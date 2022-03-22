Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 28 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 21 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 895 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 28 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 4,

в городе Алматы - 17,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 2,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 0,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 1,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 1,

в Костанайской области - 2,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 0,

в СКО - 1,

в Туркестанской области - 0.

В Казахстане за сутки 386 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 285 545 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

В "зеленой зоне" находятся все регионы: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

На 21 марта лечение от КВИ продолжают получать 6753 человека (5696 КВИ+ и 1057 КВИ-), из них: в стационарах находится 611 пациентов, на амбулаторном уровне - 6142 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 55 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 21 пациент, на аппарате ИВЛ - 10 пациентов.





19 марта 2022 года зафиксирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальных исходов не зарегистрировано, 17 человек выздоровели.





Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 561, летальных случаев - 5350, выздоровевших - 82 154.

На 20 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 441 289 человек, 2-м компонентом - 9 122 012 человек.