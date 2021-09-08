Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 3583 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 6 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 820 479 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3583 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 327;

в городе Алматы – 957;

в городе Шымкенте – 106;

в Акмолинской области – 221;

в Актюбинской области – 189;

в Алматинской области – 246;

в Атырауской области – 67;

в ВКО – 169;

в Жамбылской области – 82;

в ЗКО – 45;

в Карагандинской области – 398;

в Костанайской области – 203;

в Кызылординской области – 50;

в Мангистауской области – 192;

в Павлодарской области – 221;

в СКО – 76;

в Туркестанской области – 34.

В Казахстане за сутки 6362 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 727 989 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 7 сентября лечение от КВИ продолжают получать 90 160 человек (82 575 КВИ+ и 7585 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 19 279 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 70 881 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1479 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 387 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 209 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 6 сентября 2021 года зарегистрировано 9915 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 5 сентября от КВИ скончались 64 человека.





5 сентября зафиксировано 12 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 15 летальных исходов и 8 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 71 304, летальных случаев – 4587, выздоровевших – 59 132.





На 6 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 882 241 человек, 2-м компонентом провакцинировано 5 711 392 человек.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства