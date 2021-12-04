Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 724 новых случая заболевания COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 2 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 973 769 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 724 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 127,

в городе Алматы - 53,

в городе Шымкенте - 15,

в Акмолинской области - 55,

в Актюбинской области - 1,

в Алматинской области - 38,

в Атырауской области - 7,

в ВКО - 25,

в Жамбылской области - 10,

в ЗКО - 13,

в Карагандинской области - 125,

в Костанайской области - 80,

в Кызылординской области - 5,

в Мангистауской области - 1,

в Павлодарской области - 87,

в СКО - 73,

в Туркестанской области - 9.

В Казахстане за сутки 1231 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 939 566 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 3 декабря лечение от КВИ продолжают получать 24 884 человека (21 469 КВИ+ и 3 415 КВИ-), из них: в стационарах - 5199 пациентов, на амбулаторном уровне - 19 685.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 373 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 93, на аппарате ИВЛ - 55.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 2 декабря 2021 года зарегистрировано 12 734 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 1 декабря 2021 года от КВИ+ скончались 18 человек.

1 декабря 2021 года зафиксировано 14 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, шесть летальных исходов, 28 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 82 748, летальных случаев - 5161, выздоровевших - 74 172.

В "красной" зоне: Северо-Казахстанская область.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская области.

В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

На 2 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 759 935 человек, вторым - 8 141 461 человек.

На 2 декабря 2021 года первым компонентом вакцины Pfizer вакцинировано 108 553 человека. Из них: подростки - 86 108, беременные женщины - 6814, кормящие женщины - 15 630.