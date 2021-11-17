Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрирован 931 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией

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НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 15 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 958 468 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрирован 931 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 110,

в городе Алматы – 114,

в городе Шымкенте – 18,

в Акмолинской области – 67,

в Актюбинской области – 14,

в Алматинской области – 72,

в Атырауской области – 19,

в ВКО – 42,

в Жамбылской области – 9,

в ЗКО – 7,

в Карагандинской области – 105,

в Костанайской области – 79,

в Кызылординской области – 7,

в Мангистауской области – 3,

в Павлодарской области – 120,

в СКО – 129,

в Туркестанской области – 16.

В Казахстане 1503 человека выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки. Всего в стране выздоровело 916 872 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 16 ноября лечение от КВИ продолжают получать 34 068 человек (–29 146+ и 4 922 КВИ-), из них: в стационарах – 6778, на амбулаторном уровне – 27 290 пациентов

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 505 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 128 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 88 пациентов.

В "красной" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Атырауская, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.

В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

На 16 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 558 198 человек, вторым - 7 840 876 человек.

Вакцинация подростков 12-17 лет, беременных и кормящих: по информации на 15 ноября 2021 года, препаратом "Комирнати" (Pfizer) первым компонентом привито 1560 человек.