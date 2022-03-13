Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 124 новых случая COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 11 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 124 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), передает KAZAKHSTAN TODAY.
Всего в стране подтверждено 1 304 344 случая, из них:
- в Нур-Султане - 9;
- в Алматы - 40;
- в Шымкенте - 4;
- в Акмолинской области - 3;
- в Актюбинской области - 3;
- в Алматинской области - 3;
- в Атырауской области - 8;
- в ВКО - 10;
- в Жамбылской области - 2;
- в ЗКО - 3;
- в Карагандинской области - 6;
- в Костанайской области - 5;
- в Кызылординской области - 1;
- в Мангистауской области - 0;
- в Павлодарской области - 7;
- в СКО - 17;
- в Туркестанской области - 3.
За прошедшие сутки в Казахстане 643 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии выздоровевших в Казахстане - 1 280 362.
На 12 марта лечение от КВИ продолжают получать 11 394 человека (10 339 КВИ+ и 1 055 КВИ-), из них в стационарах находятся 1024 пациента, на амбулаторном уровне - 10 370 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 86 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 27 пациентов, на аппарате ИВЛ - 22 пациента.
10 марта 2022 года зафиксировано 20 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), летальных исходов не зафиксировано, 24 человека выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 390, летальных случаев - 5347. 10 марта от КВИ+ скончался один человек. С 13 марта 2020 года по 10 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 643 летальных случая от КВИ+.
В "зеленой зоне": Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
11 марта 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 419 678 человек, 2-м компонентом - 9 061 561 человек.
Напомним, вчера в Казахстане в регионах, находящихся в "желтой" и "зеленой" зонах, были отменены ношение масок на улице, использование мобильного приложения Ashyq, требования к соблюдению социальной дистанции, обязательная термометрия и другие противоэпидемические меры.