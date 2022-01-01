Сводка эпидситуации в РК: более 13 тыс. человек скончались от коронавируса с начала пандемии

НУР-СУЛТАН. 31 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 30 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 987 866 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 480 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 110,

в городе Алматы - 75,

в городе Шымкенте - 19,

в Акмолинской области - 36,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 21,

в Атырауской области - 10,

в ВКО - 20,

в Жамбылской области - 6,

в ЗКО - 6,

в Карагандинской области - 53,

в Костанайской области - 39,

в Кызылординской области - 4,

в Мангистауской области - 3,

в Павлодарской области - 39,

в СКО - 34,

в Туркестанской области - 5.

В Казахстане за сутки 576 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 960 211 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 31 декабря лечение от КВИ продолжают получать 16 610 человек (14 643 КВИ+ и 1 967 КВИ-), из них: в стационарах - 2264 пациента, на амбулаторном уровне - 14 346.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 213 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 71, на аппарате ИВЛ - 44.

По данным Минздрава РК, с 13 марта 2020 года по 30 декабря 2021 года в РК зарегистрировано 13 012 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на КВИ. 29 декабря от КВИ+ скончались семь человек.





29 декабря 2021 года зафиксированы 42 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 64 человека выздоровели.





Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 171, летальных случаев - 5215, выздоровевших - 76 989.

В "желтой" зоне: Нур-Султан.

В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская,Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская области.

На 30 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 986 163 человека, вторым - 8 515 110.

На 30 декабря 2021 году первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 275 853, беременные женщины - 19 572, кормящие женщины - 47 647. Второй дозой: подростки - 112 529, беременные женщины - 7 436, кормящие женщины - 19 043.