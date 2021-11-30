Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 795 новых случаев заболевания COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 29 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 28 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 970 887 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 795 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 112,

в городе Алматы - 65,

в городе Шымкенте - 7,

в Акмолинской области - 75,

в Актюбинской области - 14,

в Алматинской области - 34,

в Атырауской области - 13,

в ВКО - 41,

в Жамбылской области - 11,

в ЗКО - 11,

в Карагандинской области - 106,

в Костанайской области - 99,

в Кызылординской области - 5,

в Мангистауской области - 2,

в Павлодарской области - 92,

в СКО - 103,

в Туркестанской области - 5.

В Казахстане за сутки 827 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 934 813 человек от COVID-19, сообщет МВК по нераспространению COVID-19.

На 29 ноября лечение от КВИ продолжают получать 26 991 человек (23 396 КВИ+ и 3 595 КВИ-), из них: в стационарах 5809, на амбулаторном уровне - 21 182 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 396, в состоянии крайней степени тяжести - 119, на аппарате ИВЛ - 75 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 28 ноября 2021 года зарегистрировано 12 678 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 27 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 11 человек.

27 ноября 2021 года зафиксировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 30 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 82 540, летальных случаев - 5140, выздоровевших - 73 805.

В "красной" зоне: Северо-Казахстанская область.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская области.

В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

На 29 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 718 613 человек, вторым - 8 058 293 человек.