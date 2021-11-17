Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрирован 931 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией

Фото: из открытых источников
За прошедшие сутки зарегистрирован 931 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 110,
в городе Алматы – 114,
в городе Шымкенте – 18,
в Акмолинской области – 67,
в Актюбинской области – 14,
в Алматинской области – 72,
в Атырауской области – 19,
в ВКО – 42,
в Жамбылской области – 9,
в ЗКО – 7,
в Карагандинской области – 105,
в Костанайской области – 79,
в Кызылординской области – 7,
в Мангистауской области – 3,
в Павлодарской области – 120,
в СКО – 129,
в Туркестанской области – 16.
В Казахстане 1503 человека выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки. Всего в стране выздоровело 916 872 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 16 ноября лечение от КВИ продолжают получать 34 068 человек (–29 146+ и 4 922 КВИ-), из них: в стационарах – 6778, на амбулаторном уровне – 27 290 пациентов
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 505 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 128 пациентов,
- на аппарате ИВЛ – 88 пациентов.
В "красной" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Атырауская, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
На 16 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 558 198 человек, вторым - 7 840 876 человек.
Вакцинация подростков 12-17 лет, беременных и кормящих: по информации на 15 ноября 2021 года, препаратом "Комирнати" (Pfizer) первым компонентом привито 1560 человек.