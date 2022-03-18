Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 78 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 17 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 78 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии подтверждено 1 304 723 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За сутки зарегистрировано 78 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 8,

в городе Алматы - 33,

в городе Шымкенте - 1,

в Акмолинской области - 2,

в Актюбинской области - 1,

в Алматинской области - 0,

в Атырауской области - 1,

в ВКО - 11,

в Жамбылской области - 1,

в ЗКО - 1,

в Карагандинской области - 3,

в Костанайской области - 5,

в Кызылординской области - 0,

в Мангистауской области - 1,

в Павлодарской области - 1,

в СКО - 9,

в Туркестанской области - 0.

В "зеленой" зоне находятся все регионы: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

В Казахстане за сутки 509 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 283 129, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

15 марта от КВИ+ скончались два человека, с 13 марта 2020 года по 16 марта 2022 года зарегистрировано 13 652 летальных случая.

15 марта 2022 года зафиксировано 25 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальных исходов не зарегистрировано, 18 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 483, летальных случаев - 5347, выздоровевших - 82 086.

На 17 марта лечение от КВИ продолжают получать 8992 человека (-7942+ и 1 050 КВИ-). Из них в стационарах находится 747 пациентов, на амбулаторном уровне - 8245.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 75 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 14, на аппарате ИВЛ - 13.

На 16 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 432 045 человек, вторым - 9 094 618.