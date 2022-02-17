Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 1508 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за минувшие сутки зарегистрировано 1508 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии 1 293 901 случай КВИ+, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1508 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане - 112,
в Алматы - 580,
в Шымкенте - 15,
в Акмолинской области - 54,
в Актюбинской области - 17,
в Алматинской области - 84,
в Атырауской области - 24,
в ВКО - 75,
в Жамбылской области - 15,
в ЗКО - 71,
в Карагандинской области - 124,
в Костанайской области - 87,
в Кызылординской области - 5,
в Мангистауской области - 5,
в Павлодарской области - 129,
в СКО - 109,
в Туркестанской области - 2.
15 февраля 2022 года зафиксировано 78 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), четыре летальных исхода, 60 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 657, летальных случаев - 5313, выздоровевших - 81 187.
В "красной" зоне: Алматы, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Алматинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Шымкент, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
С 13 марта 2020 года по 15 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 494 летальных случая от КВИ+. 14 февраля от заболевания скончались семь человек.
В Казахстане за сутки 5394 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 236 236 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 16 февраля лечение от КВИ продолжают получать 45 328 человек (44 171 КВИ+ и 1 157 КВИ-), из них: в стационарах - 6191, на амбулаторном уровне - 39 137.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 308, в состоянии крайней степени тяжести - 133, на аппарате ИВЛ - 101.
На 15 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 315 067 человек, вторым - 8 894 995.