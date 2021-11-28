Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 905 заболевших коронавирусной инфекцией

НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 26 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 969 245 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 905 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. Из них:

в Нур-Султане - 106;

в Алматы - 110;

в Шымкенте - 14;

в Акмолинской области - 80;

в Актюбинской области - 10;

в Алматинской области - 35;

в Атырауской области - 10;

в Восточно-Казахстанской области - 57;

в Жамбылской области - 8;

в Западно-Казахстанской области - 18;

в Карагандинской области - 101;





в Костанайской области - 107;

в Кызылординской области - 10;

в Мангистауской области - 7;

в Павлодарской области - 95;

в Северо-Казахстанской области - 131;

в Туркестанской области - 6.

В Казахстане за сутки 1311 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 933 107 человек.

На 27 ноября лечение от КВИ продолжают получать 27 183 человек (23 487 КВИ+ и 3696 КВИ-), из них в стационарах находится 5691 пациентов, на амбулаторном лечении - 21 492 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии - 413 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 130 пациентов, на аппарате ИВЛ - 90 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 26 ноября 2021 года зарегистрировано 12 651 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 25 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 16 человек.

25 ноября 2021 года зафиксирован 91 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 181 человек выздоровел.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 82 451, летальных случаев - 5131, выздоровевших - 73 624.

В "красной" зоне: Северо-Казахстанская область.

В "желтой" зоне: город Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская области.

В "зеленой" зоне: города Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

27 ноября 2021 году в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 704 029 человек, 2-м компонентом провакцинировано 8 042 531 человек.