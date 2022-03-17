Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 85 новых случаев COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - В Казахстане за сутки зарегистрировано 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии - 1 304 645 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 85 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 10;

в городе Алматы - 32;

в городе Шымкенте - 3;

в Акмолинской области - 1;

в Актюбинской области - 1;

в Алматинской области - 0;

в Атырауской области - 4;

в ВКО - 6;

в Жамбылской области - 0;

в ЗКО - 1;

в Карагандинской области - 12,

в Костанайской области - 4;

в Кызылординской области - 0;

в Мангистауской области - 0;

в Павлодарской области - 3;

в СКО - 8;

в Туркестанской области - 0.

В "зеленой" зоне находятся все регионы: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

14 марта 2022 года зафиксировано 36 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальных исходов не зарегистрировано, 18 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 458, летальных случаев - 5347, выздоровевших - 82 068.

14 февраля от КВИ+ скончались два человека. С 13 марта 2020 года по 15 марта 2022 года зарегистрировано 13 650 летальных случаев.

В Казахстане за сутки 480 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 282 620 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 15 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 429 301 человек, вторым - 9 086 602.