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Сводка эпидситуации в РК: за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 29 человек

17.02.2022, 08:51 7426
Сводка эпидситуации в РК: за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 29 человек
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1349 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии подтверждено 1 295 250 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1349 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 127;
 
в городе Алматы - 429;
 
в городе Шымкенте - 8;
 
в Акмолинской области - 56;
 
в Актюбинской области - 36;
 
в Алматинской области - 78;
 
в Атырауской области - 11;
 
в ВКО - 67;
 
в Жамбылской области - 35;
 
в ЗКО - 31;
 
в Карагандинской области - 123;
 
в Костанайской области - 101;
 
в Кызылординской области - 3;
 
в Мангистауской области - 5;
 
в Павлодарской области - 120;
 
в СКО - 117;
 
в Туркестанской области - 2.
 
В "красной" зоне: Алматы, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
 
С 13 марта 2020 года по 16 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 519 летальных случаев от КВИ+. 15 февраля от заболевания скончались 25 человек.
 
16 февраля 2022 года зафиксировано 59 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), 4 летальных исхода, 62 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 716, летальных случаев - 5317, выздоровевших - 81 249.
 
В Казахстане за сутки 4326 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 240 562, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 16 февраля 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 320 449 человек, 2-м компонентом - 8 903 870 человек.
 
На 17 февраля лечение от КВИ продолжают получать 42 319 человек (41 169 КВИ+ и 1 150 КВИ-), из них: в стационарах находится 5684 пациента, на амбулаторном уровне - 36 635 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 299 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 126 пациентов, на аппарате ИВЛ - 97 пациентов.
 

новости по теме

МВК ослабила ковидные ограничения в Казахстане

17.02.2022, 22:17 1611
МВК ослабила ковидные ограничения в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК на сегодняшнем заседании под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова одобрила послабления ограничительных мер в отношении бизнеса и населения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Так, отменено обязательное ПЦР-тестирование для въезжающих в страну граждан РК, получивших ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев. 
 
Кроме этого: 
 
  • разрешен въезд гражданам иностранных государств, с которыми имеется взаимное признание паспортов вакцинации без ПЦР теста; 
  • отменена изоляция контактных на домашний карантин при отсутствии симптомов заболеваний (исключение из проекта Ashyq "желтого" статуса);
  • разрешено использовать вакцину Pfizer для ревакцинации лиц с ограниченными возможностями (инвалиды всех групп) и лиц старше 50 лет. 

Послабления для бизнеса: 
 
Сняты все ограничения для лиц с "зеленым" и "синим" статусом Ashyq (у посетителей) в "зеленой" и "желтой" зонах эпидемиологического риска. В "красной" зоне - с ограничением заполняемости до 70%, при обязательном соблюдении социальной дистанции, масочного режима и усиленного санитарно-дезинфекционного режима.  
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 1508 новых случаев заболевания коронавирусом

16.02.2022, 08:55 16581
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 1508 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за минувшие сутки зарегистрировано 1508 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии 1 293 901 случай КВИ+, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1508 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 112,
 
в Алматы - 580,
 
в Шымкенте - 15,
 
в Акмолинской области - 54,
 
в Актюбинской области - 17,
 
в Алматинской области - 84,
 
в Атырауской области - 24,
 
в ВКО - 75,
 
в Жамбылской области - 15,
 
в ЗКО - 71,
 
в Карагандинской области - 124,
 
в Костанайской области - 87,
 
в Кызылординской области - 5,
 
в Мангистауской области - 5,
 
в Павлодарской области - 129,
 
в СКО - 109,
 
в Туркестанской области - 2.
 
15 февраля 2022 года зафиксировано 78 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), четыре летальных исхода, 60 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 657, летальных случаев - 5313, выздоровевших - 81 187.
 
В "красной" зоне: Алматы, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
 
С 13 марта 2020 года по 15 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 494 летальных случая от КВИ+. 14 февраля от заболевания скончались  семь человек.
 
В Казахстане за сутки 5394 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 236 236 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 16 февраля лечение от КВИ продолжают получать 45 328 человек (44 171 КВИ+ и 1 157 КВИ-), из них: в стационарах - 6191, на амбулаторном уровне - 39 137.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 308, в состоянии крайней степени тяжести - 133, на аппарате ИВЛ - 101.
 
На 15 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 315 067 человек, вторым - 8 894 995.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 1173 новых случая заболевания COVID-19

15.02.2022, 08:46 29306
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 1173 новых случая заболевания COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за сутки выявлено 1173 новых случая заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста, всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 292 393 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1173 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 64,
 
в Алматы - 480,
 
в Шымкенте - 13,
 
в Акмолинской области - 75,
 
в Актюбинской области - 7,
 
в Алматинской области - 91,
 
в Атырауской области - 4,
 
в ВКО - 33,
 
в Жамбылской области - 19,
 
в ЗКО - 25,
 
в Карагандинской области - 75,
 
в Костанайской области - 45,
 
в Кызылординской области - 1,
 
в Мангистауской области - 4,
 
в Павлодарской области - 141,
 
в СКО - 95,
 
в Туркестанской области - 1.
 
