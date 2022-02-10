Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено более трех тысяч новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за сутки выявили 3231 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего подтверждено 1 279 842 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3231 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане - 359;

в Алматы - 964;

в Шымкенте - 30;

в Акмолинской области -177;

в Актюбинской области - 47;

в Алматинской области - 202;

в Атырауской области - 46;

в ВКО - 139;

в Жамбылской области - 42;

в ЗКО - 143;

в Карагандинской области - 371;

в Костанайской области - 212;

в Кызылординской области - 16;

в Мангистауской области - 12;

в Павлодарской области - 237;

в СКО - 217;

в Туркестанской области - 17.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Актюбинская, Атырауская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

В Казахстане за сутки 11 696 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 188 471, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 9 февраля лечение от КВИ продолжают получать 79 191 человек (77 974 КВИ+ и 1 217 КВИ-), из них: в стационарах - 9005, на амбулаторном уровне - 70 186.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 410, в состоянии крайней степени тяжести - 154, на аппарате ИВЛ - 103.

С 13 марта 2020 года по 8 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 397 летальных случаев от КВИ+, 7 февраля скончались 16 человек.

7 февраля 2022 года зафиксирован 141 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, пять летальных исходов, 101 человек выздоровел. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 212, летальных случаев - 5296, выздоровевших - 80 699.

На 8 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировали 9 261 131 человек, вторым - 8 832 725.