 5,
  • в городе Алматы - 19,
  • в городе Шымкенте - 0,
  • в Акмолинской области - 2,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 1,
  • в Атырауской области - 0,
  • в ВКО - 6,
  • в Жамбылской области - 1,
  • в ЗКО - 0,
  • в Карагандинской области - 3,
  • в Костанайской области - 4,
  • в Кызылординской области - 0,
  • в Мангистауской области - 0,
  • в Павлодарской области - 1,
  • в СКО - 6,
  • в Туркестанской области - 1.
 
В Казахстане 463 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 285 159 человек.
 
На 20 марта в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 440 295 человек, вторым компонентом - 9 119 719 человек.
 
На 20 марта лечение от КВИ продолжают получать 7 127 человек (6 054 КВИ+ и 1 073 КВИ-), из них: 
 
  • в стационарах находятся 634 пациента,
  • на амбулаторном уровне - 6 493 пациента.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
  • в тяжелом состоянии - 54 пациента,
  • в состоянии крайней степени тяжести - 22 пациента,

  • на аппарате ИВЛ - 11 пациентов.
 
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации на 19 марта все регионы Казахстана находятся в "зеленой зоне".
 

Сводка эпидситуации в РК: отмечается небольшой рост числа заболевших КВИ

19.03.2022, 09:33 19776
Сводка эпидситуации в РК: отмечается небольшой рост числа заболевших КВИ
НУР-СУЛТАН. 19 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки выявлен 51 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 818 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрирован 51 случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
  • в городе Нур-Султане - 5,
  • в городе Алматы - 20,
  • в городе Шымкенте - 2,
  • в Акмолинской области - 3,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 1,
  • в Атырауской области - 0,
  • в ВКО - 4,
  • в Жамбылской области - 2,
  • в ЗКО - 0,
  • в Карагандинской области - 3,
  • в Костанайской области - 2,
  • в Кызылординской области - 1,
  • в Мангистауской области - 1,
  • в Павлодарской области - 1,
  • в СКО - 6,
  • в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане 864 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 284 696 человек.
 
На 18 марта в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 437 543 человека, вторым компонентом - 9 111 274 человека.
 
На 19 марта лечение от КВИ продолжают получать 7 550 человек (6 468 КВИ+ и 1 082 КВИ-), из них: 
 
  • в стационарах находятся 650 пациентов,
  • на амбулаторном уровне - 6 900 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
  • в тяжелом состоянии - 52 пациента,
  • в состоянии крайней степени тяжести - 20 пациентов,
  • на аппарате ИВЛ - 13 пациентов.
 
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации на 19 марта все регионы Казахстана находятся в "зеленой зоне". 
 

Минздрав: на борьбу с коронавирусом было выделено более 800 млрд тенге

18.03.2022, 17:40 24516
Минздрав: на борьбу с коронавирусом было выделено более 800 млрд тенге
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК сообщила, сколько было выделено средств на борьбу против COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 2020 году на борьбу с коронавирусной инфекцией выделено 252 млрд тенге, в 2021 году - 556 млрд тенге и в текущем году - 9 млрд тенге", - сказала Ажар Гиният.

 
Министр сообщила, что из-за рубежа дополнительного финансирования на борьбу с КВИ не поступает.
 

5 млрд тенге в 2020 году было выделено по линии Всемирного банка на покупку ИВЛ и аппаратов виброакустики. Других средств не было", - добавила Гиният.

 
Глава Минздрава отметила, что в связи с имеющимся коллективным иммунитетом в Казахстане отмечается снижение числа заболевших коронавирусной инфекцией.
 

Он (коллективный иммунитет. - Прим. редакции) на сегодняшний день очень высокий - более 65%. Это и вакцинированные, и переболевшие граждане", - уточнила она.

 
Но, по ее словам, болезнь все равно распространяется.
 

Коронавирусная инфекция диагностируется у 100 человек в сутки, поэтому отменено требование о ношении масок на открытом воздухе. В связи с распространением воздушно-капельным путем вирусных инфекций мы оставили требование ношения масок в помещениях, в том числе в офисах", - сказала Гиният.

 
Министр отметила, что при улучшении эпидемиологической ситуации вопрос об отмене масочного режима будет рассмотрен межведомственной комиссией.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 44 новых случая коронавируса

18.03.2022, 08:51 28496
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 44 новых случая коронавируса
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 767 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 44 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султан - 6,
 
в городе Алматы - 15,
 
в городе Шымкент - 0,
 
в Акмолинской области - 1,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 1,
 
в Атырауской области - 1,
 
в ВКО - 3,
 
в Жамбылской области - 1,
 
в ЗКО - 4,
 
в Карагандинской области - 4,
 
в Костанайской области - 4,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 0,
 
в Павлодарской области - 0,
 
в СКО - 4,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
16 марта от КВИ+ скончался один человек. С 13 марта 2020 года по 17 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 653 летальных случая от КВИ+.
 
16 марта 2022 года зафиксировано 36 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), один летальный исход, 17 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 519, летальных случаев - 5348, выздоровевших - 82 103.
 
