Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 1985 новых случаев заболевания COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 13 октября 2021 года в Казахстане подтверждено 910 832 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1985 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 270;

в городе Алматы - 350;

в городе Шымкенте - 81;

в Акмолинской области - 120;

в Актюбинской области - 78;

в Алматинской области - 142;

в Атырауской области - 51;

в ВКО - 135;

в Жамбылской области - 35;

в ЗКО - 66;

в Карагандинской области - 163;

в Костанайской области - 97;

в Кызылординской области - 42;

в Мангистауской области - 7;

в Павлодарской области - 154;

в СКО - 149;

в Туркестанской области - 45.

В Казахстане за сутки 1895 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровели 852 744 человека от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 13 октября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцины против коронавирусной инфекции вакцинирован 7 947 201 человек, вторым компонентом вакцинирован 7 022 361 человек.

На 14 октября лечение от КВИ продолжают получать 53 289 человек (46 444 КВИ+ и 6 845 КВИ-). Из них в стационарах находятся 9150 пациентов, на амбулаторном лечении -44 139 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 669 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 194 пациента;

- на аппарате ИВЛ - 130 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 13 октября 2021 года зарегистрировано 11 644 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 12 октября от КВИ+ скончался 31 человек.

12 октября 2021 года зафиксировано 99 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, восемь летальных исходов, 191 человек выздоровел. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 77 533, летальных случаев - 4939, выздоровевших - 65 749.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Шымкент, Туркестанская, Жамбылская, Актюбинская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.



