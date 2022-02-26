Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 523 новых случая заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 523 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 301 253 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 523 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 32,

в городе Алматы - 144,

в городе Шымкенте - 6,

в Акмолинской области - 20,

в Актюбинской области - 4,

в Алматинской области - 48,

в Атырауской области - 7,

в ВКО - 25,

в Жамбылской области - 14,

в ЗКО - 14,

в Карагандинской области - 41,

в Костанайской области - 49,

в Кызылординской области - 1,

в Мангистауской области - 8,

в Павлодарской области - 36,

в СКО - 70,

в Туркестанской области - 4.

В "желтой" зоне: Алматы, Северо-Казахстанская, Павлодарская области.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

В Казахстане за сутки 1996 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 263 992 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 25 февраля лечение от КВИ продолжают получать 24 778 человек (23 689 КВИ+ и 1 089 КВИ-), из них: в стационарах находятся 3054 пациента, на амбулаторном уровне - 21 724.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 181 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 89, на аппарате ИВЛ - 76.

На 24 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 374 285 человек, вторым - 8 972 473.

С 13 марта 2020 года по 24 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 572 летальных случая от КВИ+. 23 февраля от заболевания скончались 12 человек.

24 февраля 2022 года зафиксировано 52 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), один летальный исход, 37 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 035, летальных случаев - 5334, выздоровевших - 81 612.