Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 98 новых случаев заболевания коронавирусом

Фото: Depositphotos

НУР-СУЛТАН. 13 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 98 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 304 442 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 98 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 8;

в городе Алматы - 41;

в городе Шымкенте - 1;

в Акмолинской области - 2;

в Актюбинской области - 0;

в Алматинской области - 5;

в Атырауской области - 0;

в ВКО - 4;

в Жамбылской области - 2;

в ЗКО - 3;

в Карагандинской области - 5;

в Костанайской области - 9;

в Кызылординской области - 0;

в Мангистауской области - 0;

в Павлодарской области - 4;

в СКО - 14;

в Туркестанской области - 0.

В Казахстане за сутки 609 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 280 971, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

В "зеленой" зоне находятся все регионы: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

На 13 марта лечение от КВИ продолжает получать 10 881 человек (9 825 КВИ+ и 1 056 КВИ-), из них: в стационарах находится 988 пациентов, на амбулаторном уровне - 9 893.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 89 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 26, на аппарате ИВЛ - 21.

За 12 марта от КВИ+ скончались три человека. С 13 марта 2020 года по 12 марта 2022 года в РК зарегистрировано заболевших - 1 304 442 случая, 13 646 летальных случаев от КВИ+.

11 марта 2022 года зафиксировано 28 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальных исходов не зафиксировано. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 418, летальных случаев - 5347.

На 12 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 423 576 человек, вторым - 9 070 228.