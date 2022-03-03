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Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 260 новых случаев COVID-19

02.03.2022, 08:45 7661
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 260 новых случаев COVID-19
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 302 810 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 21;
 
в городе Алматы - 90;
 
в городе Шымкенте - 2;
 
в Акмолинской области - 9;
 
в Актюбинской области - 1;
 
в Алматинской области - 8;
 
в Атырауской области - 7;
 
в ВКО - 12;
 
в Жамбылской области - 3;
 
в ЗКО - 9;
 
в Карагандинской области - 27;
 
в Костанайской области - 25;
 
в Кызылординской области - 3;
 
в Мангистауской области - 1;
 
в Павлодарской области - 14;
 
в СКО - 28;
 
в Туркестанской области - 0.
 
В Казахстане за сутки 1250 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 270 379 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
В "желтой" зоне: Северо-Казахстанская область.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 2 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 906 человек (18 815 КВИ+ и 1 091 КВИ-), из них: в стационарах находятся 2123 пациента, на амбулаторном уровне - 17 783.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 163, в состоянии крайней степени тяжести - 57, на аппарате ИВЛ - 44.
 
С 13 марта 2020 года по 1 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 616 летальных случаев от КВИ+. 28 февраля от КВИ+ скончались 10 человек.
 
1 марта 2022 года зафиксировано 36 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), один летальный исход, 20 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 156, летальных случаев - 5342, выздоровевших - 81 723.
 
На 1 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 390 070 человек, вторым - 9 002 048. 
 

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Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 253 новых случая заболевания коронавирусом

03.03.2022, 08:43 1756
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 253 новых случая заболевания коронавирусом
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии в стране подтверждено 1 303 063 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 15;
 
в городе Алматы - 80;
 
в городе Шымкенте - 2;
 
в Акмолинской области -7;
 
в Актюбинской области - 2;
 
в Алматинской области - 10;
 
в Атырауской области - 3;
 
в ВКО - 12;
 
в Жамбылской области - 3;
 
в ЗКО - 10;
 
в Карагандинской области - 41;
 
в Костанайской области - 16;
 
в Кызылординской области - 4;
 
в Мангистауской области - 0;
 
в Павлодарской области - 15;
 
в СКО - 32;
 
в Туркестанской области - 1.
 
В Казахстане за сутки 2091 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 272 470 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
Все регионы РК находятся в "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 3 марта лечение от КВИ продолжают получать 18 093 человека (16 973 КВИ+ и 1 120 КВИ-), из них: в стационарах - 1945 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 148.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 143 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 52, на аппарате ИВЛ - 43.
 
С 13 марта 2020 года по 2 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 620 летальных случаев от КВИ+, 1 марта от заболевания скончались четыре человека.
 
2 марта 2022 года зафиксировано 58 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), один летальный исход, 28 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 214, летальных случаев - 5343, выздоровевших - 81 751.
 
На 2 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 394 344 человека, вторым - 9 010 266.
 

Сводка эпидситуации в РК: Алматы перешел в "зеленую" зону по темпам распространения COVID-19

01.03.2022, 08:42 13706
Сводка эпидситуации в РК: Алматы перешел в "зеленую" зону по темпам распространения COVID-19
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 1 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии подтверждено 1 302 550 случаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 228 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 14;
 
в городе Алматы - 94;
 
в городе Шымкенте - 3;
 
в Акмолинской области -7;
 
в Актюбинской области - 1;
 
в Алматинской области - 11;
 
в Атырауской области - 6;
 
в ВКО - 12;
 
в Жамбылской области - 4;
 
в ЗКО - 2;
 
в Карагандинской области - 14;
 
в Костанайской области - 18;
 
в Кызылординской области - 2;
 
в Мангистауской области - 0;
 
в Павлодарской области - 19;
 
в СКО - 21;
 
в Туркестанской области - 0.
 
В "желтой" зоне: Северо-Казахстанская область.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
В Казахстане за сутки 1627 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 269 129, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 28 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 385 399 человек, вторым - 8 991 492.
 
На 1 марта лечение от КВИ продолжают получать 20 891 человек (19 815 КВИ+ и 1 076 КВИ-), из них: в стационарах находится 2391 пациент, на амбулаторном уровне - 18 500.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 193, в состоянии крайней степени тяжести - 55, на аппарате ИВЛ - 45 пациентов.
 
28 февраля 2022 года зафиксирован один случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), 15 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 120, летальных случаев - 5341, выздоровевших - 81 703.

