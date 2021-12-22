Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 369 новых случаев коронавируса

НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.50 20 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 983 663 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 369 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 74,

в городе Алматы - 31,

в городе Шымкенте - 3,

в Акмолинской области - 39,

в Актюбинской области - 3,

в Алматинской области - 11,

в Атырауской области - 6,

в ВКО - 14,

в Жамбылской области - 4,

в ЗКО - 2,

в Карагандинской области - 70,

в Костанайской области - 8,

в Кызылординской области - 3,

в Мангистауской области - 4,

в Павлодарской области - 44,

в СКО - 50,

в Туркестанской области - 3.





В Казахстане за сутки 765 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 953 971 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19

На 21 декабря лечение от КВИ продолжают получать 19 302 человека (16 756 КВИ+ и 2 546 КВИ-), из них: в стационарах - 3207 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 095.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 271 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 74, на аппарате ИВЛ - 53.

19 декабря 2021 года зафиксировано шесть случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, пять летальных исходов, 11 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 646, летальных случаев - 5201, выздоровевших - 75 899.

В "желтой" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

На 20 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 907 254 человека, вторым - 8 382 069.

На 20 декабря 2021 года первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 177 046, беременные женщины - 13 135, кормящие женщины - 32 403. Второй дозой: подростки - 41 135, беременные женщины - 3246, кормящие женщины - 8220.