Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 3583 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

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НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 6 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 820 479 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 3583 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 327;
в городе Алматы – 957;
в городе Шымкенте – 106;
в Акмолинской области – 221;
в Актюбинской области – 189;
в Алматинской области – 246;
в Атырауской области – 67;
в ВКО – 169;
в Жамбылской области – 82;
в ЗКО – 45;
в Карагандинской области – 398;
в Костанайской области – 203;
в Кызылординской области – 50;
в Мангистауской области – 192;
в Павлодарской области – 221;
в СКО – 76;
в Туркестанской области – 34.
В Казахстане за сутки 6362 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 727 989 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 7 сентября лечение от КВИ продолжают получать 90 160 человек (82 575 КВИ+ и 7585 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 19 279 пациентов;
- на амбулаторном уровне – 70 881 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 1479 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 387 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 209 пациентов.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 6 сентября 2021 года зарегистрировано 9915 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 5 сентября от КВИ скончались 64 человека.
5 сентября зафиксировано 12 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 15 летальных исходов и 8 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 71 304, летальных случаев – 4587, выздоровевших – 59 132.
На 6 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 882 241 человек, 2-м компонентом провакцинировано 5 711 392 человек.
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