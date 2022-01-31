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Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 225 997 случаев COVID-19

30.01.2022, 09:50 9481
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 225 997 случаев COVID-19
НУР-СУЛТАН. 30 ЯНВАРЯ - За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9 475 случаев заражения коронавирусной инфекцией, подтвержденных ПЦР-тестом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщила межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19, за сутки в Нур-Султане зарегистрировано 1 441 случай COVID-19, в Алматы - 1 979, в Шымкенте - 126, в Акмолинской области - 802, в Актюбинской области - 268, в Алматинской области - 332, в Атырауской области - 196, в Восточно-Казахстанской области - 198, в Жамбылской области - 202, в Западно-Казахстанской области - 503, в Карагандинской области - 1 298, в Костанайской области - 611, в Кызылординской области - 70, в Мангистауской - 101, в Павлодарской области - 900, в Северо-Казахстанской области - 387, в Туркестанской - 61.
 
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 225 997 случаев COVID-19.
 
С начала пандемии в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 1 057 783 человека, из них 12 611 - за последние сутки.
 
С начала пандемии от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом (КВИ+), умерли 13 226 человек, в том числе 16 - за минувшие сутки.
 
За сутки пневмонией с признаками коронавируса, не подтвержденной ПЦР (КВИ-), заболели 173 человека, умерли двое. По данным Минздрава, всего с 1 августа 2020 года в республике зарегистрировано 86 311 случаев заболеваемости пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР, умерли от нее 5 264 человека.
 
По состоянию на 30 января лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 156 342 заболевших, из них 154 988 - с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), 1 354 - с отрицательным (КВИ-). Находятся в стационарах 10 226 пациентов, на амбулаторном лечении - 146 116.
 

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- (с положительным и отрицательным ПЦР-тестом соответственно) в тяжелом состоянии находятся 393 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 163, на аппарате ИВЛ - 95", - указывается в сводке Минздрава.

 

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В Вооруженных силах Казахстана продолжается ревакцинация от COVID-19

29.01.2022, 18:08 19356
НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - В Вооруженных силах Казахстана продолжается ревакцинация от COVID-19. На сегодняшний день в казахстанской армии прививку получили свыше 52% личного состава, сообщили в Министерстве обороны РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Процедура проводится одним компонентом (бустерной вакциной). Он пролонгирует действие вакцины и укрепляет иммунитет, защищая человека от COVID-19. Практика показывает, что в случае заражения коронавирусом привитые пациенты переносят заболевание в легкой форме, без осложнений", - поясняет начальник главного военно-медицинского управления Вооруженных сил полковник медицинской службы Тимур Ошакпаев.

 
Военно-медицинский персонал регулярно проводит с личным составом санитарно-просветительскую работу, разъяснительные беседы, доводит сведения по вакцинам, их действию, о пользе и побочных эффектах.         
 
Получение прививки проходит на добровольной основе. Военнослужащие несут солидарную ответственность не только за собственное здоровье, но и здоровье своих сослуживцев. Это особенно актуально для закрытых воинских коллективов.        

 
Офицеры и военнослужащие по контракту проходят ревакцинацию, как в городских лечебных учреждениях по месту прикрепления, так и военных поликлиниках. Военнослужащие срочной службы и курсанты военных учебных заведений - в пунктах постоянной дислокации вакцинами, зарегистрированными в Республике Казахстан.         
 
Для удобства личного состава главным военно-медицинским управлением организована работа выездных бригад. Они прибывают в воинскую часть, разворачивают прививочные кабинеты в медицинских подразделениях. Это позволяет военнослужащим и гражданскому персоналу пройти процедуру по месту прохождения службы.

 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 11 753 заболевших коронавирусом

29.01.2022, 09:31 26321
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 11 753 заболевших коронавирусом
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 11 753 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 216 522 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 11 753 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 1930;
 
в городе Алматы - 2253;
 
в городе Шымкенте - 130;
 
в Акмолинской области - 877;
 
в Актюбинской области - 408;
 
в Алматинской области - 582;
 
в Атырауской области - 267;
 
в ВКО - 407;
 
в Жамбылской области - 302;
 
в ЗКО - 495;
 
в Карагандинской области - 1797;
 
в Костанайской области - 595;
 
в Кызылординской области - 97;
 
в Мангистауской области - 147;
 
в Павлодарской области - 970;
 
в СКО - 430;
 
в Туркестанской области - 66.
 
В Казахстане за сутки 12 533 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 1 045 172 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 28 января 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 176 124 человек, 2-м компонентом - 8 745 143 человек.
 
На 29 января лечение от КВИ продолжают получать 159 472 человек (158 140 КВИ+ и 1 332 КВИ-), из них: в стационарах находится 10 161 пациент, на амбулаторном уровне - 149 311 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 381 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 166 пациентов, на аппарате ИВЛ - 98 пациентов.
 
27 января от коронавируса скончались 16 человек, от пневмонии с признаками КВИ - 2 человека.
 
