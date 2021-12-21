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Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 379 новых случаев заболевания COVID-19

20.12.2021, 08:45 51991
НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 19 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 983 294 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 379 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 66,
 
в городе Алматы - 30,
 
в городе Шымкенте - 1,
 
в Акмолинской области - 38,
 
в Актюбинской области - 1,
 
в Алматинской области - 4,
 
в Атырауской области - 5,
 
в ВКО - 10,
 
в Жамбылской области - 4,
 
в ЗКО - 5,
 
в Карагандинской области - 80,
 
в Костанайской области - 16,
 
в Кызылординской области - 1,
 
в Мангистауской области - 3,
 
в Павлодарской области - 51,
 
в СКО - 64,
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане за сутки 456 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 953 206 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 20 декабря лечение от КВИ продолжают получать 19 721 человек (17 165 КВИ+ и 2 556 КВИ-), из них: в стационарах 3413 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 308. 
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 293 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 73, на аппарате ИВЛ - 58.
 
По данным Минздрава, с 13 марта 2020 года по 19 декабря 2021 года в РК зарегистрировано 12 923 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом. 18 декабря в КВИ+ скончались два человека.
 
18 декабря 2021 года зафиксировано восемь случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 17 человек выздоровели.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 640, летальных случаев - 5196, выздоровевших - 75 888.
 
В "желтой" зоне: Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 19 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 899 669 человек, вторым - 8 363 114.
 
 Первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 169 430, беременные женщины - 12 665, кормящие женщины - 31 156.
 
 Второй дозой: подростки - 31 993, беременные женщины - 2778, кормящие женщины - 6808.
 

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новости по теме

ВОЗ: привитые и переболевшие могут заразиться штаммом Омикрон

21.12.2021, 10:04 14581
ВОЗ: привитые и переболевшие могут заразиться штаммом Омикрон
Фото: ru.newsbot.press
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - Во Всемирной организации здравоохранения предполагают, что новым штаммом коронавируса Омикрон могут заразиться как ранее переболевшие, так и вакцинированные. Об этом сообщил гендиректор организации Тедрос Гебрейесус, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время имеется убедительные доказательства того, что Омикрон распространяется значительно быстрее, чем вариант Дельта... и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться", - сказал Тедрос Гебрейесус.

 
Он также указал, что в 2021 году от COVID-19 в мире умерли 3,3 млн человек, что превышает общее количество скончавшихся в минувшем году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых, пишет rbc.ru.
 
Омикрон-штамм впервые выявили в странах южной Африки (ЮАР, Лесото и Ботсвана) в середине ноября. Позднее он распространился в ряде других стран мира. По данным ВОЗ на 16 декабря, Омикрон был обнаружен уже в 89 странах.
 
Ранее в ВОЗ говорили, что из-за нового штамма ожидается большее количество смертей и госпитализаций. При этом в организации считают, что новый штамм менее опасен по сравнению с прошлыми мутациями. Однако разработанные вакцины, по предварительным данным, менее эффективны против Омикрон-штамма.

 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 369 новых случаев коронавируса

21.12.2021, 08:45 17746
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.50 20 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 983 663 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 369 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 74,
 
в городе Алматы - 31,
 
в городе Шымкенте - 3,
 
в Акмолинской области - 39,
 
в Актюбинской области - 3,
 
в Алматинской области - 11,
 
в Атырауской области - 6,
 
в ВКО - 14,
 
в Жамбылской области - 4,
 
в ЗКО - 2,
 
в Карагандинской области - 70,
 
в Костанайской области - 8,
 
в Кызылординской области - 3,
 
в Мангистауской области - 4,
 
в Павлодарской области - 44,
 
в СКО - 50,
 
в Туркестанской области - 3.

В Казахстане за сутки 765 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 953 971 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19
 
На 21 декабря лечение от КВИ продолжают получать 19 302 человека (16 756 КВИ+ и 2 546 КВИ-), из них: в стационарах - 3207 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 095.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 271 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 74, на аппарате ИВЛ - 53.
 
19 декабря 2021 года зафиксировано шесть случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, пять летальных исходов, 11 человек выздоровели.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 646, летальных случаев - 5201, выздоровевших - 75 899.
 
В "желтой" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 20 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 907 254 человека, вторым - 8 382 069.
 
На 20 декабря 2021 года первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 177 046, беременные женщины - 13 135, кормящие женщины - 32 403. Второй дозой: подростки - 41 135, беременные женщины - 3246, кормящие женщины - 8220.
 

Количество коек для больных коронавирусной инфекцией сократилось в Алматы

20.12.2021, 16:16 41386
Количество коек для больных коронавирусной инфекцией сократилось в Алматы
АЛМАТЫ. 20 ДЕКАБРЯ - В Алматы сократилось количество коек в инфекционных стационарах для больных коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе управлении общественного здоровья Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации УОЗ Алматы, за 19 декабря в городе зарегистрировано 30 случаев коранавирусной инфекции (местные), из них 28 случаев с симптомами и 2 без симптомов. Выписано всего - 12, поступило - 4. Итого в инфекционных стационарах (1104 койи) физически находится 167 человек, среди них 8 детей. В отделениях реанимации и интенсивной терапии - 32, на ИВЛ - 6, на неинвазивной ИВЛ - 6, High flow занято 9 аппаратов.
 