На 18 марта лечение от КВИ продолжают получать 8 350 человек (7 282 КВИ+ и 1 068 КВИ-), из них: в стационарах находятся 670 пациентов, на амбулаторном уровне - 7680.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 58 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 24, на аппарате ИВЛ - 12.
 
В Казахстане за сутки 703 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 283 832 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 17 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 435 643 человека, вторым - 9 104 430.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 78 новых случаев заболевания коронавирусом

17.03.2022, 08:41 41796
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 78 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 17 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 78 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии подтверждено 1 304 723 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За сутки зарегистрировано 78 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 8,
 
в городе Алматы - 33,
 
в городе Шымкенте - 1,
 
в Акмолинской области - 2,
 
в Актюбинской области - 1,
 
в Алматинской области - 0,
 
в Атырауской области - 1,
 
в ВКО - 11,
 
в Жамбылской области - 1,
 
в ЗКО - 1,
 
в Карагандинской области - 3,
 
в Костанайской области - 5,
 
в Кызылординской области - 0,
 
в Мангистауской области - 1,
 
в Павлодарской области - 1,
 
в СКО - 9,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В "зеленой" зоне находятся все регионы: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
В Казахстане за сутки 509 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 283 129, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
15 марта от КВИ+ скончались два человека, с 13 марта 2020 года по 16 марта 2022 года зарегистрировано 13 652 летальных случая.
 
15 марта 2022 года зафиксировано 25 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальных исходов не зарегистрировано, 18 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 483, летальных случаев - 5347, выздоровевших - 82 086.
 
На 17 марта лечение от КВИ продолжают получать 8992 человека (-7942+ и 1 050 КВИ-). Из них в стационарах находится 747 пациентов, на амбулаторном уровне - 8245.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 75 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 14, на аппарате ИВЛ - 13.
 
На 16 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 432 045 человек, вторым - 9 094 618.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 85 новых случаев COVID-19

16.03.2022, 09:00 53746
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 85 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - В Казахстане за сутки зарегистрировано 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии - 1 304 645 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 10;
 
в городе Алматы - 32;
 
в городе Шымкенте - 3;
 
в Акмолинской области - 1;
 
в Актюбинской области - 1;
 
в Алматинской области - 0;
 
в Атырауской области - 4;
 
в ВКО - 6;
 
в Жамбылской области - 0;
 
в ЗКО - 1;
 
в Карагандинской области - 12,
 
в Костанайской области - 4;
 
в Кызылординской области - 0;
 
в Мангистауской области - 0;
 
в Павлодарской области - 3;
 
в СКО - 8;
 
в Туркестанской области - 0.
 
В "зеленой" зоне находятся все регионы: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
14 марта 2022 года зафиксировано 36 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальных исходов не зарегистрировано, 18 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 458, летальных случаев - 5347, выздоровевших - 82 068.
 
14 февраля от КВИ+ скончались два человека. С 13 марта 2020 года по 15 марта 2022 года зарегистрировано 13 650 летальных случаев.
 
В Казахстане за сутки 480 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 282 620 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 15 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 429 301 человек, вторым - 9 086 602.
 

Главный санврач Казахстана подписала новое постановление

15.03.2022, 13:57 60436
Главный санврач Казахстана подписала новое постановление
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА – Постановление "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболевания коронавирусной инфекцией среди населения РК" подписала главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно документу, решения об ужесточении карантинных мер в регионах, расположенных в зоне высокого риска ("красная зона"), принимают главные государственные санитарные врачи областей, городов Алматы, Нур-Султана, Шымкента, руководители структурных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан, органов национальной безопасности и внутренних дел, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.
 
Решение о послаблении карантинных мер принимает главный государственный санитарный врач РК в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации. 
 
При этом ужесточение ограничительных мер проводится в случае осложнения эпидемиологической ситуации в течение 5 дней (переход из "зеленой" зоны в "желтую" или из "желтой" зоны в "красную"), смягчение карантинных мер проводится не ранее 5 дней после перехода из "красной" зоны в "желтую" или из "желтой" в "зеленую" зону.
 
Кроме того, в постановлении прописаны требования к объектам оптовой и розничной торговли (хранения) продукции, торгово-развлекательным комплексам (центрам, моллам).
 
Сообщается, что вход и нахождение на территории торгового объекта без маски не допускаются, за исключением детей до 5 лет.
 
Также необходимо осуществлять регулярное проветривание рабочих мест и помещений для посетителей. 
 
Администрация объекта и ответственные лица следят за обязательным ношением масок посетителями, работниками. 
 
Отмечается, что собственник торгового объекта обеспечивает установку санитайзеров с кожным антисептиком у входа, в холлах торговых залов, коридорах, санитарных узлах, а также в каждом бутике. 
 
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
 
Кроме того, главный санврач подписала постановление "О внедрении проекта Ashyq", в котором прописаны правила реализации проекта Ashyq.
 

В регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в "зеленой" и "желтой" зонах, использование мобильного приложения Ashyq на объектах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, не является обязательным и может осуществляться в добровольном порядке по решению субъекта, без ограничения деятельности", - говорится в документе.

 

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