Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 89 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 101 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 7;

в городе Алматы - 22;

в городе Шымкенте - 4;

в Акмолинской области - 4;

в Актюбинской области - 1;

в Алматинской области - 0;

в Атырауской области - 3;

в ВКО - 2;

в Жамбылской области - 4;

в ЗКО - 0;

в Карагандинской области - 9;

в Костанайской области - 2;

в Кызылординской области - 0;

в Мангистауской области - 0;

в Павлодарской области - 8;

в СКО - 23;

в Туркестанской области - 0.

В "зеленой" зоне находятся все регионы: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

В Казахстане за сутки 1007 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 278 687, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 10 марта лечение от КВИ продолжают получать 12 804 человека (11 773 КВИ+ и 1 031 КВИ-), из них: в стационарах находится 1250 пациентов, на амбулаторном уровне - 11 554.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 102 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 34, на аппарате ИВЛ - 23.

Случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-) не зарегистрировано. 8 марта от заболевания скончались три человека.

8 марта от КВИ+ скончались два человека.

На 9 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 412 038 человек, вторым - 9 044 438.