Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 98 новых случаев заболевания коронавирусом

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За прошедшие сутки зарегистрировано 98 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 8;
в городе Алматы - 41;
в городе Шымкенте - 1;
в Акмолинской области - 2;
в Актюбинской области - 0;
в Алматинской области - 5;
в Атырауской области - 0;
в ВКО - 4;
в Жамбылской области - 2;
в ЗКО - 3;
в Карагандинской области - 5;
в Костанайской области - 9;
в Кызылординской области - 0;
в Мангистауской области - 0;
в Павлодарской области - 4;
в СКО - 14;
в Туркестанской области - 0.
В Казахстане за сутки 609 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 280 971, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
В "зеленой" зоне находятся все регионы: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
На 13 марта лечение от КВИ продолжает получать 10 881 человек (9 825 КВИ+ и 1 056 КВИ-), из них: в стационарах находится 988 пациентов, на амбулаторном уровне - 9 893.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 89 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 26, на аппарате ИВЛ - 21.
За 12 марта от КВИ+ скончались три человека. С 13 марта 2020 года по 12 марта 2022 года в РК зарегистрировано заболевших - 1 304 442 случая, 13 646 летальных случаев от КВИ+.
11 марта 2022 года зафиксировано 28 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальных исходов не зафиксировано. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 418, летальных случаев - 5347.
На 12 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 423 576 человек, вторым - 9 070 228.