В Казахстане за сутки 5904 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 230 842, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 15 февраля лечение от КВИ продолжают получать 49 207 человек (48 064 КВИ+ и 1 143 КВИ-), из них: в стационарах - 6820, на амбулаторном уровне - 42 387.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 335, в состоянии крайней степени тяжести - 138, на аппарате ИВЛ - 96.

С 13 марта 2020 года по 14 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 487 летальных случаев от КВИ+. 13 февраля 2022 года от КВИ+ скончались 13 человек.
 
14 февраля 2022 года зафиксировано четыре случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 28 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 579, летальных случаев - 5309, выздоровевших - 81 127.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Алматинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
 
На 14 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 307 509 человек, вторым - 8 884 789.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 1311 новых случаев заболевания коронавирусом

14.02.2022, 08:47 41116
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 1311 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за сутки выявлено 1311 новых случаев заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста. Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 291 220 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 1311 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 112,
 
в Алматы - 382,
 
в Шымкенте - 7,
 
в Акмолинской области - 108,
 
в Актюбинской области - 22,
 
в Алматинской области - 70,
 
в Атырауской области - 17,
 
в ВКО - 36,
 
в Жамбылской области - 13,
 
в ЗКО - 36,
 
в Карагандинской области - 74,
 
в Костанайской области - 115,
 
в Кызылординской области - 12,
 
в Мангистауской области - 5,
 
в Павлодарской области - 157,
 
в СКО - 143,
 
в Туркестанской области - 2.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Алматинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
 
В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
 
В Казахстане за сутки 4892 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 224 938, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 14 февраля лечение от КВИ продолжают получать 53 977 человек (52 808 КВИ+ и 1 169 КВИ-), из них: в стационарах - 7174, на амбулаторном уровне - 46 803.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 350 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 144 пациента, на аппарате ИВЛ - 97 пациентов.
 
С 13 марта 2020 года по 13 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 474 летальных случая от КВИ+, 12 февраля скончались 10 человек.
 
12 февраля в РК зарегистрировано 24 случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-). С 1 августа 2020 года по 12 февраля 2022 года в стране выявлено 87 575 случаев КВИ-, скончались 5307 человек.
 
На 13 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 299 294 человека, втрым - 8 874 390.
 

Омикрон-штамм может привести к нейроковиду и системным воспалениям

13.02.2022, 11:02 61566
Омикрон-штамм может привести к нейроковиду и системным воспалениям
МОСКВА. 13 ФЕВРАЛЯ - Нейроковид и лонгковид у взрослых, а также системные воспаления у детей могут стать последствиями перенесенного омикрон-штамма коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом ТАСС сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев.
 

Несмотря на более легкое течение "омикрона", важно понимать: если коронавирус не приводит к пневмонии и ИВЛ, у него могут быть и другие последствия. Перенесенный COVID-19 вне зависимости от штамма может привести к тяжелым поражениям нервной системы - нейроковид и лонгковид также могут наступить и при заражении "омикроном". У детей на его фоне могут развиваться системные воспаления", - сказал он.

 
Эксперт также отметил, что сейчас наступило лучшее время пройти ревакцинацию для тех, кто этого еще не сделал. 
 

Пятая волна, волна "омикрона", уже отступает. И сейчас как раз самое время пройти ревакцинацию тем, кто еще этого не сделал. Потому что, как показала практика, это обеспечивает защиту от "омикрона" и коронавируса в целом по крайней мере на первые два-три месяца после введения бустерной дозы", - заявил он.

 
Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, омикрон-штамм был выявлен в 84 регионах РФ.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявили 1957 новых больных

13.02.2022, 09:12 63466
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявили 1957 новых больных
НУР-СУЛТАН. 13 ФЕВРАЛЯ - За минувшие сутки в Казахстане выявили 1957 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, подтвержденных ПЦР-тестированием, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Из них: Нур-Султан - 199
 
Алматы - 488
 
Шымкент - 19
 
Акмолинская область - 128
 
Актюбинская область - 29
 
Алматинская область - 150
 
Атырауская область - 24
 
Восточно-Казахстанская область - 96
 
Жамбылская область - 54
 
Западно-Казахстанская область - 48
 
Карагандинская область - 194
 
Костанайская область - 146
 
Кызылординская область - 16
 
Мангистауская область - 9
 
Павлодарская область - 166
 
Северо-Казахстанская область - 185
 
Туркестанская область - 6
 
Всего в республике с начала пандемии выявили 1 289 909 случаев заболевания.
 
Кроме того, за сутки выздоровели 1744 пациента, с начала пандемии - 1 220 046 человек. Умерли за сутки 14 человек, всего с начала пандемии - 13 464.
 
70 человек заболели коронавирусной пневмонией (всего - 87 551 случай), один пациент скончался (всего - 5307).
 
На 13 февраля лечение от коронавируса продолжают получать 57 581 человек (56 399 КВИ+ и 1182 КВИ-), из них в стационарах находятся 7260 пациентов, на амбулаторном уровне получают лечение 50 321 пациент.
 
