Сводка эпидситуации в РК: за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 29 человек

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НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1349 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии подтверждено 1 295 250 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1349 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 127;

в городе Алматы - 429;

в городе Шымкенте - 8;

в Акмолинской области - 56;

в Актюбинской области - 36;

в Алматинской области - 78;

в Атырауской области - 11;

в ВКО - 67;

в Жамбылской области - 35;

в ЗКО - 31;

в Карагандинской области - 123;

в Костанайской области - 101;

в Кызылординской области - 3;

в Мангистауской области - 5;

в Павлодарской области - 120;

в СКО - 117;

в Туркестанской области - 2.

В "красной" зоне: Алматы, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

С 13 марта 2020 года по 16 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 519 летальных случаев от КВИ+. 15 февраля от заболевания скончались 25 человек.

16 февраля 2022 года зафиксировано 59 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), 4 летальных исхода, 62 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 716, летальных случаев - 5317, выздоровевших - 81 249.

В Казахстане за сутки 4326 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 240 562, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 16 февраля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 320 449 человек, 2-м компонентом - 8 903 870 человек.

На 17 февраля лечение от КВИ продолжают получать 42 319 человек (41 169 КВИ+ и 1 150 КВИ-), из них: в стационарах находится 5684 пациента, на амбулаторном уровне - 36 635 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 299 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 126 пациентов, на аппарате ИВЛ - 97 пациентов.