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 297 пациента, с симптомами - 281, с легкой и средней степенью, без симптомов - 16", - уточнили в пресс-службе.

 
Также по состоянию на 20 декабря за прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом - 429 человек, вторым компонентом - 719 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 19 декабря 2021 года вакцинировано I компонентом 1 061 386 человек, II компонентом 997 802 человека. Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 122 986 человек", - проинформировали в УОЗ города. 
 
Кроме того, на сегодняшний день провакцинированы компании Pfizer (Comirnaty) 24 175 человек, в том числе беременные - 1371, кормящие - 4805 и дети и подростки - 17 999.
 

В городе функционирует 132 пункта вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 201 прививочных бригад из 756 человек", - сообщили в пресс-службе УОЗ Алматы.

 

Также напомним, что 12 ноября в Алматы началась вакцинация подростков в поликлиниках препаратом Pfizer.
 

Сводка эпидситуации в Казахстане: выявили 440 новых случаев

19.12.2021, 09:09 73576
Сводка эпидситуации в Казахстане: выявили 440 новых случаев
НУР-СУЛТАН. 19 ДЕКАБРЯ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 982 915 случаев коронавируса.
 
Новые случаи коронавируса в регионах: в Нур-Султане - 72, в Алматы - 27, в Шымкенте - 0, в Акмолинской области - 48, в Актюбинской области - 1, в Алматинской области - 3, в Атырауской области - 4, в Восточно-Казахстанской области - 13, в Жамбылской области - 5, в Западно-Казахстанской области - 7, в Карагандинской области - 87, в Костанайской области - 44, в Кызылординской области - 2, в Мангистауской области - 1, в Павлодарской области - 56, в Северо-Казахстанской области - 70, в Туркестанской области - 0.
 
За сутки от коронавирусной инфекции скончались четыре человека, летальных случаев от пневмонии с признаками КВИ не зафиксировано.
 
Зафиксировано 13 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 24 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано заболевших - 83 632, летальных случаев - 5195, выздоровевших - 75 871.
 
Лечение от КВИ продолжают получать 19 810 человек (17 244+ и 2566 КВИ-), из них в стационарах находятся 3404 пациента, на амбулаторном уровне - 16 406.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
в тяжелом состоянии - 307 пациентов,
 
в состоянии крайней степени тяжести - 71,
 
на аппарате ИВЛ - 58.
 
Первый компонент вакцины получили 8 896 942 человека, вторым компонентом привиты 8 359 534 человека.
 

Две дозы вакцины Pfizer оказались неэффективны для детей от двух лет

18.12.2021, 16:02 100651
ВАШИНГТОН. 18 ДЕКАБРЯ - Эффективность двух доз вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech для детей от 2 до 5 лет оказалась ниже ожидаемой, планируются испытания третьей дозы для этой возрастной группы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Компании провели анализ иммуногенности после введения пациентам из разных возрастных групп второй дозы препарата, сообщает РИА Новости.
 

По сравнению с популяцией от 16 до 25 лет, в которой была продемонстрирована высокая эффективность, не меньшая эффективность наблюдалась для группы от 6 до 24 месяцев, но не для группы от 2 до 5 лет при этом анализе", - сообщили в компании.

 
Компании тестировали применение для детей младше 5 лет трех микрограммов препарата - десятую часть дозы для взрослых.
 
Подчеркивается, что решение исследовать применение третьей дозы в 3 микрограмма для детей от 6 месяцев до 5 лет отражает стремление компаний тщательно выбрать правильную дозу для максимизации профиля безопасности.
 
В случае успешных испытаний компании планируют подать заявку на разрешение экстренного применения препарата в первой половине 2022 года.
 
Медицинский регулятор США CDC в ноябре официально одобрил применение вакцины от коронавируса производства Pfizer для детей 5-11 лет.
 
В Казахстане на 17 декабря вакциной Pfizer провакцинировано: первым компонентом - 205 911 человек, вторым компонентом - 34 293 человека. 
 

Сводка эпидситуации в РК: менее 500 новых случаев КВИ за сутки

18.12.2021, 09:37 114526
Сводка эпидситуации в РК: менее 500 новых случаев КВИ за сутки
НУР-СУЛТАН. 18 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 17 декабря в Казахстане подтверждено 982 475 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации МВК по нераспространению COVID-19, за прошедшие сутки зарегистрировано 494 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
  • в городе Нур-Султане - 88, 
  • в городе Алматы - 29, 
  • в городе Шымкенте - 8, 
  • в Акмолинской области - 63, 
  • в Актюбинской области - 0, 
  • в Алматинской области - 8, 
  • в Атырауской области - 3, 
  • в ВКО - 19, 
  • в Жамбылской области - 4,
  • в ЗКО - 6, 
  • в Карагандинской области - 93, 
  • в Костанайской области - 35, 
  • в Кызылординской области - 4, 
  • в Мангистауской области - 2, 
  • в Павлодарской области - 59, 
  • в СКО - 72, 
  • в Туркестанской области - 1.
 