В тяжелом состоянии - 348 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 144 пациента, на аппарате ИВЛ - 98 пациентов.
 

Эксперты предупреждают об опасности появления новых вариантов COVID-19

12.02.2022, 11:26 79331
НУР-СУЛТАН. 12 ФЕВРАЛЯ - По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, нельзя исключать вероятность выявления новых мутаций коронавируса, однако за два года пандемии люди смогли подготовиться к подобным сценариям, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила об опасности появления новых вариантов коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, пишет RT.
 

Мы видели, как вирус развивается и как мутирует… Поэтому мы знаем, что будут новые варианты COVID-19, новые варианты, вызывающие беспокойство. Мы ещё не достигли конца пандемии", - рассказала она.

 
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн призвал не исключать вероятность появления новых вариантов COVID-19, однако напомнил, что люди определённо встретят их уже подготовленными.
 

Потому что двухлетний опыт эпидемии показывает, что можно было сделать вакцины, можно вакцинировать очень большую часть населения Земли, выработать противоэпидемические мероприятия, которые проявляют ту или иную степень эффективности в зависимости от того, как их выполняют, и всё это мы должны иметь в виду, когда мы думаем о новых вариантах", - сказал он.

 
По его мнению, чтобы "спокойно встретить новые варианты" и прекратить эпидемию, надо вакцинировать 70-80% населения планеты.
 
Вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, что появление новых штаммов, в том числе потенциально опасных, "вполне вероятно", но вероятность не означает определённость.
 

Вирус мутирует при репликации случайным образом, и чем больше людей несут вирус, тем выше шанс появления новых штаммов. Эволюция и отбор случайны, например могут появиться штаммы вируса с более лёгкими симптомами и пониженной чувствительностью к антителам против старых штаммов, как это и произошло с "омикроном", - заявил он.

 
Аграновский подчеркнул, что никаких новых мер безопасности в связи с новыми штаммами принимать не следует.
 

Более правильно действовать по ситуации, исходя из свойств штамма. Например, сейчас во многих странах отменяют ограничительные меры, потому что против весьма контагиозного "омикрона" они малоэффективны. Вакцинация и ревакцинация всё ещё актуальны", - заключил он.

 
Терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, вирусолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов отметил, что мутации COVID-19 возникают постоянно, так как цель вируса - "максимально размножиться и занять новую территорию".
 

Сейчас для вируса ситуация неблагоприятная, потому что коллективный иммунитет в планетарном масштабе достигает своего максимума, который будет тормозить процесс. С другой стороны, этот иммунитет является фактором отбора новых мутаций, которые позволяют от него уклоняться. "Омикрон" тому демонстрация", - отметил эксперт.

 
Он допустил, что коронавирус в будущем может стать сезонной инфекцией, а также найти новых хозяев в природе, "где нет коллективного иммунитета, и там размножаться".
 

Третий вариант - новый вирус, который не будет чувствителен к иммунитету. Если будет новый вирус, то будет ещё один круг пандемии", - заметил он.


 

Сводка эпидситуации в РК: 20 казахстанцев скончались от коронавируса и пневмонии за сутки

12.02.2022, 09:00 80961
Сводка эпидситуации в РК: 20 казахстанцев скончались от коронавируса и пневмонии за сутки
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 12 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за сутки выявлено 2283 новых случая заболевания коронавирусом с положительным результатом ПЦР-теста, всего с начала пандемии - 1 287 952 случаея, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 2 283 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
Всего в стране подтверждено 1 287 952 случая, из них:
 
в Нур-Султане - 195,
 
в Алматы - 519,
 
в Шымкенте - 25,
 
в Акмолинской области -180,
 
в Актюбинской области - 46,
 
в Алматинской области - 214,
 
в Атырауской области - 23,
 
в ВКО - 112,
 
в Жамбылской области - 51,
 
в ЗКО - 70,
 
в Карагандинской области - 242,
 
в Костанайской области - 177,
 
в Кызылординской области - 11,
 
в Мангистауской области - 13,
 
в Павлодарской области - 195,
 
в СКО - 199,
 
в Туркестанской области - 11.
 
В Казахстане за сутки 7231 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выздоровевших 1 212 902, сообщает МВК по нераспространению COVID-19. 
 
На 11 февраля в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 289 074 человека, вторым - 8 865 941 человек.
 
На 12 февраля лечение от КВИ продолжают получать 62 801 человек (61 600 КВИ+ и 1 201 КВИ-), из них: в стационарах находится 7 653, на амбулаторном уровне - 55 148.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 364, в состоянии крайней степени тяжести - 144, на аппарате ИВЛ - 102.
 
С 13 марта 2020 года по 11 февраля в РК зарегистрировано 13 450 летальных случаев от КВИ+, 9 февраля от КВИ+ скончались 17 человек. 
 
11 февраля зафиксировано 103 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, три летальных исхода, 110 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 481, летальных случаев - 5306, выздоровевших - 80 974.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
   
В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская области.
   
В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

 

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