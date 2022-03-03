Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 260 новых случаев COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 302 810 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 21;

в городе Алматы - 90;

в городе Шымкенте - 2;

в Акмолинской области - 9;

в Актюбинской области - 1;

в Алматинской области - 8;

в Атырауской области - 7;

в ВКО - 12;

в Жамбылской области - 3;

в ЗКО - 9;

в Карагандинской области - 27;

в Костанайской области - 25;

в Кызылординской области - 3;

в Мангистауской области - 1;

в Павлодарской области - 14;

в СКО - 28;

в Туркестанской области - 0.

В Казахстане за сутки 1250 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 270 379 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

В "желтой" зоне: Северо-Казахстанская область.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Туркестанская области.

На 2 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 906 человек (18 815 КВИ+ и 1 091 КВИ-), из них: в стационарах находятся 2123 пациента, на амбулаторном уровне - 17 783.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 163, в состоянии крайней степени тяжести - 57, на аппарате ИВЛ - 44.

С 13 марта 2020 года по 1 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 616 летальных случаев от КВИ+. 28 февраля от КВИ+ скончались 10 человек.

1 марта 2022 года зафиксировано 36 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), один летальный исход, 20 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 88 156, летальных случаев - 5342, выздоровевших - 81 723.

На 1 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 390 070 человек, вторым - 9 002 048.