В Казахстане за сутки 628 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 952 314 человека.
 
На 17 декабря в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 892 680 человек, вторым компонентом провакцинировано 8 351 485 человек. 
 
На 17 декабря вакциной "Pfizer" провакцинировано первым компонентом - 205 911 человек, вторым компонентом - 34 293 человека. Из них первой дозой: 
 
подростки - 163 438, 
 
беременные женщины - 12 344, 
 
кормящие женщины - 30 114.
 
Второй дозой:
 
подростки - 25 926, 
 
беременные женщины - 2474, 
 
кормящие женщины - 5891.
 
На 18 декабря лечение от КВИ продолжает получать 19 821 человек (17 244 КВИ + и 2577 КВИ-), из них: 
 
  • в стационарах находятся 3390 пациентов,
  • на амбулаторном уровне - 16 431 пациент. 
 
Из заболевших КВИ + и КВИ- находятся:
 
  • в тяжелом состоянии - 296 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести - 72 пациента,
  • на аппарате ИВЛ - 57 пациентов.
 
В соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 декабря "красная" зона пуста. 
 
В "желтой" зоне находятся Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки 546 новых случаев COVID-19

17.12.2021, 09:56 153541
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
НУР-СУЛТАН. 17 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 16 декабря 2021 года в Казахстане подтвержден 981 981 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 546 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 97,
 
в городе Алматы - 32,
 
в городе Шымкенте - 1,
 
в Акмолинской области - 58,
 
в Алматинской области - 8,
 
в Атырауской области - 4,
 
в ВКО - 20,
 
в Жамбылской области - 5,
 
в ЗКО - 12,
 
в Карагандинской области - 112,
 
в Костанайской области - 54,
 
в Кызылординской области - 5,
 
в Мангистауской области - 1,
 
в Павлодарской области - 64,
 
в СКО - 69,
 
в Туркестанской области - 4.
 
В Казахстане за сутки 577 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 951 686 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 17 декабря лечение от КВИ продолжают получать 20 002 человека (17 392 КВИ+ и 2 610 КВИ-), из них: в стационарах 3468 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 534.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 281 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 81, на аппарате ИВЛ - 63.

С 13 марта 2020 года по 16 декабря 2021 года зарегистрировано 12 903 летальных случаев от коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. 13 декабря от КВИ+ скончались 10 человек.
 
15 декабря 2021 года зафиксировано 59 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода, 112 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 616, летальных случаев - 5195, выздоровевших - 75 811.

В "желтой" зоне: Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 16 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 888 767 человека, вторым - 8 345 536.
 
Первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 161 397, беременные женщины - 12 120, кормящие женщины - 29 704. Второй дозой: подростки - 23 953, беременные женщины - 2331, кормящие женщины - 5523.
 

ВОЗ сообщает о крайне быстром распространении Омикрон-штамма

16.12.2021, 14:57 197971
ВОЗ сообщает о крайне быстром распространении Омикрон-штамма
Фото: РБК
ЖЕНЕВА. 16 ДЕКАБРЯ - Новый Омикрон-штамм коронавируса распространяется чрезвычайно быстро, число новых случаев удваивается каждые два-три дня, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом в эфире телеканала Sky News рассказал специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро, сообщает РБК
 

У нас в ВОЗ есть достаточно информации, очень ясно демонстрирующей, что этот (вариант коронавируса) распространяется крайне быстро, удваивая количество случаев каждые два-три дня <...> Это значит, что ситуация будет в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две недели", - рассказал он.

 
В случае, если подтвердится меньшая летальность нового варианта инфекции, количество заболевших "потрясет" систему здравоохранения Великобритании. (Ситуация) станет экстремально серьезной в течение двух недель, а возможно, раньше", - предупредил Набарро.
 
Он отметил, что число новых случаев растет как в Великобритании, так и в остальной Европе, и во всем мире.

Ранее, 14 декабря, в ВОЗ сообщили об ожидании роста числа госпитализаций и смертей из-за распространения нового штамма.

Российский вирусолог Петр Чумаков считает, что штамм Омикрон был создан искусственно с целью закончить пандемию. 
 
Также сообщалось, что Омикрон-штамм размножается в бронхах в 70 раз быстрее Дельты. Специалисты также допускают возможность одновременного заражения штаммами Дельта и Омикрон. При этом, по мнению ученых, одновременное заражение может привести к появлению нового вида вируса. 
 
Также сообщалось, что российские ученые из Центра имени Гамалеи создали модификацию "Спутника V" под штамм Омикрон
 

 

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