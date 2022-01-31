НУР-СУЛТАН. 30 ЯНВАРЯ - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9 475 случаев заражения коронавирусной инфекцией, подтвержденных ПЦР-тестом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщила межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19, за сутки в Нур-Султане зарегистрировано 1 441 случай COVID-19, в Алматы - 1 979, в Шымкенте - 126, в Акмолинской области - 802, в Актюбинской области - 268, в Алматинской области - 332, в Атырауской области - 196, в Восточно-Казахстанской области - 198, в Жамбылской области - 202, в Западно-Казахстанской области - 503, в Карагандинской области - 1 298, в Костанайской области - 611, в Кызылординской области - 70, в Мангистауской - 101, в Павлодарской области - 900, в Северо-Казахстанской области - 387, в Туркестанской - 61.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 225 997 случаев COVID-19.

С начала пандемии в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 1 057 783 человека, из них 12 611 - за последние сутки.

С начала пандемии от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом (КВИ+), умерли 13 226 человек, в том числе 16 - за минувшие сутки.

За сутки пневмонией с признаками коронавируса, не подтвержденной ПЦР (КВИ-), заболели 173 человека, умерли двое. По данным Минздрава, всего с 1 августа 2020 года в республике зарегистрировано 86 311 случаев заболеваемости пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР, умерли от нее 5 264 человека.

По состоянию на 30 января лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 156 342 заболевших, из них 154 988 - с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), 1 354 - с отрицательным (КВИ-). Находятся в стационарах 10 226 пациентов, на амбулаторном лечении - 146 116.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- (с положительным и отрицательным ПЦР-тестом соответственно) в тяжелом состоянии находятся 393 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 163, на аппарате ИВЛ - 95", - указывается в сводке Минздрава.