Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 909 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 8 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 950 539 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 909 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 109;

в городе Алматы - 79;

в городе Шымкенте - 16;

в Акмолинской области - 76;

в Актюбинской области - 4;

в Алматинской области - 61;

в Атырауской области - 9;

в ВКО - 50;

в Жамбылской области - 15;

в ЗКО - 10;

в Карагандинской области - 109;

в Костанайской области - 83;

в Кызылординской области - 7;

в Мангистауской области - 3;

в Павлодарской области - 133;

в СКО - 135;

в Туркестанской области - 10.

В Казахстане за сутки 1991 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 903 834 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 9 ноября лечение от КВИ продолжают получать 39 705 человек (34 414 КВИ+ и 5 291 КВИ-), из них: в стационарах находится 7317 пациентов, на амбулаторном уровне - 32 388 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 520 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 144 пациента;

- на аппарате ИВЛ - 110 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 7 ноября 2021 года зарегистрирован 12 291 летальный случай от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 7 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 32 человека.

7 ноября 2021 года зафиксировано 16 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 51 человек выздоровел. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 80 372, летальных случаев - 5073, выздоровевших - 70 008.

В "красной" зоне: Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

На 9 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 432 406 человек, вторым - 7 702 738 человек.



