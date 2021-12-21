Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 379 новых случаев заболевания COVID-19

НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 19 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 983 294 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 379 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 66,

в городе Алматы - 30,

в городе Шымкенте - 1,

в Акмолинской области - 38,

в Актюбинской области - 1,

в Алматинской области - 4,

в Атырауской области - 5,

в ВКО - 10,

в Жамбылской области - 4,

в ЗКО - 5,

в Карагандинской области - 80,

в Костанайской области - 16,

в Кызылординской области - 1,

в Мангистауской области - 3,

в Павлодарской области - 51,

в СКО - 64,

в Туркестанской области - 0.

В Казахстане за сутки 456 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 953 206 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 20 декабря лечение от КВИ продолжают получать 19 721 человек (17 165 КВИ+ и 2 556 КВИ-), из них: в стационарах 3413 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 308.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 293 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 73, на аппарате ИВЛ - 58.

По данным Минздрава, с 13 марта 2020 года по 19 декабря 2021 года в РК зарегистрировано 12 923 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом. 18 декабря в КВИ+ скончались два человека.

18 декабря 2021 года зафиксировано восемь случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 17 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 640, летальных случаев - 5196, выздоровевших - 75 888.

В "желтой" зоне: Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

На 19 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 899 669 человек, вторым - 8 363 114.

Первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 169 430, беременные женщины - 12 665, кормящие женщины - 31 156.

Второй дозой: подростки - 31 993, беременные женщины - 2778, кормящие женщины - 6808.