С 13 марта по 28 января в РК зарегистрировано 13 210 летальных случаев от КВИ+.
 
С 1 августа 2020 года по 27 января 2022 года зарегистрировано 86 138 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ и 5262 летальных случая. 27 января выявлено 144 случая КВИ-.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области
 
В "зеленой" зоне: Туркестанская область.

 

Число заболевших COVID детей в России за две недели выросло в 14 раз

28.01.2022, 09:49 40151
МОСКВА. 28 ЯНВАРЯ - Число заболевших COVID-19 детей за последние две недели в России выросло примерно в 14 раз, заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова в эфире телеканала "Россия-24", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы очень четко видим, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей увеличилась во много раз и по странам зарубежья, и по Российской Федерации. Рост за две недели примерно 14 раз, увеличивается и число госпитализаций", - сказала Руженцова.

 
Комментируя ситуацию с коронавирусом в России, она предположила, что вызванная Омикроном волна будет не такой продолжительной, как предыдущие, сообщает газета "Взгляд".
 
По данным министра здравоохранения России Михаила Мурашко, дети заражаются штаммом Омикрон в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами коронавируса.
 
Как рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов, штамм Омикрон у детей начинается стереотипно, но нередко поражает бронхи, из-за чего ребенку может потребоваться госпитализация, в том числе в реанимацию. 

 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 24 человека

28.01.2022, 09:32 40866
Сводка эпидситуации в РК: за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 24 человека
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 12 558 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего подтверждено 1 204 769 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 12 558 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 2124,
 
в Алматы - 2307,
 
в Шымкенте - 154,
 
в Акмолинской области - 901,
 
в Актюбинской области - 479,
 
в Алматинской области - 455,
 
в Атырауской области - 354,
 
в ВКО - 451,
 
в Жамбылской области - 230,
 
в ЗКО - 513,
 
в Карагандинской области - 2043,
 
в Костанайской области - 583,
 
в Кызылординской области - 124,
 
в Мангистауской области - 154,
 
в Павлодарской области - 1140,
 
в СКО - 453,
 
в Туркестанской области - 93.
 
В Казахстане за сутки 11 424 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего выздоровевших - 1 032 639, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 27 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 166 291 человек, вторым - 8 735 902.
 
На 28 января лечение от КВИ продолжают получать 160 297 человек (158 936 КВИ+ и 1 361 КВИ-), из них: в стационарах - 10 058 пациентов, на амбулаторном уровне - 150 239.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 385, в состоянии крайней степени тяжести - 140, на аппарате ИВЛ - 81.

26 января от КВИ+ скончались 17 человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано 13 194 летальных случая.
 
26 января 2022 года зафиксировано 148 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, семь летальных исходов, 184 человека выздоровели.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 85 994, летальных случаев - 5260, выздоровевших - 79 373.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Туркестанская область.

 

В Казахстане смягчили карантин

27.01.2022, 20:43 51751
В Казахстане смягчили карантин
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - Исполняющая обязанности главного государственного санитарного врача Айжан Есмагамбетовой подписала новое постановление, предусматривающее послабления действующих ограничений, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно документу, для участников Ashyq, в будние и выходные дни исключены ограничения к режиму работы по времени.
 
Сняты ограничения для объектов, работающих по "зеленому" статусу у персонала и посетителей, независимо от зоны эпидемиологического риска. Это - проведение торжественных, памятных, зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, конференций, форумов, деятельность спорткомплексов, оздоровительных и религиозных объектов, развлекательных объектов (игровые клубы, казино, ночные клубы и караоке), ТРЦ, торговых сетей (непродовольственные с торговой площадью свыше 1000 квадратных метров и продовольственные с торговой площадью свыше 6 тысяч квадратных метров), бассейны.
 
При условии наличия "синего" или "зеленого" статуса у посетителей, в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в "зеленой" зоне - деятельность участников Ashyq будет осуществлять без ограничений, а в "желтой" и "красной" зонах - послабление карантинных ограничений в сторону увеличения наполняемости.
 
Сняты ограничения на деятельность саун, бань, торговых сетей (непродовольственных) с торговой площадью до 1 тысячи квадратных метров, вход в которые также будет открыт по "синему" статусу во всех регионах, независимо от зоны эпидемиологического риска.
 
Сняты ограничения в "зеленой" зоне, при наличии "синего" статуса у посетителей, для объектов общепита по типу ресторанов и кафе, игровых и развлекательных заведений для взрослых и детей (бильярдные, боулинги, театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии, цирки, океанариум, компьютерные и лотерейные клубы, букмекерские
 
Послабления карантинных мер приняты в реализацию поручений главы государства от 21 января.
 
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.
 
