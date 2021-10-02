Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 2096 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 1 ОКТЯРБЯ - По состоянию на 23.59 30 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 886 982 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2096 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 284;

в городе Алматы – 498;

в городе Шымкенте – 79;

в Акмолинской области – 50;

в Актюбинской области – 97;

в Алматинской области – 233;

в Атырауской области – 68;

в ВКО – 124;

в Жамбылской области – 53;

в ЗКО – 57;

в Карагандинской области – 120;

в Костанайской области – 108;

в Кызылординской области – 56;

в Мангистауской области – 19;

в Павлодарской области – 130;

в СКО – 70;

в Туркестанской области – 50.

В Казахстане за сутки 2661 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 823 453 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 1 октября лечение от КВИ продолжают получать 60 657 человек (52 309 КВИ+ и 8348 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 10 210 пациентов;

- на амбулаторном уровне – 50 447 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 805 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 221 пациент,

- на аппарате ИВЛ – 139 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 30 сентября 2021 года зарегистрировано 11 220 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 29 сентября от КВИ+ скончались 42 человека.

29 сентября 2021 года зафиксировано 168 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исходов и 253 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 75 860, летальных случаев – 4835, выздоровевших – 62 677.

На 30 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 7 654 566 человек, 2-м компонентом провакцинировано 6 593 598 человек.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Павлодарская область.

В "желтой" зоне: Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская области.

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