C 13 марта 2020 года по 28 февраля в РК зарегистрировано 13 606 летальных случаев от КВИ+, 27 февраля 2022 года скончались 10 человек.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 263 новых случая заболевания COVID-19

28.02.2022, 08:36 21171
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 263 новых случая заболевания COVID-19
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 263 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии подтверждено 1 302 322 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 263 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 16;
 
в городе Алматы - 95;
 
в городе Шымкенте - 2;
 
в Акмолинской области -10;
 
в Актюбинской области - 0;
 
в Алматинской области - 11;
 
в Атырауской области - 0;
 
в ВКО - 16;
 
в Жамбылской области - 3;
 
в ЗКО - 7;
 
в Карагандинской области - 20;
 
в Костанайской области - 29;
 
в Кызылординской области - 0;
 
в Мангистауской области - 0;
 
в Павлодарской области - 23;
 
в СКО - 29;
 
в Туркестанской области - 2.
 
В Казахстане за сутки 833 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 267 502 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 28 февраля лечение от КВИ продолжают получать 22 314 человек (21 224 КВИ+ и 1 090 КВИ-), из них: в стационарах находится 2547 пациентов, на амбулаторном уровне - 19 767.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 185 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 62, на аппарате ИВЛ - 55.
 
С 13 марта 2020 года по 27 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 596 летальных случаев от КВИ+. 26 февраля от КВИ+ скончались четыре человека.
 
С 27 февраля 2022 года зафиксировано пять случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), четыре летальных исхода, 25 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 119, летальных случаев - 5341, выздоровевших - 81 688.
 
В "желтой" зоне: Алматы, Северо-Казахстанская область.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская области.
 
На 27 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 382 851, вторым - 8 987 392 человека.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявили 351 новый случай заражения коронавирусом

27.02.2022, 09:02 27181
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявили 351 новый случай заражения коронавирусом
НУР-СУЛТАН. 27 ФЕВРАЛЯ - За минувшие сутки в Казахстане выявили 351 случай коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Нур-Султане зарегистрировано за сутки 15 случаев COVID-19 ПЦР+, в Алматы - 110, Шымкенте - 1, Акмолинской области - 15, Актюбинской области - 2, Алматинской области - 15, Атырауской области - 3, Восточно-Казахстанской области - 22, Жамбылской области - 2, Западно-Казахстанской области - 14, Карагандинской области - 35, Костанайской области - 45, Кызылординской области - 6, Мангистауской области - 2, Павлодарской области - 26, Северо-Казахстанской области - 35, Туркестанской области - 3.
 
Всего в стране с начала пандемии подтверждено 1 302 059 случаев COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 1 266 669 человек, из них 1 421 - за последние сутки.
 
С начала пандемии умерли 13 592 человека, из них 13 - за минувшие сутки.
 
Выявлено 38 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавируса, умер один человек. С 1 августа 2020 года зарегистрировано 88 114 случаев заболеваемости коронавирусной пневмонией, умерли 5 337 человек.
 
На 27 февраля лечение продолжают получать 22 912 заболевших, из них 21 798 - с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), 1 114 - с отрицательным (КВИ-). Находятся в стационарах 2 592 пациента, на амбулаторном лечении - 20 320 человек.
 
В тяжелом состоянии - 184 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 69, на аппарате ИВЛ - 63.
 

Сводка эпидситуации в РК: Алматы остается лидером антирейтинга

26.02.2022, 09:20 37606
Сводка эпидситуации в РК: Алматы остается лидером антирейтинга
НУР-СУЛТАН. 26 ФЕВРАЛЯ - По информации МВК по нераспространению COVID-19, всего в стране подтверждено 1 301 708 случаев КВИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 455 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 44,
 
в городе Алматы - 142,
 
в городе Шымкенте - 13,
 
в Акмолинской области -18,
 
в Актюбинской области - 5,
 
в Алматинской области - 18,
 
в Атырауской области - 5,
 
в ВКО - 28,
 
в Жамбылской области - 5,
 
в ЗКО - 12,
 
в Карагандинской области - 42,
 
в Костанайской области - 46,
 
в Кызылординской области - 2,
 
в Мангистауской области - 5,
 
в Павлодарской области - 29,
 
в СКО - 40,
 
в Туркестанской области - 1.
 
В Казахстане 1 256 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 265 248 человек.
 
На 25 февраля в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинированы 9 379 419 человек, вторым компонентом - 8 981 582 человека.
 
На 26 февраля лечение от КВИ продолжают получать 23 979 человек (22 881 КВИ+ и 1 098 КВИ-), из них: 
 
в стационарах находятся 2 782 пациента,
 
на амбулаторном уровне - 21 197 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
 
в тяжелом состоянии - 183 пациента,
 
в состоянии крайней степени тяжести - 78 пациентов,
 
на аппарате ИВЛ - 70 пациентов.
 
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 февраля "красная" зона пуста. 
 
