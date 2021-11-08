Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 1349 новых случаев коронавируса

Фото: Mario Hagen from Pixabay
В разрезе регионов:
Нур-Султан - 104;
Алматы - 211;
Шымкент - 31;
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Акмолинская область - 97;
Актюбинская область - 25;
Алматинская область - 89;
Атырауская область - 19;
Восточно-Казахстанская область - 82;
Жамбылская область - 18;
Западно-Казахстанская область - 52;
Карагандинская область - 129;
Костанайская область - 128;
Кызылординская область - 32;
Мангистауская область - 5;
Павлодарская область - 142;
Северо-Казахстанская область - 161;
Туркестанская область - 24.
С начала пандемии в Казахстане выявлено 948 599 заболевших коронавирусом.
За прошедшие сутки в Казахстане 1735 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 900 763.
За сутки скончались 28 пациентов.
Лечение от коронавируса продолжают получать 40 950 человек. Из них в стационарах находится 7401 пациент. В тяжелом состоянии - 558 пациентов, состоянии крайней степени тяжести - 142, на аппарате ИВЛ – 115.
Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 8 403 514 человек, вторым - 7 666 718 человек.
В «красной» зоне находятся Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области.
В «зеленой» зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская области.