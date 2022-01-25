Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено более 11 тысяч заболевших COVID-19

Фото: unsplash.com

НУР-СУЛТАН. 24 ЯНВАРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 11 340 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего подтвержден 1 157 681 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 340 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане - 2512,

в Алматы - 1953,

в Шымкенте - 180,

в Акмолинской области - 1015,

в Актюбинской области - 317,

в Алматинской области - 354,

в Атырауской области - 486,

в ВКО - 290,

в Жамбылской области - 202,

в ЗКО - 372,

в Карагандинской области - 1866,

в Костанайской области - 265,

в Кызылординской области - 124,

в Мангистауской области - 134,

в Павлодарской области - 980,

в СКО - 178,

в Туркестанской области - 112.

В Казахстане за сутки 5532 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего выздоровело 993 940 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 24 января лечение от КВИ продолжают получать 152 058 человек (150 559 КВИ+ и 1 459 КВИ-), из них: в стационарах - 10 107 пациентов, на амбулаторном уровне - 141 951.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 386 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 124, на аппарате ИВЛ - 71.

По данным Минздрава РК, с 13 марта 2020 года по 23 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 142 летальных случая от подтвержденного ПЦР-тестом коронавируса; 22 января скончались восемь человек.

22 января 2022 года зафиксированы 24 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 38 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 85 539, летальных случаев - 5249, выздоровевших - 78 831.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Туркестанская область.

На 23 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 126 541 человек, вторым - 690 027.