В "желтой" зоне остаются Алматы и Северо-Казахстанская область.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская области.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 523 новых случая заболевания коронавирусом

25.02.2022, 09:02 45716
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 523 новых случая заболевания коронавирусом
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 523 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 301 253 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 523 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 32,
 
в городе Алматы - 144,
 
в городе Шымкенте - 6,
 
в Акмолинской области - 20,
 
в Актюбинской области - 4,
 
в Алматинской области - 48,
 
в Атырауской области - 7,
 
в ВКО - 25,
 
в Жамбылской области - 14,
 
в ЗКО - 14,
 
в Карагандинской области - 41,
 
в Костанайской области - 49,
 
в Кызылординской области - 1,
 
в Мангистауской области - 8,
 
в Павлодарской области - 36,
 
в СКО - 70,
 
в Туркестанской области - 4. 
 
В "желтой" зоне: Алматы, Северо-Казахстанская, Павлодарская области.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
 
В Казахстане за сутки 1996 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 263 992 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 25 февраля лечение от КВИ продолжают получать 24 778 человек (23 689 КВИ+ и 1 089 КВИ-), из них: в стационарах находятся 3054 пациента, на амбулаторном уровне - 21 724.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 181 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 89, на аппарате ИВЛ - 76.
 
На 24 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 374 285 человек, вторым - 8 972 473.
 
С 13 марта 2020 года по 24 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 572 летальных случая от КВИ+. 23 февраля от заболевания скончались 12 человек. 
 
24 февраля 2022 года зафиксировано 52 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), один летальный исход, 37 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 035, летальных случаев - 5334, выздоровевших - 81 612.
 

Сводка эпидситуации по COVID-19: Алматы перешел в "желтую" зону

24.02.2022, 08:37 52791
Сводка эпидситуации по COVID-19: Алматы перешел в "желтую" зону
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 566 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), с начала пандемии подтверждено 1 300 730 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 566 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 43;
 
в городе Алматы - 158;
 
в городе Шымкенте - 6;
 
в Акмолинской области - 28;
 
в Актюбинской области - 6;
 
в Алматинской области - 21;
 
в Атырауской области - 9;
 
в ВКО - 36;
 
в Жамбылской области - 11;
 
в ЗКО - 20;
 
в Карагандинской области - 47;
 
в Костанайской области - 44;
 
в Кызылординской области - 6;
 
в Мангистауской области - 15;
 
в Павлодарской области - 47;
 
в СКО - 68;
 
в Туркестанской области - 1.
 
В Казахстане за сутки 2566 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 1 261 996 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
23 февраля 2022 года зафиксировано 46 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), четыре летальных исхода, 66 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 983, летальных случаев - 5333, выздоровевших - 81 575.
 
В "красной" зоне: Северо-Казахстанская область.
 
В "желтой" зоне: Алматы, Костанайская, Павлодарская области.
 
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
 
На 24 февраля лечение от КВИ продолжают получать 26 249 человек (25 174 КВИ+ и 1 075 КВИ-), из них: в стационарах находится 3326 пациентов, на амбулаторном уровне - 22 923.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 197 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 88, на аппарате ИВЛ - 77.
 
На 23 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 367 506 человек, вторым - 8 961 969.
 

Школьники стали реже болеть КВИ в Акмолинской области

23.02.2022, 19:23 56746
Школьники стали реже болеть КВИ в Акмолинской области
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 23 ФЕВРАЛЯ - В Акмолинской области зарегистрирован спад заболеваемости коронавирусной инфекцией среди школьников, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как рассказала главный санитарный врач области Айнагуль Мусина, классов, переведенных на дистанционный формат обучения нет.
 
По оценки эпидемиологов, заболеваемость акмолинцев снизилась в три с половиной раза. Так, за последнюю неделю зарегистрировано на 722 случаев меньше, сообщает УВП региона.
 

На сегодня отмечается спад заболеваемости среди школьников - в день до 10 случаев. За последние сутки зарегистрировано - семь. На сегодня классов, переведеных на дистанционный формат обучения нет", - рассказала Айнагуль Мусина.

 
Среди детей дошкольного возраста за последние сутки случаев заражения не зарегистрировано. Спикер отметила, дети этой категории стали реже заболевать COVID-19.
 
Руководитель ведомства напомнила и о продолжающихся кампаниях вакцинации и ревакцинации в Акмолинской области.
 

Полный курс вакцины "Комирнати" получили 139 беременных и 1 587 в период лактации женщин, а также 4 673 подростка от 12 до 17 лет", - рассказала Айнагуль Мусина.

 
Напомним, контингент лиц, которые могут получить "Комирнати" расширен. Среди них лица с инвалидностью первой, второй и третьей групп, а также те, кто получил первую дозу вакцины за рубежом.
 
Ревакцинацию прошли 92 839 акмолинцев, что составило 43,2 процентов от подлежащего населения.
 

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