В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 13 652 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего подтверждено 1 192 211 случаев заболевания. За прошедшие сутки зарегистрировано 13 652 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
 

Китайские ученые предупредили об опасности нового коронавируса

27.01.2022, 12:44 59611
Китайские ученые предупредили об опасности нового коронавируса
Фото: unsplash.com
ПЕКИН. 27 ЯНВАРЯ - О риске проникновения в человеческую популяцию коронавируса NeoCoV, обнаруженного в ЮАР, заявили ученые из Уханя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Случаи распространения этой группы вирусов следует тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей", - сообщает РИА "Новости" со ссылкой на препринт публикации на bioRxiv.

 
По данным специалистов, для взаимодействия с организмом человека вирусу нужна определенная мутация, сейчас он угрожает только летучим мышам.
 
Тем не менее ученые отмечают, что во многом природа NeoCoV по-прежнему остается загадочной.
 
Сейчас исследование обладает статусом препринта: в будущем его должны проверить эксперты.
 
Ранее сообщалось, в Казахстане стремительно распространяется штамм Омикрон.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 13 652 новых случая заболевания коронавирусом

27.01.2022, 08:49 62636
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 13 652 новых случая заболевания коронавирусом
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 13 652 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего подтверждено 1 192 211 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 13 652 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 2852,
 
в Алматы - 2491,
 
в Шымкенте - 168,
 
в Акмолинской области -907,
 
в Актюбинской области - 513,
 
в Алматинской области - 454,
 
в Атырауской области - 414,
 
в ВКО - 549,
 
в Жамбылской области - 242,
 
в ЗКО - 451,
 
в Карагандинской области - 2209,
 
в Костанайской области - 490,
 
в Кызылординской области - 134,
 
в Мангистауской области - 128,
 
в Павлодарской области - 1153,
 
в СКО - 407,
 
в Туркестанской области - 90.
 
В Казахстане за сутки 11 305 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего выздоровевших 1 021 215, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 26 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 156 377 человек, вторым - 8 726 612.
 
На 27 января лечение от КВИ продолжают получать 159 223 человека (157 819 КВИ+ и 1404 КВИ-), из них: в стационарах 10 137 пациентов, на амбулаторном уровне - 149 086.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 385, в состоянии крайней степени тяжести - 129, на аппарате ИВЛ - 81.
 
По данным Минздрава, с 13 марта 2020 года по 26 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 177 летальных случаев от КВИ+. 25 января 2022 года от заболевания скончались 13 человек.
 
25 января 2022 года зафиксировано 106 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 124 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 85 846, летальных случаев - 5253, выздоровевших - 79 189.
 

Казахстан занял 119-е место из 216 стран по доле вакцинированного от COVID-19 населения

26.01.2022, 12:43 68866
Казахстан занял 119-е место из 216 стран по доле вакцинированного от COVID-19 населения
Фото: astana.gov.kz
НУР- СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - По доле вакцинированного от COVID-19 населения Казахстан занял 119-е место среди 216 стран - полностью вакцинировано всего 45% населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По численности вакцинированного населения Казахстан оказался на 48 месте из 216 в мире, в стране 8,6 млн вакцинированных. Однако по доле полностью вакцинированного населения ситуация намного плачевнее: Казахстан занимает лишь 119-е место среди 216 стран, доля вакцинированных в РК составила лишь 45,2% от населения", - сообщает Finprom.kz.

 
Отмечается, что в рейтинге стран по численности зараженных COVID-19 на 19 января 2022 года Казахстан занял 46-е место из 224 в мире. В РК с начала пандемии коронавирусом заболели 1,1 млн человек. 
 

В "лидерах" США, Индия и Бразилия. Замкнули рейтинг Тонга и Микронезия. Среди стран СНГ хуже, чем в РК, ситуация с численностью заболевших только в многократно превосходящих Казахстан по населению России и Украине", - говорится в обзоре.

 
В тройку лидеров по численности вакцинированных вошли Китай, Индия и США; в то же время по доле привитого населения лидируют Гибралтар, Мальта и Северный Кипр.
 
По данным аналитиков, в прочих странах СНГ дела с вакцинацией также обстоят "весьма пессимистично". В России доля полностью вакцинированных достигла 47,2%, в Азербайджане - 45,9%, в Беларуси - 39,4%, в Узбекистане - 36,4%, в Украине - 34,9%, в Таджикистане - 30,9%, в Армении - 26,4%, в Молдове - 24,9%, в Кыргызстане - лишь 15,2%.
 
С начала пандемии от COVID-19 в мире умерли 5,6 млн человек; зарегистрировано 339,4 млн случаев заражения и 273,2 млн случаев выздоровления, уточняется в исследовании.
 

В РК по итогам трех кварталов 2021 года, по официальным данным, от болезней органов дыхания умерли 15,2 тыс. человек - на 22,2% меньше, чем годом ранее. В тройке сомнительного "лидерства" в разрезе регионов оказались Алматинская, Восточно-Казахстанская и Жамбылская области. Меньше всего подобных смертей зарегистрировано в Мангистауской области", - информируют аналитики.

 
Как сообщалось ранее, на 25 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 146 412 человек, вторым - 8 714 897.
 

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