Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 11 753 заболевших коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 29 ЯНВАРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 11 753 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 216 522 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 11 753 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 1930;
в городе Алматы - 2253;
в городе Шымкенте - 130;
в Акмолинской области - 877;
в Актюбинской области - 408;
в Алматинской области - 582;
в Атырауской области - 267;
в ВКО - 407;
в Жамбылской области - 302;
в ЗКО - 495;
в Карагандинской области - 1797;
в Костанайской области - 595;
в Кызылординской области - 97;
в Мангистауской области - 147;
в Павлодарской области - 970;
в СКО - 430;
в Туркестанской области - 66.
В Казахстане за сутки 12 533 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 1 045 172 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 28 января 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 176 124 человек, 2-м компонентом - 8 745 143 человек.
На 29 января лечение от КВИ продолжают получать 159 472 человек (158 140 КВИ+ и 1 332 КВИ-), из них: в стационарах находится 10 161 пациент, на амбулаторном уровне - 149 311 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 381 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 166 пациентов, на аппарате ИВЛ - 98 пациентов.
27 января от коронавируса скончались 16 человек, от пневмонии с признаками КВИ - 2 человека.
С 13 марта по 28 января в РК зарегистрировано 13 210 летальных случаев от КВИ+.
С 1 августа 2020 года по 27 января 2022 года зарегистрировано 86 138 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ и 5262 летальных случая. 27 января выявлено 144 случая КВИ-.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области
В "зеленой" зоне: Туркестанская область.