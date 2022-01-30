Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 11 753 заболевших коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 11 753 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 216 522 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 753 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 1930;

в городе Алматы - 2253;

в городе Шымкенте - 130;

в Акмолинской области - 877;

в Актюбинской области - 408;

в Алматинской области - 582;

в Атырауской области - 267;

в ВКО - 407;

в Жамбылской области - 302;

в ЗКО - 495;

в Карагандинской области - 1797;

в Костанайской области - 595;

в Кызылординской области - 97;

в Мангистауской области - 147;

в Павлодарской области - 970;

в СКО - 430;

в Туркестанской области - 66.

В Казахстане за сутки 12 533 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 1 045 172 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 28 января 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 176 124 человек, 2-м компонентом - 8 745 143 человек.

На 29 января лечение от КВИ продолжают получать 159 472 человек (158 140 КВИ+ и 1 332 КВИ-), из них: в стационарах находится 10 161 пациент, на амбулаторном уровне - 149 311 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 381 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 166 пациентов, на аппарате ИВЛ - 98 пациентов.

27 января от коронавируса скончались 16 человек, от пневмонии с признаками КВИ - 2 человека.

С 13 марта по 28 января в РК зарегистрировано 13 210 летальных случаев от КВИ+.

С 1 августа 2020 года по 27 января 2022 года зарегистрировано 86 138 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ и 5262 летальных случая. 27 января выявлено 144 случая КВИ-.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области

В "зеленой" зоне: Туркестанская область.



