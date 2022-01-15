Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано более 10 тысяч новых случаев COVID-19

НУР-СУЛТАН. 14 ЯНВАРЯ - По состоянию на 23.59 13 января 2022 года в Казахстане подтверждено 1 024 004 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 10 418 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане - 5548,

в Алматы - 1115,

в Шымкенте - 370,

в Акмолинской области - 290,

в Актюбинской области - 323,

в Алматинской области - 257,

в Атырауской области - 437,

в ВКО - 31,

в Жамбылской области - 104,

в ЗКО - 186,

в Карагандинской области - 820,

в Костанайской области - 97,

в Кызылординской области - 318,

в Мангистауской области - 200,

в Павлодарской области - 150,

в СКО - 25,

в Туркестанской области - 147.

В Казахстане за сутки 1279 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего выздоровевших - 967 867 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 14 января лечение от КВИ продолжают получать 44 794 человек (43 075 КВИ+ и 1 719 КВИ-), из них: в стационарах - 4495, на амбулаторном уровне - 40 299.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 208 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 76, на аппарате ИВЛ - 42.

С 13 марта 2020 года по 13 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 062 летальных случая от КВИ+.

12 января 2022 года зафиксировано 89 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 142 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 563, летальных случаев - 5231, выздоровевших - 77 613.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Акмолинская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Жамбылская, Костанайская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

На 13 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 045 314 человек, вторым - 8 597 994.



