Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено более 700 новых случаев COVID-19

НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 7 декабря 2021 года в Казахстане подтвержден 977 031 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 704 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 122,

в городе Алматы - 54,

в городе Шымкенте - 4,

в Акмолинской области - 62,

в Актюбинской области - 2,

в Алматинской области - 19,

в Атырауской области - 15,

в ВКО - 33,

в Жамбылской области - 7,

в ЗКО - 18,

в Карагандинской области - 129,

в Костанайской области - 68,

в Кызылординской области - 7,

в Мангистауской области - 4,

в Павлодарской области - 78,

в СКО - 77,

в Туркестанской области - 5.

В Казахстане за сутки 1244 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 944 485 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 8 декабря лечение от КВИ продолжают получать 22 819 человек (19 744 КВИ+ и 3 075 КВИ-), из них: в стационарах - 4604 пациента, на амбулаторном уровне - 18 215.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 353 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 90, на аппарате ИВЛ - 60.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 7 декабря 2021 года зарегистрировано 12 902 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 6 декабря 2021 года от КВИ+ скончались 11 человек.





6 декабря 2021 года зафиксировано 112 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода, 160 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 094, летальных случаев - 5170, выздоровевших - 74 849.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

На 7 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 808 125 человек, вторым - 8 223 795 человек.

Вакциной Pfizer вакцинировано: первой дозой - подростки - 119 258, беременные женщины - 8706, кормящие женщины - 20 879; второй дозой - подростки - 1910, беременные женщины - 245, кормящие женщины - 632.