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Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 1125 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

19.11.2021, 08:34 83647
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 1125 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 18 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 961 734 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1125 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 
 
в городе Нур-Султане - 118; 
 
в городе Алматы - 123;  
 
в городе Шымкенте - 20;  
 
в Акмолинской области - 78; 
 
в Актюбинской области - 19;  
 
в Алматинской области - 57;  
 
в Атырауской области - 25;  
 
в ВКО - 84;  
 
в Жамбылской области - 10;  
 
в ЗКО - 37; 
 
в Карагандинской области - 130;  
 
в Костанайской области - 112;  
 
в Кызылординской области - 19;  
 
в Мангистауской области - 12;  
 
в Павлодарской области - 115;  
 
в СКО - 149; 
 
в Туркестанской области - 17. 
 
В Казахстане за сутки 1554 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 922 753 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 19 ноября лечение от КВИ продолжают получать 30 876 человек (-26 464+ и 4 412 КВИ-), из них: в стационарах - 6513 пациентов, на амбулаторном уровне - 24 363 пациента. 
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: тяжелом состоянии - 486 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 125 пациентов, на аппарате ИВЛ - 88 пациентов. 
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 18 ноября 2021 года зарегистрировано 12 517 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 16 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 20 человек. 
 
17 ноября 2021 года зафиксировано 147 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода, 293 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 81 722, летальных случаев - 5108, выздоровевших - 72 202.
 
В "красной" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области. 
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Атырауская, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области. 
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области. 
 
На 19 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 618 738 человек, вторым - 7 908 380 человек.

 

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Казахстан и Армения взаимно признали паспорта вакцинации от COVID-19

19.11.2021, 15:45 47170
Казахстан и Армения взаимно признали паспорта вакцинации от COVID-19
Фото: Цой Facebook
ЕРЕВАН. 19 НОЯБРЯ - Казахстан и Армения объявили о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Провели встречу с армянской коллегой Анаит Аванесян - министром здравоохранения Армении в Ереване. В ходе встречи обозначены приоритеты двустороннего сотрудничества и объявлено о взаимном признании паспортов вакцинации. Армения стала 20-м государством, паспорт вакцинации которой признан в Казахстане", - сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения РК Алексей Цой. 

 
Таким образом на сегодняшний день Казахстан признал действительными на своей территории паспорта/сертификаты/справки вакцинации против КВИ граждан, выданные в следующих странах: Аргентинская Республика, Венгрия, Грузия, Исламская Республика Иран, Иордания, Кыргызская Республика, Республика Мальдивы, Монголия, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Молдова, Республика Перу, Республика Сан-Марино, Сербия, Республика Тунис, Республика Индия, Республика Филиппины, Таиланд, Турецкая Республика, Эстонская Республика, - говорится в постановлении главсанврача страны. 
 
Кроме того, по словам Цоя, в рамках поездки был обсужден план мероприятий по повышению уровня обеспеченности государств - членов Евразийского экономического союза стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в Евразийском экономическом союзе, до 2024 года. 
 

Также посетили с коллегами Медицинский центр Эребуни, который является крупнейшим медицинским учреждением страны, где населению оказывают многопрофильную, высококвалифицированную медицинскую помощь в соответствии с мировыми стандартами", - рассказал глава Минздрава.

 

Сейчас не время ходить по корпоративам - Бекшин

18.11.2021, 19:29 134380
Сейчас не время ходить по корпоративам - Бекшин
Фото: УПВ города Алматы
АЛМАТЫ. 18 НОЯБРЯ - В ходе брифинга в РСК главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, можно ли в городе проводить банкеты, корпоративы и утренники, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы видим, что сейчас ситуация сложная. По нашему благоприятному прогнозу, в декабре будет регистрироваться около 200 случаев заболевания коронавирусом ежедневно. По пессимистичному прогнозу - 350. При наличии такой заболеваемости, речи о коллективных мероприятиях не может быть, это недопустимо. Тем более различные утренники в детских садах, школах, там будут собираться дети разных групп, возможно перезаражение", - сказал Жандарбек Бекшин.

 
Он добавил, что коллективные мероприятия остаются под запретом вне зависимости от того, в "красной", "желтой" или "зеленой" зоне находится город.
 

На сегодня сохраняется заболеваемость. Даже в "зеленой" зоне заболеваемость в пределах 120-130 случаев в сутки. Поэтому резервуар заболеваемости сохраняется. Если мы будем проводить коллективные мероприятия, то мы быстро вернемся не только в "желтую", но и в "красную" зону", - сказал главный санврач. 

 
Он подчеркнул, что основная задач на сегодня сохранить эпидситуацию ограничительными мерами.
 

Сейчас нам не время ходить по корпоративам, по массовым мероприятиям, тем более в закрытых помещениях", - обратился к предпринимателям и родителям главный санврач.

 
Напомним, 70 алматинцев оштрафованы за нарушение режима самоизоляции. 82% зараженных алматинцев не делали прививки от ковида. 
 
По состоянию на 23.59 17 ноября в Казахстане подтверждено 960 609 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1083 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в городе Алматы - 128.
 

В Минздраве РФ дали рекомендации по ревакцинации Спутником Лайт

18.11.2021, 18:26 110593
В Минздраве РФ дали рекомендации по ревакцинации Спутником Лайт
Фото: Минздрав РК
МОСКВА. 18 НОЯБРЯ - В Министерстве здравоохранения РФ дали рекомендации по ревакцинации "Спутником Лайт", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает РИА "Новости", использование вакцины "Спутник Лайт" целесообразно для ревакцинации через полгода после первичной в условиях пандемии COVID-19, а также через 6 месяцев после перенесенного заболевания, следует из обновленной версии методических рекомендаций Минздрава РФ.
 

Использование вакцины "Спутник Лайт" целесообразно для повторной вакцинации через 6 месяцев после первичной вакцинации в условиях пандемии COVID-19 или первичной вакцинации спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания взрослых старше 18 лет", - говорится в рекомендациях.

 
 
Как сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, ревакцинация стартует 22 ноября в два этапа. В первую очередь будут привиты лица из группы риска: медицинские работники, педагоги, сотрудники силовых структур, персонал и контингент медико-социальных учреждений, лица старше 60 лет, лица с ослабленным иммунитетом, у которых после завершенного курса вакцинации против КВИ не обнаружены антитела против КВИ. Также к этой группе относятся лица, самостоятельно обследованные (не ранее чем через 28 дней после завершения курса первичной вакцинации против КВИ) и имеющие отрицательный результат исследования на антитела против КВИ.
 

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