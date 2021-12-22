Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 369 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки зарегистрировано 369 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 74,
в городе Алматы - 31,
в городе Шымкенте - 3,
в Акмолинской области - 39,
в Актюбинской области - 3,
в Алматинской области - 11,
в Атырауской области - 6,
в ВКО - 14,
в Жамбылской области - 4,
в ЗКО - 2,
в Карагандинской области - 70,
в Костанайской области - 8,
в Кызылординской области - 3,
в Мангистауской области - 4,
в Павлодарской области - 44,
в СКО - 50,
в Туркестанской области - 3.
В Казахстане за сутки 765 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 953 971 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19
На 21 декабря лечение от КВИ продолжают получать 19 302 человека (16 756 КВИ+ и 2 546 КВИ-), из них: в стационарах - 3207 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 095.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 271 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 74, на аппарате ИВЛ - 53.
19 декабря 2021 года зафиксировано шесть случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, пять летальных исходов, 11 человек выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 646, летальных случаев - 5201, выздоровевших - 75 899.
В "желтой" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
На 20 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 907 254 человека, вторым - 8 382 069.
На 20 декабря 2021 года первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 177 046, беременные женщины - 13 135, кормящие женщины - 32 403. Второй дозой: подростки - 41 135, беременные женщины - 3246, кормящие женщины - 8220.